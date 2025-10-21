Ne razumijete djecu? Veliki rječnik Alfa generacije otkriva što znači 6-7, NPC, GOAT, rizz...

Događa li vam se često da čujete svoje dijete kako razgovara s prijateljem i pritom koristi neobične izraze kao: rizz, skibidi, 6-7 ili gaser. Riječ je o jeziku generacije Alfa (djeca rođena od 2010. pa nadalje), koji je duboko uvriježen u internetsku kulturu i društvene mreže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:51 Maximilian Bindernagel Vujnović - Spiderman zabavlja djecu kod Hendrixovog mosta | Video: 24sata Video

I dok vaša djeca misle da su vas nadmudrila i pred vama mogu razgovarati o čemu god požele, vi ih možete nadmudriti natrag i u nastavku pročitati i saznati što ti 'misteriozni' izrazi zapravo znače.

Prijevod i objašnjenja izraza oje koristi generacija Alfa

GOAT – Skraćenica za "Greatest Of All Time". Koristi se kada je netko ili nešto apsolutno najbolje u svojoj kategoriji.

Cringe – Nešto toliko neugodno ili besmisleno da tjera na zgražanje ili smijeh.

Rizz – Kratko za “charisma”; opisuje tvoj talent da impresioniraš ili zavodiš druge.

Foto: 123RF

NPC – Skraćenica za "Non-Playable Character". Osoba koja djeluje predvidljivo ili bez vlastitog stava.

Brainrot – Kada previše gutaš glupi ili besmisleni sadržaj, osjećaj mentalnog zasićenja.

Based – Neovisno, iskreno ili hrabro ponašanje bez obzira na tuđe mišljenje.

Gyatt – Reakcija na nešto izuzetno privlačno ili impresivno, posebno vizualno.

Sigma – Samodostatna osoba koja ne slijedi društvene norme i ide svojim putem.

Looksmaxing – Svjesno poboljšavanje izgleda kroz vježbanje, stil, prehranu ili estetske zahvate.

Mewing – Tehnika držanja jezika na nepcu za bolje oblikovanje čeljusti i lica.

Mogging – Dominacija nad nekim u izgledu ili prisutnosti; često u smislu “izgled vs izgled”.

Skibidi – Bezveze izraz iz internetskog trenda; koristi se za humor ili besmislenost.

Flex – Pokazivanje svojih uspjeha, izgleda ili imovine kako bi impresionirao druge.

Glowup – Transformacija u bolju verziju sebe, fizički, mentalno ili stilom.

Sus – Kratica od “suspicious”, označava nešto sumnjivo ili neiskreno.

Vibe check – Provjera atmosfere ili osjećaja situacije; često se koristi humoristično.

Cap/No cap – “Cap” znači laž, a “no cap” znači istinu; koriste se u svakodnevnom govoru za potvrdu iskrenosti.

FYP – Skraćenica od “For You Page” na TikToku; odnosi se na sadržaj koji algoritam preporučuje.

Gaser - Osoba koja prati trendove.

6-7 - Fraza bez konkretnog značenja, povezana sa pjesmom Doot Doot repera Skrille i internetskim memovima. Izraz se može koristiti kao ležeran opis za nešto što je "osrednje" ili "tako-tako", može se odnositi na nekoga tko je visok, a ponekad se koristi i kao šala bez poante. U suštini, ne znači apsolutno ništa.

Chicken Jockey – Ikonična rečenica iz Minecraft filma koja je postala viralni meme. Koristi se kao uzvik ili izraz iznenađenja / uzbuđenja.

Ohio – Koristi se kao uvreda za nešto jako loše, čudno ili neugodno („cringe“).

Crash Out – Izgubiti kontrolu nad emocijama i ponašati se destruktivno ili burno.

Foto: 123RF

Chopped – Označava osobu koja je ružna ili neprivlačna.

Yo Chat – Izraz koji se koristi da se obrati grupi ljudi ili publici, najčešće iz streaming kulture gdje streamer razgovara sa svojim „chatom“.

