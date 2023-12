Beba je stigla, a libido nestao? Evo kako ponovno vratiti strast

Seksualna stručnjakinja Tracey Cox razgovarala je s majkama čiji je seksualni nagon opao nakon poroda i otkriva kako se ponovno možete vratiti u 'akciju' pod plahtama.

Mame se žale na slab seksualni nagon, nakon poroda

- Ne razgovaramo o tome izravno ili dovoljno, ali djeca opterećuju vezu i seksualni život više nego što ste ikada sanjali da je to moguće. Većina potencijalnih roditelja pretpostavlja da postoji iscrpljenost i nedostatak sna, ali podcjenjuju monotoniju, dosadu i frustraciju koju donosi roditeljstvo - objašnjava Tracey.

Osjećate mučnu tjeskobu koja vas nikad ne napušta. Osjećate da vaše potrebe postaju sekundarne kako se vaš život reorganizira oko djeteta. Nema spontanosti, nema privatnosti, nema slobode, nema neprekinutog vremena udvoje. Stres i napor trudnoće i poroda na ženino tijelo mogu biti intenzivni i trajati mnogo dulje nego što ste oboje očekivali.

Stoga, ne čudi da roditelji provedu u prosjeku samo 20 minuta tjedno u intimnosti...

Studije pokazuju da će vas djeca na osobnoj razini vjerojatno učiniti sretnijima. Suprotno je istina o učinku roditeljstva na seksualni život.

Tracey je razgovarala s tri mame o njihovim seksualnim životima, nakon što su postale roditelji.

- Imali smo seks šest puta u dvije godine i voljela bih da to nikad više ne moram ponoviti - priznaje Carrie (34), koja je u braku osam godina i ima dvogodišnju kćer.

Očekivala je da će biti teško odmah nakon poroda - i bilo je.

- Osjećao sam se potpuno preplavljeno. Čak mi je i nježan zagrljaj supruga bio previše. Moje se tijelo osjećalo kao radni konj, tu da služi drugima. Kad nam je dopušten seks, pribojavala sam se toga. Ranije sam uživala u seksu, ali porod je sve promijenio. Porod je bio u redu, ali nisam imala pojma koliko će dojenje utjecati na to što osjećam o seksu - kaže Carrie.

Još uvijek joj je muž vrlo privlačan, ali...

- Ali imati bebu koja ti cijeli dan visi s grudi, zadnje što sam željela bila su njegova usta da rade isto noću. Ne znam jesu li ga napaljivale moje velike grudi ili je pokušavao dokazati da su moje grudi 'njegove', ali svaki put kad bismo imali seks, proveo bi smiješno puno vremena fokusirajući se na njih. Gadilo mi se - iskrena je ona.

Sada na svoje tijelo gleda potpuno drugačije. Ne čini joj se kao nešto što može pružiti ili primiti zadovoljstvo odraslih. Užitak zahtijeva zdravu količinu sebičnog hedonizma.

- Smatram da je nemoguće prestati biti mama da bih postala ljubavnica; jedan dio mene uvijek sluša, uvijek je na oprezu za dijete. Više se osjećam kao da sam ovdje da joj budem sluga. Nemam ništa protiv, da budem iskrena. Znala sam da ću voljeti svoju kćer, ali nisam shvaćala koliko ću biti opčinjena. Moj svijet se sveo samo na nju i mene, muž mi je suvišan. Zaboravila sam da je uopće bio tu prvih šest mjeseci. Znam da mu je bilo teško. Rekao je da ne stavljam samo nju na prvo mjesto, njegove potrebe su prestale postojati. Osjeća se napušteno, jer se prije moj život vrtio oko njega, a sada ga jedva stižem pogledati - ispričala je.

Kći joj sada ima dvije godine, a imali su seks šest puta u cijelom tom vremenu.

- Prvi put nakon poroda, moj muž je rekao da se penetracija osjećala kao da sprema penis u ladicu s priborom za jelo, sa svim noževima okrenutim prema gore. Zbog toga se nisam osjećala sjajno, kao da je to nekako moja krivnja. Toliko sam se trudila i to mi je bila nagrada... Od tada sam svaki put bila napeta i osjećala sam se neugodno. Stišćem zube dok nije gotovo i, kako se trenutno osjećam, voljela bih da to više nikada ne moram učiniti. Znam da bih mogla izgubiti muža ako ovo potraje, ali iskreno me nije briga - priznala je Carrie.

