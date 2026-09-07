Barmen Davor pripremio nam je čak 7 vrsta negronija: Evo koji koktel nas je posebno oduševio

Odmah pri ulasku u prekrasan ambijent restorana i bara Luciano u hotelu San Canzian, koji je uređen izuzetno moderno, a opet dovoljno eklektično da privuče pažnju i ističe se, pozdravlja nas glavni barmen Davor Kaić. Njegova uglađena odora sa zelenom mašnicom odaje dojam ozbiljnosti i profesionalnosti, kao i njegov stav. Ovaj odmjereni gospodin i veliki profesionalac odmah nas je uputio u to što ćemo kušati - a to je čak sedam koktela posvećenih Negroniju, talijanskom klasiku kojem je baza gorki Campari.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Markov koktel treći je u Europi | Video: 24sata Video

Prezentacija je počela odmah, a ja, kao velika ljubiteljica koktela, aktivirala sam i oči i uši kako bih upila svaku riječ koju je Davor izrekao i pokret koji je napravio tijekom prezentacije. Već nakon prve dvije njegove riječi znala sam da ću kušati najekskluzivnije koktele.

No prije svega da vas uputim u priču. Poanta ovoga kušanja je Negroni week, koji organiziraju svake godine u rujnu. Međutim, Davor je to pretvorio u Negroni month te predstavio koktele koje će služiti ovaj mjesec u restoranu i baru Luciano.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

Svaki koktel nosi djelić povijesti, anegdotu o svojem nastanku koja ga čini više od običnog pića. To su priče o trenucima koji su zauvijek promijenili svijet miksologije. Davor je za početak otkrio kako su nastala dva kultna talijanska koktela - Negroni i Americano.

Priča nas vodi u 19. stoljeće, kad je Italija postala popularno odredište za Amerikance. U potrazi za osvježenjem, američki gosti uživali su u kombinaciji vermuta i Camparija, no tražili su nešto laganije, prikladnije za ljetne vrućine.

- Tražili su da i sodu stave u tu kombinaciju, pa je po njima nastao Americano - objašnjava Kaić.

- Koktel je ime dobio upravo prema svojim najvećim obožavateljima, Amerikancima. Oni su inzistirali na sodi i često su pili taj koktel - dodaje.

Americano je tako postao sinonim za osvježavajući ljetni aperitiv, a njegova jednostavnost i danas je temelj za mnogobrojne varijacije. Kaić ga osobno voli obogatiti mediteranskim notama.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

- To je nekakav, recimo, osvježavajući ljetni koktel, a ja sam za dekoraciju stavio svježi ružmarin - objasnio je.

Tako se njegova verzija sastoji od Camparija, vermuta Mulassano Rosso i mineralne vode. Ovaj koktel meni je prilično gorak jer, naravno, dominira Campari, ali ga mineralna voda dosta razrijedi i daje mu osvježavajući twist.

Iako je Americano zadovoljio mnoge, postojao je jedan čovjek kojem je trebao jači poticaj. Bio je to grof Camillo Negroni, redoviti gost jednog firentinskog bara, koji je početkom 20. stoljeća odlučio da mu omiljeno piće treba snažniju notu.

- Tražio je od barmena u baru u koji je svakodnevno dolazio da mu napravi jači koktel, odnosno da u njega doda još alkohola - priča Kaić.

Tako je 1919. godine rođen Negroni. Zamjenom sode džinom stvoren je jedan od najslavnijih i najcjenjenijih klasičnih koktela na svijetu, savršeno uravnotežen spoj slatkoće, gorčine i snage.

Prema Kaićevim riječima, gotovo svaki koktel koji postoji stotinjak i više godina u pozadini ima priču vezanu za neku osobu, događaj ili situaciju. Upravo je poznavanje te povijesti, te "klasike", ključno za svakog barmena koji želi biti kreativan i inovativan.

- Bitno je da jednostavno kroz tu klasiku, ako imate kreativnosti, dograđujete ostale sastojke da to bude nešto inovativno, zanimljivo i fensi, kako se danas to kaže - ističe Kaić kroz smijeh.

Negroni je bio ukrašen koricom naranče i taj je koktel doista klasik, meni fin i odličan kad želite nešto jače, a opet gospodski. Ostali kokteli koje sam isprobala spoj su tradicije s modernim tehnikama i daškom Mediterana, što je i bio Davorov glavni cilj.

