'Banalni' simptomi dijabetesa zbog kojih morate otići liječniku
Kod bolesnika sa šećernom bolešću (dijabetesom) često se javljaju različite smetnje vida, osobito na početku bolesti. Kratkotrajno zamućenje vida nastaje zbog povišene razine glukoze u krvi, koja mijenja sadržaj tekućine u oku i time oblik i optička svojstva očne leće. Jedan od najpoznatijih simptoma uznapredovalog dijabetesa, po kojem je bolest i dobila ime, jest učestalo i obilno mokrenje. Kad razina glukoze u krvi poraste iznad granice bubrežne apsorpcije, višak šećera prelazi u mokraću i povlači za sobom vodu. Posljedica toga je gubitak tekućine i glukoze, što dovodi do pojačane žeđi i gladi.
Ako bolest traje dulje, neovisno o tome je li dijagnosticirana ili ne, mogu se razviti kronične komplikacije koje najčešće zahvaćaju živce (dijabetička neuropatija). Najprije su pogođeni najduži živci – oni koji dopiru do stopala, rjeđe do ruku. Zbog oštećenja živaca dolazi do slabljenja refleksa i smanjenja osjeta dodira, temperature i bola. U kasnijem tijeku bolesti pojavljuju se neugodne senzacije poput utrnulosti, peckanja i mravinjanja. Takve promjene povećavaju rizik od ozljeda i rana, osobito na stopalima, jer slabija cirkulacija i smanjeni osjet otežavaju prepoznavanje oštećenja kože.
Zbog povišene razine glukoze u tkivima, koja predstavlja pogodno hranilište za mikroorganizme, bolesnici s dijabetesom imaju veću sklonost infekcijama. Isto tako, rane i operativni rezovi sporije zacjeljuju jer je opskrba tkiva krvlju slabija, a obrambeni mehanizmi organizma oslabljeni.
Dijabetes može utjecati i na spolne funkcije. Kod muškaraca je česta erektilna disfunkcija, uzrokovana promjenama na krvnim žilama i živcima. Kod žena se promjene očituju u smanjenom lučenju vaginalne sluzi, što može uzrokovati nelagodu i bol tijekom spolnog odnosa. U oba spola može doći do smanjenja libida i promjena u doživljavanju orgazma, što je također posljedica neuropatskih promjena. Osim toga, povećana koncentracija glukoze pogoduje razvoju lokalnih infekcija, osobito u području spolnih organa.
Sve navedene komplikacije rezultat su dugotrajnog djelovanja povišene razine šećera na krvne žile, živce i tkiva. Pravodobna dijagnoza, dobra regulacija glikemije te zdrav način života ključni su za sprečavanje ili usporavanje napredovanja ovih promjena i očuvanje kvalitete života oboljelih.
