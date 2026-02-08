Veliki tjedni horoskop: Lavovi imaju hrpu obaveza, Rakovi će pronaći ljubav u drugom gradu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Osjećat ćete pad energije i bezvoljnost pa ćete kasniti s izvršavanjem poslovnih obaveza. Bitne odluke, kontakte s administracijom i potpisivanje dokumenata, zasad radije odgodite. Ako baš morate, budite na oprezu.

Ljubav - Zatrpani obavezama sa svih strana, od posla do obitelji, partnera ćete zanemarivati. Bit će dana kad nećete s njim razmijeniti ni riječ. Pokušajte povratiti izgubljeni sjaj romantičnom večerom ili odvojite jedan dan samo za vas dvoje.

Zdravlje - Brzo ćete se umarati. Priuštite svom organizmu mnogo odmora i sna. Potkraj tjedna moguć je jači psihički umor, a neke će mučiti prehlada ili grlobolja. Posegnite za preparatima koji podižu imunitet.

Najbolji dan: 11. veljače

Najlošiji dan: 14. veljače

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Krasit će vas staloženost i upornost u izvršavanju zadataka. Riješit ćete stare probleme i privesti kraju zaostale poslove. Učvrstit ćete svoj položaj u radnoj sredini i ostvariti većinu ambicija.

Ljubav - Uložite više energije u popravljanje situacije na ljubavnom planu. Za početak, pokušajte krenuti od sebe. Iskoristite Valentinovo za novo zbližavanje i novi osjećajni početak. Ulazite u sve bolje razdoblje koje bi moglo iznjedriti novu ljubavnu priču.

Zdravlje - Podložni ste ozljedama i padovima, stoga budite oprezni i prije svake tjelesne aktivnosti posvetite dovoljno vremena zagrijavanju i istezanju mišića. No zdravstveno ćete se osjećati sve bolje.

Foto: Maridav

Najbolji dan: 13. veljače

Najlošiji dan: 8. veljače

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Poslovi idu svojim tijekom, uz teškoće koje su sastavni dio posla. Nemojte ih preozbiljno shvaćati jer ćete time otežati put do krajnjeg cilja. A cilj je blizu, trebate još samo malo izdržati.

Ljubav - Prema partneru ste sumnjičavi i grize vas ljubomora. Negativni osjećaji poput tih, glavna su zapreka prema ostvarivanju kvalitetnog odnosa s voljenim. Rođeni u svibnju bit će iznimno svadljivi – nemojte pretjerivati u kritiziranju partnera.

Zdravlje - Dobar Marsov i Sunčev utjecaj bit će zaslužni za vaš optimizam, ali i dobro zdravlje. Mogli biste iskušavati makrobiotičku prehranu, vježbati jogu ili prakticirati meditaciju koja će biti ispušni ventil za stres.

Najbolji dan: 9. veljače

Najlošiji dan: 11. veljače

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Izvrsno ćete se snalaziti u poslovima koji zahtijevaju oštroumnost, istraživanje činjenica i podataka. Bit ćete skloni riziku i novim idejama. Putovanja i kontakti s inozemstvom su vam odlično aspektirani.

Ljubav - Neke od vas ljubav očekuje u drugom gradu, na fakultetu ili upoznavanjem novih osoba na nekom seminaru, tečaju ili stručnom skupu. Zbližit će vas slični interesi i podudarnost nekih situacija iz vaših prošlosti. U brakovima su moguće prolazne trzavice.

Zdravlje - Reagirajte već na prve znakove prehlade te ojačajte imunitet uzimanjem C vitamina. Osjećat ćete nemir i tjeskobu, a i neki ljudi iz vaše bliže okoline vas živciraju. Odmaknite se od takvih pojedinaca.

Najbolji dan: 10. veljače

Najlošiji dan: 14. veljače

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Morat ćete se uhvatiti u koštac s nagomilanim obavezama. Stalno će vam netko ili nešto kvariti planove i raspoloženje, pa ćete se nakon zahtjevnih dana vidno neraspoloženi vraćati kući.

Ljubav - Bračni odnosi naći će se u sjeni vaših ambicija. Razmislite što vas je udaljilo od partnera i s više optimizma gledajte na naizgled nerješive probleme. Slobodni će biti nepovjerljivi prema novim osobama, no jedna će vas uporno osvajati.

Zdravlje - Moguće su probavne tegobe ili zadržavanje tekućine u organizmu. Izbjegavajte previše soljenu hranu. Moguć je i pad imuniteta, pa ćete biti podložniji infekcijama i upalnim procesima.

Najbolji dan: 12. veljače

Najlošiji dan: 8. veljače

Foto: chuanchai pundej

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Osjećat ćete se umorno i bez energije, pa poslovne obaveze nećete obavljati s previše entuzijazma. Izbjegavajte sukobe s kolegama i pripazite kakav dojam ostavljate na nadređene.

Ljubav - Nova ljubav potvrdit će vašu privlačnost i dati vam osjećaj zadovoljstva. Očekuje vas susret koji će aktualizirati priču iz prošlosti. Ako ste razdvojeni od partnera, očekujte telefonski razgovor ili vijest izdaleka. Slobodni su na pragu nove ljubavi.

Zdravlje - Privlačit će vas sve vrste tjelesnih aktivnosti, no pripazite da se ne pretjerate. Neugodna upala mišića mogla bi vam još danima zadavati probleme. Klonite se pojedinaca koji su zaraženi gripom ili virozom!

