'Bakin recept, unukine ruke' naziv je radionice održane prošli tjedan blizu Vinkovaca na kojoj se okupilo 30-ak snaša koje su mijesile, pekle i ukrašavale kolačiće zajedno sa svojim kćerima i unukama...
Bakini kolači: U Nijemcima smo dobili recepte za medenjake, srijemske vanilin kifle i cvjetiće
Poželite li ponekad otputovati kroz vrijeme, zaviriti u toplu bakinu kuhinju te ponovo kušati onaj omiljeni kolačić, mekan i fin, baš onakav kakav je samo ona znala ispeći krenite u Nijemce. Malu općinu nedaleko Vinkovaca u kojoj se ovih dana peku starinski bakini kolači po originalnim recepturama Srijema. Područje bogate kulinarske tradicije, od pamtivijeka se ističe umijećem pečenja sitnih kolača koji se stoljećima prenose "s koljena na koljeno".