Fine Shyt – Netko jako privlačan. Skraćeno od „fine as sh*t“.

Fam – Bliska osoba, prijatelj kao obitelj. Skraćeno od „family“.

Cooked – Kad je netko u problemima ili mu nema spasa. Primjer: „Nisam učio za ispit, skuhan sam.“

Ballerina Cappucina – Meme koji se koristi kao „talijanska verzija brain rota“, fraza bez stvarnog značenja koja se koristi iz zezancije, poput „Skibidi Toilet“.

Aura – Označava nečiju „vibru“ ili ukupnu dozu coolnosti. Primjer: „Ima prirodnu auru.“

Negative Aura – Netko tko je jako nekul, neugodan ili „cringe“.

Aura Points – Jedinica za mjerenje aure. Kad netko napravi nešto neugodno, „izgubi aura poene“.

Bruh – Izraz koji pokazuje iznenađenje, razočaranje, frustraciju ili uzbuđenje.

Ate – Koristi se kad netko nešto napravi odlično, posebno u modi, plesu ili nekoj izvedbi. Primjer: „Pokidala je tu kombinaciju.“

Rizzler – Osoba koja ima puno „rizza“ (šarma), netko tko zna kako šarmirati druge.

Bet – Znači „okej“ ili „dogovoreno“, koristi se za potvrdu ili slaganje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Yeet – Koristi se kad netko nešto baci s energijom ili za izražavanje uzbuđenja. Primjer: „Bacio je knjigu i viknuo ‘yeet!’“

Low Key – Kad nešto osjećaš tiho ili u tajnosti. Primjer: „Low key volim tu pjesmu.“

Delulu – Skraćeno od „delusional“, koristi se za nekog tko vjeruje u nešto očito nerealno, često u šali.

Simp – Osoba koja se previše trudi impresionirati nekoga koga voli, do točke pretjerivanja.

Ick – Nešto što te naglo odbije ili ti „ubije“ interes za nekoga.

Opp – Skraćeno od „opponent“, znači neprijatelj ili netko tko ti je protivnik.

Savage – Osoba koja je odvažna, iskrena i brutalno direktna – često na cool način.

Foto: Shutterstock,

L – Znači „loss“ (gubitak). Kad netko „take an L“, to znači da je izgubio ili se osramotio.

Twin – Vrlo blizak prijatelj s kojim imaš sličan stil ili osobnost; još jače od „bro“.

It’s Giving – Izraz za opisivanje dojma ili energije nečega. Primjer: „It’s giving summer vibes.“

Not Gonna Lie (NGL) – Znači „iskreno rečeno“, koristi se kad želiš priznati nešto.

Mother – Ikonična, karizmatična i atraktivna žena. Koristi se često za slavne žene („She’s mother“).

Gagged – Biti potpuno iznenađen, šokiran ili oduševljen nečim.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Yapper – Osoba koja previše priča ili stalno komentira.

Sheesh – Uzvik za iznenađenje ili divljenje. Primjer: „Sheesh, to su lude tenisice!“

Vibe – Osjećaj, raspoloženje ili energija koju nešto stvara.

Drip – Stilska odjeća ili modni izgled. Ako netko ima „drip“, ima dobar stil.

For the Streets – Pogrdan izraz za osobu (često ženu) koju se smatra promiskuitetnom ili nevjernom.

Glazing – Kad netko pretjerano hvali drugu osobu do točke neugode.

Foto: Maruzhenko Yaroslav

Touch Grass – Rečenica kojom se kaže nekome da previše vremena provodi online i treba izaći van.

Mogging – Izgledati znatno bolje od nekog drugog; „zasjeniti“ ga izgledom.

Slay – Učiniti nešto odlično, posebno u smislu stila, samopouzdanja ili izvedbe.

Bussin – Opisuje jako ukusnu hranu. Primjer: „Ova pizza je bussin!“



POGLEDAJTE VIDEO: HALLOWEEN RECEPT