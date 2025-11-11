Baršun kao ultimativni party tekstil - nosio se od kraljevskih dvorova do plesnog podija

Baršun, tkanina koja već stoljećima izaziva osjećaj luksuza i teatralnosti, danas je ponovno u središtu modnih reflektora. Nekoć rezerviran za aristokraciju, crkvene haljine i kraljevske dvorove, taj divan mekani i vrlo poseban tekstil u suvremenoj je modi postao sinonim za hedonizam, senzualnost i party estetiku, onu koja spaja raskoš s nonšalantnim stavom.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Impresivna je i povijest baršuna, baš kao i njegov suvremeni stilski život. Naime, prvi su baršuni nastali u Italiji u 14. stoljeću, u radionicama Firence i Venecije, kao rezultat skupocjenog procesa tkanja svile, čime su dobili tekstil s fascinantno blistavom površinom. Ubrzo je baršun postao simbol bogatstva i društvenog statusa, a u doba renesanse pripadnici visokog društva obavezno su ga nosili za slikanje portreta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:33 Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Kasnije, u 20. stoljeću, postao je materijal kontrasta, glamurozan, ali i subverzivan. U 1970-ima i 80-ima nosili su ga glazbenici, punkeri i boemi kao simbol dekadencije i umjetničkog prkosa.

Ono što baršun čini posebnim nije samo njegova povijest, nego i način na koji reflektira svjetlost. Pod reflektorima, svijećama ili bljeskovima bliceva, baršun mijenja tonove i teksture, od dubokog mat efekta do gotovo tekućeg sjaja.

Upravo zato dizajneri ga obožavaju u svečanim kolekcijama: on unosi dramu bez potrebe za dodatnim ukrasima. Dovoljna je jednostavna silueta da baršun učini sve ostalo.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Posebno mjesto zauzima crni baršun, jer njegova crna nije obična crna, već najdublja moguća, gotovo poput apsorbirajuće tame. I druge boje u baršunu djeluju intenzivnije, gušće i zasićenije, rubin crvena, smaragdno zelena ili kobaltno plava poprimaju dimenziju dubine i sjene koju nijedna druga tkanina ne može postići.

Upravo zbog te raskoši i vizualne težine, baršun ne traži mnogo dodataka. Kada ga nosimo, dobro je razmisliti o manje nakita i suzdržanijem stylingu, pošto tkanina sama po sebi ima dovoljno karaktera da bude glavni adut večeri.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Baršun je sličan plišu, odnosno razlikuju se različitim vrstama pređe i debljinom dlake. Pliš je često deblji i ima dužu, gušću dlaku, dok je baršun tanji, s kraćom i gušćom dlakom. Pliš se češće koristi za deke, igračke i odjeću, dok je baršun češći izbor za elegantnije haljine, kapute i ukrasne tkanine.

U suvremenoj interpretaciji baršun je dio šireg modnog narativa u sklopu kojega ga stilisti rado kombiniraju s kontrastnim teksturama, jer vuna, koža ili svila daju mu svježinu i modernost.

Mini haljina od baršuna u kombinaciji s visokim čizmama, oversized sako od baršuna uz traperice, ili baršunasti korzet uz satensku suknju, sve su to primjeri kako tradicionalni luksuz može postati dio urbanog, party identiteta neodoljivog pod svjetlima reflektora.