Najbolji dan: 13. veljače

Najlošiji dan: 11. veljače

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Ako su neke vaše poslovne nade potonule, one će sada ugledati svjetlo dana. Mogli biste dobiti priznanje za svoj rad. Bavite li se kreativnim poslom, medijima i umjetnošću, istaknut ćete svoje potencijale.

Ljubav - Upustite li se u ljubavnu vezu s osobom na poslu, budite spremni na raznorazna podbadanja i zadirkivanja ostalih kolega. Ako ste u vezi ili braku, na površinu će izaći sve vaše netrpeljivosti i neslaganja. Shvatit ćete što je uzrok zahlađenim odnosima.

Zdravlje - Ne možete li se odreći omiljenih slastica, potrudite se barem redovitije vježbati. Imate li zdravstvenih tegoba, tjedan je odličan za obavljanje pretraga, liječenja, terapije pa i operativne ili estetske zahvate.

Najbolji dan: 12. veljače

Najlošiji dan: 14. veljače

Foto: Dreamstime

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Situacija na planu komunikacija je povoljna, međuljudski odnosi na radnom mjestu su dobri i tu neće biti zapreka kvalitetnom poslovanju. Ulazite u dane u kojima možete poslovno napredovati.

Ljubav - Pripremite se za ljubav i strast. Slobodni, približit će vam se zavodljiva i dinamična osoba. Oni u braku uživat će u novom zanosu, a planirate li zaruke ili vjenčanje, izabrali ste savršene dane. Bit ćete široke ruke u darivanju za Valentinovo.

Zdravlje - Nemojte pretjerivati s cigaretama ili alkoholom, jer će se svaka neumjerenost brzo odraziti na vaše zdravlje. Mogli biste se psihički nešto lošije osjećati, a osjetljiviji među vama mogli bi imati nesanicu.

Najbolji dan: 9. veljače

Najlošiji dan: 13. veljače

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Puni ste planova za nove poslove, ali biste s realizacijom ipak trebali pričekati. Budite oprezni u kontaktima jer kriva vas procjena vraća na početak. Ne odustajte olako od zacrtanih planova !

Ljubav - Više ćete ulagati u materijalnu stranu veze nego u romantičnu. Neki će se odvažiti na zajednički život s partnerom ili pak na zajedničku kupnju vozila ili nekretnina. Slobodni, kupite originalni dar za Valentinovo osobi u koju ste zaljubljeni i iznenadite je.

Zdravlje - U relativno dobrom ste razdoblju pa nećete patiti od većih tegoba. Vidno će vam se popraviti raspoloženje, a dobar imunitet čuvat će vas od svake bolesti. Dani su odlični za početak dijete ili tjelovježbe.

Najbolji dan: 11. veljače

Najlošiji dan: 8. veljače

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Novac će vam kliziti iz ruku, uživat ćete u kupnji i trošenju, no bit ćete jednako vješti i u prikupljanju novca. Moguće su isplate zaostalih honorara, a nisu isključeni ni dobici u igrama na sreću.

Ljubav - Gdje god se pojavili, primjećivat ćete pozornost pripadnika suprotnog spola. Svojom karizmom ostavljat ćete jak dojam na druge, pa će neki u nazočnosti jedne privlačne osobe teško odoljeti naletima strasti. Brakovi i veze su u stabilnom razdoblju.

Zdravlje - Priuštite si odlazak na masažu ili pedikuru. Čim napravite nešto lijepo za sebe, osjećat ćete se bolje. Zahvaljujući tome što je većina planeta na vašoj strani, sa zdravljem nećete imati gotovo nikakvih tegoba.

Najbolji dan: 14. veljače

Najlošiji dan: 12. veljače

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Pretpostavljeni će vam davati više posla, a dobro ćete se snalaziti i sa zamršenim zadacima. Počet ćete dovoditi u red svoje poslove i sve obaveze koje su s njima povezane.

Foto: Konstantin Postumitenko

Ljubav - Pred vama su ugodni i mirni dani pa ako ste u problematičnom braku, doći će do smirenja. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih privući svojim visokim poslovnim položajem i ugledom koji će im imponirati. Od sljedećeg tjedna bit ćete u još uzbudljivijem razdoblju.

Zdravlje - Mnogo ćete novca trošiti na kozmetiku i odjeću. Dobar i njegovan izgled bit će vam iznimno važan – primat ćete brojne komplimente. Zdravlje će vam biti jako dobro, unatoč čestim promjenama raspoloženja.

Najbolji dan: 11. veljače

Najlošiji dan: 10. veljače

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - U pregovorima ćete pokazati više inicijative nego obično. U poslovima koji su vezani uz komunikacije i pisanje, pronaći ćete zadovoljstvo i u njima biti iznimno uspješni. Novac će vam stizati na vrijeme.

Ljubav - Mnogi među vama bit će zaljubljeni, a neki će svoju vezu obznaniti drugima, ozakoniti ili okruniti prinovom. Osamljeni bi putem prijatelja ili slobodnih aktivnosti mogli susresti osobu koja će bez mnogo priče prepoznati njihovu životnu filozofiju.

Zdravlje - Pokušajte živjeti što urednije - neuredan bioritam samo će vas još više umarati. Potrudite se ići ranije na počinak. Pripazite na svoje kronične tegobe – možda ćete posjetiti liječnika i promijeniti terapiju.

Najbolji dan: 9. veljače

Najlošiji dan: 12. veljače