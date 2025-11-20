Obavijesti

'Banalni' simptomi dijabetesa zbog kojih morate otići liječniku

Piše 24sata,
Zbog povišene razine glukoze u tkivima, koja predstavlja pogodno hranilište za mikroorganizme, bolesnici s dijabetesom imaju veću sklonost infekcijama

Kod bolesnika sa šećernom bolešću (dijabetesom) često se javljaju različite smetnje vida, osobito na početku bolesti. Kratkotrajno zamućenje vida nastaje zbog povišene razine glukoze u krvi, koja mijenja sadržaj tekućine u oku i time oblik i optička svojstva očne leće. Jedan od najpoznatijih simptoma uznapredovalog dijabetesa, po kojem je bolest i dobila ime, jest učestalo i obilno mokrenje. Kad razina glukoze u krvi poraste iznad granice bubrežne apsorpcije, višak šećera prelazi u mokraću i povlači za sobom vodu. Posljedica toga je gubitak tekućine i glukoze, što dovodi do pojačane žeđi i gladi.

Ako bolest traje dulje, neovisno o tome je li dijagnosticirana ili ne, mogu se razviti kronične komplikacije koje najčešće zahvaćaju živce (dijabetička neuropatija). Najprije su pogođeni najduži živci – oni koji dopiru do stopala, rjeđe do ruku. Zbog oštećenja živaca dolazi do slabljenja refleksa i smanjenja osjeta dodira, temperature i bola. U kasnijem tijeku bolesti pojavljuju se neugodne senzacije poput utrnulosti, peckanja i mravinjanja. Takve promjene povećavaju rizik od ozljeda i rana, osobito na stopalima, jer slabija cirkulacija i smanjeni osjet otežavaju prepoznavanje oštećenja kože.

Zbog povišene razine glukoze u tkivima, koja predstavlja pogodno hranilište za mikroorganizme, bolesnici s dijabetesom imaju veću sklonost infekcijama. Isto tako, rane i operativni rezovi sporije zacjeljuju jer je opskrba tkiva krvlju slabija, a obrambeni mehanizmi organizma oslabljeni.

Dijabetes može utjecati i na spolne funkcije. Kod muškaraca je česta erektilna disfunkcija, uzrokovana promjenama na krvnim žilama i živcima. Kod žena se promjene očituju u smanjenom lučenju vaginalne sluzi, što može uzrokovati nelagodu i bol tijekom spolnog odnosa. U oba spola može doći do smanjenja libida i promjena u doživljavanju orgazma, što je također posljedica neuropatskih promjena. Osim toga, povećana koncentracija glukoze pogoduje razvoju lokalnih infekcija, osobito u području spolnih organa.

Sve navedene komplikacije rezultat su dugotrajnog djelovanja povišene razine šećera na krvne žile, živce i tkiva. Pravodobna dijagnoza, dobra regulacija glikemije te zdrav način života ključni su za sprečavanje ili usporavanje napredovanja ovih promjena i očuvanje kvalitete života oboljelih.