Negroni Sour je favorit

Naime, koliko se klasik može transformirati, najbolje pokazuje Kaićev White Negroni, koktel koji je on opisao kao potpunu suprotnost originalu.

- Znači, tu nema Camparija, to je, recimo, moj twist - kaže Kaić.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

U ovoj verziji nema ni klasične baze džina. Umjesto džina koristio je pisco, čileanski destilat na bazi vina. Campari je zamijenjen francuskim biljnim likerom Suze, koji daje specifičnu, zelenkasto-žutu boju, a donosi i arome mente i šafrana. Tu je i talijanski liker od bergamota Italicus, zaslužan za intenzivne citrusne note. Bergamot je citrus intenzivnoga karaktera koji raste na Siciliji.

Koktel je tako žućkaste boje i zaokružen je dekoracijom od dvije bobice bijeloga grožđa, kao poveznicom s vinskom bazom pisca. Okusom čak i malo podsjeća na Negroni iako nema Camparija, a dobijete super okus ako ga popijete uz bobicu grožđa, idealno se slažu.

Za ljubitelje osvježavajućih pjenastih koktela tu je Negroni Sour. Svi sastojci klasičnog Negronija spojeni su s dodatkom šećernog sirupa i soka limuna, no prava inovacija krije se u pripremi pjene. Meni je ovaj koktel i osobni favorit. Baš je ukusan, slatkast zbog tog šećernog sirupa i izgleda vrlo "fensi", kako bi naš barmen rekao.

Umjesto tradicionalnog bjelanjka, Kaić je koristio aquafabu, odnosno vodu u kojoj se kuhao slanutak. Ona stvara bogatu i postojanu pjenu, a koktel zbog toga postaje pogodan i za vegane.

- Stavio sam slanutak kao zamjenu za bjelanjak. Koristim aquafabu, vodu od slanutka, koja stvori lijepu pjenu i koktel učini ukusnim - ističe Davor.

Aroma meksičkog dima

Potpuno drukčiji doživljaj nudi Mezcal Negroni, jedna od najintrigantnijih verzija na karti. U ovoj kreaciji džin je zamijenjen meksičkim mezcalom, destilatom od agave, čija je glavna karakteristika prepoznatljiva dimna aroma.

Taj specifičan okus dobiva se tradicionalnim procesom dimljenja srca agave na vulkanskom kamenju prije daljnje obrade. Uz mezcal u koktel idu Campari i crveni vermut, a poseban doživljaj stvara dekoracija. Rub čaše ukrašen je solju od celera, a na vrhu se nalazi liofilizirana smokva koja je poveznica s Istrom i Mediteranom.

Prvi gutljaj koktela odmah mi je nagovijestio da ovo piće nije za svakoga, pogotovo ako ne volite eksperimentirati. Dim se u ovom koktelu doista snažno osjeti i stvarno je neobičan. Nešto što do sada nisam isprobala. Ali isplati se. Nešto novo i drukčije.

Mediteran u čaši

Još jedan fora koktel je Garibaldi Adriatico, varijacija na temu klasičnoga Garibaldija, obogaćena okusima Istre, prvenstveno smokvom, koju Kaić vješto uklapa u svoje kreacije. Naime, ovaj koktel sastoji se od tri jednostavna sastojka, ali vrlo lijepo ukomponirana. To su Campari, svježe cijeđeni sok od naranče i pjena od lista smokve. Ovo je baš pravi ljetni koktel u velikoj čaši koji možete dugo piti i uživati u osvježavajućoj naranči. Vrlo mi se svidio, pogotovo zbog količine.

Foto: San Canzian Hotel & Residences

I na kraju dolazimo do koktela Jugo, pića koje Kaić opisuje kao spoj klasike i osobnog potpisa. Upravo se tim koktelom planira predstaviti na prestižnom barmenskom natjecanju Campari Academy u Milanu. Sastoji se od Brick Gina, Camparija, vermuta Mulassano Rosso, sirupa od matičnjaka te aromatičnog dodatka za koktele s okusom šljive i začina (Fee brothers Plum bitters), a za dekoraciju tu su dvije masline.

Ovaj koktel tako najbolje sažima njegovu filozofiju - interpretirati poznati klasik na poseban način, unijeti u njega emociju, identitet i kreativnost te mirise i okuse Mediterana. Što je njemu i uspjelo, koktel je odličan jer nije pregorak, super uz njega idu masline, a sve daje pravi istarski štih.