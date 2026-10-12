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DEŠIFRIRAJTE JEZIK MLADIH

'Bako slay, ovo ti je bussin!' Ako ovo ne znate prevesti, trebate naš vodič kroz izraze mladih

Piše Antea Pešo,
Čitanje članka: 3 min
'Bako slay, ovo ti je bussin!' Ako ovo ne znate prevesti, trebate naš vodič kroz izraze mladih
Foto: 123RF
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Izrazi poput 'slay', 'rizz' i 'bussin' svakodnevni su dio rječnika mladih, no starijim generacijama često mogu zvučati kao strani jezik. Društvene mreže i internetski trendovi uvelike utječu na razvoj slenga generacije Z i generacije Alpha

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Ako ste se ikad našli u situaciji da ne razumijete što vam mlađi govore, niste jedini! Izrazi poput 'slay', 'rizz' i 'bussin' dio su svakodnevnog rječnika mnogih mladih, a starijim generacijama mogu zvučati kao potpuno nepoznat jezik. Društvene mreže poput TikToka i Instagrama uvelike utječu na način na koji generacija Z i generacija Alpha komuniciraju, a internetski trendovi zaslužni su za popularnost brojnih novih izraza.

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Svaka generacija ima svoj način izražavanja, a sleng se s vremenom mijenja i prilagođava novim trendovima. Kako bismo barem malo smanjili komunikacijski jaz između mladih i starijih, donosimo mali vodič kroz izraze koji se često mogu čuti u razgovorima ili vidjeti na društvenim mrežama.

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Gaser – Osoba koja se pokušava prikazati kao faca, često odijevanjem, markiranom odjećom i ponašanjem kojim želi ostaviti dojam na druge.

Jazavac – Pogrdan ili šaljiv naziv za osobu koja se ponaša glupo, naporno ili radi nešto neugodno i smiješno.

NPC – Kratica za lik iz videoigre kojim upravlja računalo. U razgovornom jeziku opisuje osobu koja se ponaša predvidljivo, bez vlastitog stava ili kao da samo slijedi druge.

Simp – Osoba koja se pretjerano trudi oko nekoga tko joj ne uzvraća osjećaje ili joj ne pokazuje jednaku zainteresiranost.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Aura / aura farming – Aura označava dojam karizme, samopouzdanja i privlačnosti koji netko ostavlja. Aura farming odnosi se na namjerno ponašanje kojim osoba pokušava izgledati kul i ostaviti što bolji dojam.

Sigma – Osoba koju se opisuje kao neovisnu, samouvjerenu i neovisnu o tuđem odobravanju. Izraz se često koristi i ironično, posebno u internetskim šalama i memeovima.

Pick me – Naziv za osobu koja se pokušava prikazati drukčijom od drugih kako bi privukla pažnju ili dobila nečije odobravanje.

Delulu – Izraz nastao od engleske riječi delusional, a opisuje osobu koja vjeruje u nešto nerealno ili ima pretjerana očekivanja, osobito kada je riječ o ljubavi i simpatijama.

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Ick – Osjećaj iznenadne odbojnosti prema osobi koja vam se dotad sviđala. Može ga izazvati neka sitnica u ponašanju, navika ili postupak koji vam odjednom postane neprivlačan.

Brainrot – Izraz za internetski sadržaj koji toliko zaokuplja nečije misli da stalno razmišlja o njemu, ponavlja njegove fore ili koristi izraze povezane s određenim trendom. Često se odnosi i na apsurdan sadržaj koji postaje viralan na društvenim mrežama.

Pojeo si – Pohvala kojom se nekome poručuje da je nešto odradio izvrsno, ostavio snažan dojam ili nadmašio druge.

Slay – Izraz kojim se nekoga pohvaljuje zbog izgleda, stila ili uspješno obavljenog zadatka. U prijevodu, znači da je netko nešto odradio vrhunski ili jednostavno rasturio.

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Vajb (vibe) – Osjećaj, atmosfera ili dojam koji ostavlja neka osoba, mjesto ili situacija. Kada mladi kažu da nešto ima dobar vajb, misle da im se sviđa atmosfera ili energija koju to nešto pruža.

Drip – Riječ kojom se opisuje nečiji stil odijevanja, posebno kada je odjeća moderna, atraktivna i dobro kombinirana.

Bussin – Izraz kojim se opisuje nešto iznimno dobro, najčešće hrana koja je posebno ukusna. Ako netko kaže da je obrok bussin, to znači da mu se jako svidio.

Foto: 123RF

Rizz – Izraz koji označava nečiju sposobnost šarmiranja i zavođenja drugih. Osoba koja ima rizz zna privući pažnju i ostaviti dobar dojam svojim nastupom ili riječima.

Sus – Skraćeni oblik engleske riječi suspicious, a koristi se za nešto što djeluje sumnjivo, čudno ili kao da netko nešto skriva.

Bet – Izraz kojim se potvrđuje dogovor ili prihvaća prijedlog. Ovisno o kontekstu, može značiti 'može', 'dogovoreno' ili 'vrijedi'.

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