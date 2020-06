Baršunasta haljina tamnog crvenog tona ultimativna je kraljevna noćnoga glamura

Kad slavne dame izlaze, one često biraju upravo haljinu od tamno crvenog baršuna, po mogućnosti svilenog, u slavnoj nijansi crnoga vina u kroju koji laska silueti

<p>Svileni baršun jedan je od najmekanijih materijala, a sama njegova tekstura bojama čini nešto posebno - one su u toj varijanti najdublje, imaju čaroban odsjaj i djeluju kraljevski glamurozno. Kad vam treba haljina koja je super jednostavna, no želite da djeluje luksuzno, tamno crvena baršunasta definitivno je odličan odabir.</p><p>Lady Gaga, kad poželi izgledati "normalno", bira klasiku jer zna da će u njoj izgledati super elegantno i pritom ipak biti zamijećena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svaka boja ima svoj specifičan karakter</strong></p><p>I kraljica uredske elegancije Amal Clooney zna da s ovim izborom ne može pogriješiti te nosi sličan kroj na jedno rame, kao Lady Gaga.</p><p>Poznata ruska modna dizajnerica Ulyana Sergeenko, čiji je stil ultimativno glamurozan, predlaže nekoliko kreacija od baršuna u boji crnoga vina, s naglaskom na usku siluetu i gornji kroj korzeta.</p><p>Lucy Hale umjesto haljine bira odijelo, koje podsjeća na grofove i druge stilske ikone s nekadašnjih dvorova.</p><p>Stylish u crvenom je i Brie Larson, no kod nje je dizajn super jednostavan, jer što je crvena jača, to bolje izgleda na kreacijama koje prate liniju tijela, bez dodatnih ukrasa.</p><p>Diane Kruger cijeni kombinacije skupocjenih tekstila kao što su saten i svileni baršun, ukrašene velikim mašnama.</p><p>Duboki V ovratnik zahtijeva veliku zlatnu ogrlicu, smatra glumica <span class="tBJ dyH iFc MF7 pBj DrD IZT swG"><span>Emmy Rossum</span></span>, no sama je haljina ipak vrlo jednostavna i skladno pada do poda. Za poseban štih pobrinuo se - tamno crveni ruž.</p>