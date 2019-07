Bakterije u crijevima mogle bi biti 'krivac' za kronični umor

Glavni uzrok kroničnog umora i iscrpljenosti mogao bi biti u crijevima, točnije u vašem izmetu, a ne toliko u 'glavi', pokazuju rezultati nove studije objavljene u zborniku stručnih radova Microbiome.

Naime, sve je više ljudi u svijetu koji se javljaju liječniku zbog kronične iscrpljenosti i umora, za koje liječnici do sada nisu otkrili glavni uzrok, pa se povezuju s nizom problema, među kojima su anemija, problem s nadbubrežnom žlijezdom ili štitnjačom, kronična neispavanost ili činjenica da je čovjek preopterećen obavezama.

No, istraživači iz Sveučilišta Cornell krenuli su odozdo, odnosno od istraživanja stolice ljudi koji su se javili sa simptomima kroničnog umora, koji uključuje povremene depresije, bolove u zglobovima, prekomjernu pospanost, zaboravljivost, slabost i umor koji značajno utječu na sposobnost da se nose sa svakodnevnim obavezama te utvrdili da se kod 80 posto njih može utvrditi drugačiji profil crijevnih bakterija u odnosu na bakterije prisutne u crijevima ljudi koji se ne žale na te probleme.

Foto: Dreamstime

Uz markere u stolici, istraživali su i krv sudionika ispitivanja.

- Naš rad pokazuje da mikrobiom crijevnih bakterija u bolesnika sa sindromom kroničnog umora nije normalan, što može dovesti do gastrointestinalnih i upalnih simptoma kod ljudi koji boluju od tog sindroma, kaže dr. Maureen Hanson, profesorica molekularne biologije i genetike na Cornellu koja je vodila istraživanje.

Time se, kaže, dokazuje da je riječ o sindromu koji je vrlo stvarna, biološki uzrokovana bolest, a ne samo izgovor da se ostane u krevetu.

Foto: Fotolia

Kod ljudi s tim sindromom zabilježena je veća količina loših bakterija u crijevima te manje onih koje djeluju protuupalno, zbog čega su podložniji upalama ili slaboj probavi, što dovodi do pada imuniteta. Istodobno, kod njih su pronađeni i neki upalni markeri u krvi koji ukazuju na to da je riječ o ljudima koji imaju propusnija crijeva, zbog čega bakterije lakše dospijevaju u krvotok.

To dovodi do toga da loše bakterije istiskuju one dobre, zbog čega se javlja i reakcija imunološkog sustava, što dovodi do iscrpljenosti i drugih simptoma.

Rješenje je relativno jednostavno, sugerira se u rezultatima studije, iako znanstvenici priznaju da tek treba utvrditi kako djeluje: pojačanim unosom zdravih bakterija kroz hranu ili probiotičke dodatke možemo podići razinu energije, ističe se u zaključku. Među preporukama je i ona da barem jedan obrok u danu sadrži kefir,, ili neki dodatak s probioticima.