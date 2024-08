Barbara ručno uljepšava stare stvari: Moj namještaj ima dušu

Većina namještaja koji se danas prodaje u centrima je bezličan, serijske proizvodnje i nema 'dušu', a razlika između takvog namještaja i ručno obrađenog je "nebo i zemlja" u dojmu, toplini, svemu. Volim biti okružena stvarima koje imaju 'dušu' jer dio te energije prenosi na nas kad god nam pogled padne na njih. Dignu nas kad smo 'dolje' te mijenjaju atmosferu cijelog prostora, kaže nam Barbara Dasović (45), pokretačica Artistic Furniture Studija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:57 Par transformirao školski bus u dom | Video: 24sata/pixsell

Preuređivanje namještaja izabrala je jer voli stvarima dati novi život, kao i boje koje upotrebljava. Ova diplomirana ekonomistica najprije je radila u struci, a zatim se, stjecajem životnih okolnosti, počela baviti raznim kreativnim stvarima. S vremenom je počela osmišljavati suvenire, magnete, izrađivati slike, fontane, kamene posude, imala je i mali rasadnik sukulenata...

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Počela sam sama, sad imam partnera, koji je imao svoju stolariju te ima mnogo iskustva u sastavljanju namještaja i u popravcima. Sad je većinom njegov dio posla. Zbog teške bolesti djeteta prestala sam raditi i posvetila se njoj. Dijete mi je s osam godina umrlo. Nakon tog vrlo teškog perioda počela sam se polako vraćati u kreativne vode. Nakon svega htjela sam novi početak. Kako cijelo vrijeme pratim razne kreativne sadržaje na internetu, najviše me privuklo uređivanje starog namještaja. Jedno sam vrijeme samo gledala i 'upijala', a zatim se odvažila i sama preurediti nešto. Taj prvi komad toliko je dobro ispao da sam se skroz iznenadila, i ja i svi oko mene, a na kraju ga je kupila jedna gospođa za svoju galeriju - nastavlja Barbara.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Nije išla ni na kakve tečajeve, edukacije niti ništa slično nego je sve učila sama, proučavanjem i isprobavanjem.

Najviše je vesele odabir stila i boje te kreativni dio.

- Osim namještaja preuređujem ogledala, a ponekad i neke druge manje stvari te oslikavam zidove, bačve... Najprije komad namještaja dobro pregledam i vidim koje nedostatke ima, poput ogrebotina, potrganih dijelova, dijelova koji nedostaju... Evo baš nedavno mi je trebalo pet dana da jednu komodu pripremi za bojenje i onda još pet za bojenje i lakiranje. Zatim radimo popravke koji su potrebni, brušenje i čišćenje. Tek nakon toga pristupa bojenju. Najprije nanosim primer, a zatim osnovnu boju. Uvijek gledam, bez obzira na tehniku kojom se koristim, maksimalno istaknuti ljepotu namještaja i njegove posebnosti. Na kraju slijedi lakiranje. Svaka faza ima svoje posebnosti i stvari na koje treba paziti.

Također imam neke svoje postupke do kojih sam došla sama, a značajno poboljšavaju ukupni izgled - opisuje nam Barbara.

Dobrom pripremom tako dobije prazno platno na kojem se može igrati. Još joj je veći izazov u svemu tome kako prenijeti ljepotu svakog pojedinoga komada na fotografiju.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Volim miješati i kombinirati boje stvarajući slojeve na slojevima, koje je teško dočarati fotografijama. Zato mi obično kupci kažu, kad vide komad koji su uzeli, da je mnogo ljepši uživo nego na slikama - navodi Barbara.

Izazov je bilo i napraviti skladnu cjelinu kad komad namještaja ima mnogo ploha koje se otvaraju i može ih se gledati s raznih strana, a koristi se više boja.

- Preuređujem namještaj i iznutra, u istom stilu kao izvana, jer želim da netko tko ga kupi, kad ga otvori, bude ugodno iznenađen te da je lijep i iznutra kao i izvana - dodaje ova kreativka.

- U prosjeku jedan komad namještaja, od početka do kraja, preuređujem do tjedan dana. U procesu izrade, da to netko promatra, izgleda većinom kao da su se 'mala djeca igrala'. Tek pri kraju sjedne sve na svoje mjesto. Često, kad mi je pojedini komad gotov, ostanem zatečena njegovom ljepotom. To je onaj osjećaj: ne mogu vjerovati da je tako dobro ispalo te samo sjedim i uživam u pogledu na njega - objašnjava Barbara, koja radi i po narudžbi.

- Evo baš mi se nedavno javila jedna gospođa znajući što želi, dala mi dimenzije i okvirne upute kakve komade namještaja želi. Nakon toga sam u oglasniku našla komade koji su odgovarali traženom te, nakon što ih je ona odobrila, kupila sam ih i preuredila. Mnogo toga što mi dođe u ruke bude strgano, čeka svoj red za glomazni otpad ili čami zaboravljeno u nekom mračnom prostoru. Često kupujem starine preko oglasnika, a nekad preuredim i prodam pa naknadno otplatim. Kupci su obično galerije, hoteli, restorani, ali i ljudi koje žele imati nešto posebno u svom domu ili uređuju svoj dom s pažnjom - kaže Barbara i ističe kako već svi znaju što radi, pa joj ponekad daruju neki komad namještaj koji im je postao višak te tad obično na njemu proba nešto novo, novu boju, tehniku, kombinaciju i slično...

- Prilagodila sam znanje koje sam prije stekla na preuređivanje namještaja. Sad već imam dosta veliki raspon stilova i tehnika koje koristim tako da je izbor skoro neograničen. U preuređivanju namještaja koristim i druge stvari/materijale koje se primarno koriste u drugim kreativnim poljima, primjerice slikarstvu, pri izradi mixed media sadržaja i slično - kaže Barbara čije radove možete pronaći na Facebooku stranici Artistic Furniture Studio.

- Ono što mi je najveći izazov u svemu tome je - prenijeti ljepotu svakog pojedinog komada na fotografiji. Kako svaki komad ima razne boje, sjenčanja čiju puninu možete "doživjeti" tek u stvarnosti svaka fotografija mi je tek blijeda slika onoga što stvarno je, što obično potvrde i sami kupci kad vide komad namještaja. Čak imam i jedan komad namještaja koji je uživo prekrasan, a na fotografiji bi ga stavila u kategoriju "ništa posebno" - govori Barbara. Smatra da je dio naših predaka i naših korijena u tim starim stvarima, a dajući im novi život zadržavamo dio njihove energije s nama.

- Preuređivanjem se zadržava njihova esencija, a ujedno im dajemo dašak nas stvarajući novu kreaciju. Kad završim neki komad obično sjedim ispred njega u nijemom divljenju i srce mi pjeva od radosti. Dio te emocije želim prenijeti i dalje. A i prenosi se kroz svaki komad koji preuredim. Zato ukoliko imate takav komad namještaja koji čami u nekom zakutku, a željeli bi ga preurediti možete mi se obratiti. Otvorena sam za razne dogovore i kombinacije, naravno u skladu s trenutnim mogućnostima - zaključuje.