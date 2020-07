Barbados uvodi jednogodišnju vizu sa sve koji rade na daljinu

Premijerka Barbadosa Mia Amor Mottley najavila je da karipska država planira uvesti jednogodišnju vizu koja će onima koji nisu vezani za ured omogućiti da godinu dana žive na Barbadosu i rade na daljinu

<p>Kako je velik dio svijeta počeo raditi od doma zbog pandemije koronavirusa, mnogi zaposlenici više nisu vezani za svoje urede.</p><p>Na Barbadosu smatraju da bi mnogi ljudi mogli odabrati tropski kraj ako mogu raditi s bilo kojeg mjesta.</p><p>Premijerka Barbadosa <strong>Mia Amor Mottley</strong> najavila je da karipska država planira uvesti jednogodišnju vizu odnosno 'pečat dobrodošlice u Barbados', koji će posjetiteljima omogućiti da na tamo ostanu do godinu dana i rade na daljinu.</p><p>Mottley je izjavila da ovaj koncept treba dodatno još definirati i usavršiti, ali da bi to moglo privući ljude koji sada mogu raditi s bilo kojeg mjesta.</p><p>Budući da su kratka putovanja trenutno vrlo teška za organizirati, dvanaestomjesečni pečat učinio bi putovanje još vrednijim. Barbados planira svoja vrata za turiste ponovno otvoriti 12. srpnja, kada se očekuje nastavak zračnih putovanja.</p><p>- I dalje ćemo poduzimati sve mjere u cilju zaštite naše zemlje, ljudi i posjetitelja - rekla je Mottley o ponovnom otvaranju.</p><p>Prema priopćenju iz turističke agencije Barbados posjetiteljima iz visoko rizičnih zemalja (više od 10.000 novih slučajeva u posljednjih sedam dana) savjetuju da naprave test na COVID-19 u roku od 72 sata prije dolaska. Putnici iz mjesta niskog rizika (s manje od 100 slučajeva u posljednjem tjednu) mogu se testirati do tjedan dana prije polaska. Putnici koji se ne testiraju prije dolaska u Barbados morat će se testirati odmah po dolasku i biti u karanteni o vlastitom trošku dok ne dobiju rezultate. Ako budu pozitivni bit će smješteni u izolaciju gdje će o njima skrbiti Ministarstvo zdravlja.</p><p>Još uvijek se ne zna kada bi Barbados mogao uvesti ovaj 12-mjesečni žig dobrodošlice, prenosi <a href="https://www.insider.com/barbados-caribbean-work-live-12-month-welcome-stamp-2020-7" target="_blank">Insider.</a></p>