Barbie vilu s bazenom, u kojoj možete odsjesti, su preko ljeta preuredili u stilu Kena

Come on, Barbie, let's go party! U Kaliforniji, u Malibuu, nalazi se prava Barbie kuća koja se može unajmiti, a ružičasta ljepotica može se pronaći na platformi Airbnb. U njoj se inače možete osjećati kao prava Barbie, no ona je ovoga ljeta na odmoru pa je kuću na čuvanje ostavila Kenu. Naime, sad se može vidjeti kako živi Ken u svom Kendomu.

Foto: profimedia

Baš kao u filmu, kuća je privremeno preuređena, a tu je namještaj inspiriran kaubojima i konjima.

Osim Kenove garderobe, ispred kuće je golemi bazen, ljetna kuhinja, teretana i prostor za partijanje s velikim zvučnicima.

Ružičasta kuća iz snova u pravoj veličini, u blizini plaže, definitivno je na listi želja.