Alice, također otvoreno priča o svojim problemima, objašnjavajući kako se više ne osjeća ni seksi ni lijepo.

- Moje tijelo je uništeno - shrvana je Alice, koja ima 29 godina, a u braku je pet godina.

Dodaje kako prije bebe, ne samo da su ona i suprug imali dobar seks, već fantastičan. Mislila je da neće izdržati bez seksa, dok završi razdoblje čekanja od šest tjedana.

- Ono na što nisam računala je trauma od poroda. Potrgala sam se. Pokušali smo imati odnos nakon otprilike dva mjeseca i stvarno je jako boljelo. Osjećala sam se kao da je moja vagina sada napravljena od brusnog papira ili žileta. Svaki put kad smo od tada pokušali imati seks, osjećala sam se tjeskobno i napeto, gotovo kao da ću doživjeti napadaj panike. Mrzim ovaj osjećaj i jako sam uznemirena onim što se dogodilo - iskrena je.

Muž je nikada nije prisiljavao da upražnjavaju seks, ali ona osjeća kao da je iznevjerila tu stranu odnosa. Seks im je kao paru bio toliko važan da su se jako zabavljali radeći to.

- Bili smo razigrani i dragi, a to mi jako nedostaje. Definitivno nismo toliko bliski i to me užasava. Ne osjećam se normalno. Više se ne osjećam ni seksi ni lijepo, a on to ne razumije. Nisam sigurna da sam voljela svoje tijelo prije nego što sam ostala trudna, ali čak su i dijelovi koji su mi se sviđali sada neprivlačni - kaže Alice.

Alice smatra kako žene također ne govore o tome koliko dijete zadovoljava potrebu da budete dodirivani.

- Još uvijek postoji milovanje, stiskanje i ljubljenje, ali sada je to između vašeg djeteta i vas. Jako se trudim vratiti na staro, ali brinem se da se to nikada neće dogoditi - zabrinuta je.

Zarin suprug, s druge strane, ne želi seks, a to je za nju itekako ponižavajuće. Ona ima 40 godina i s partnerom je 12 godina.

- Sve moje prijateljice s djecom kukaju kako je grozno što ih partneri muče zbog seksa. Potajno mislim kako su sretne. Krajnje je ponižavajuće kada ste mama s djecom, a partner je taj koji se okreće od vas. Imala sam težak porod, a on je gledao. Pitam se je li to ono što je dovelo do ove situacije. Rekao je tada da više nikad ne očekujem oralni seks, ali sam mislila da se šali - priča Zara.

Čekala ga je da nešto poduzme nakon poroda, a nakon četiri mjeseca ništa se nije dogodilo. Pitala ga je želi li imati seks, a on je rekao da misli da je prerano i da ne bi trebala osjećati pritisak. Međutim, ona mu je rekla da želi to učiniti i da joj nedostaje intimnosti, no on ne uzvraća.

- Od tada je uslijedilo niz isprika. Pod stresom je, umoran je, previše je radio... Prije bebe imali smo seks tri puta tjedno. Pretpostavljam da je to zato što ga više ne privlačim seksualno. Ne mislim da izgledam drugačije jer imam istu težinu i pazim na sebe. Pitala sam prijatelja koji je novi tata i on je rekao da je to stresno i da se muškarci osjećaju strahovito odgovornima za brigu o majci i djetetu. Može biti. Suprug ne želi razgovarati sa mnom o tome pa ne znam što se događa. Osjećam se tužno i očajno - priznaje Zara.

Čini joj se da sva njegova pažnja sada ide djetetu.

- Naš sin dobiva svu ljubav i pažnju, ja sam samo mama. Dolazi na kraju dana i jedva me gleda očima. Kad smo samo mi, sve o čemu želi razgovarati je beba. Pitam ga da li me još voli, a on kaže 'naravno' i to je to. Više ne predlažem seks. Osjećam kako mi samopouzdanje izmiče svaki put kad on kaže 'ne' - očajna je žena.

Žene nisu jedine koje se ovako osjećaju, evo što je novi tata Myles (26) priznao Tracey.

- Dopustite mi da prije ovoga kažem da volim svog sina više od svega na svijetu i da ne mogu zamisliti svijet bez njega. Ali mogu li dobiti svoju ženu natrag? Ne osjećam da imam suparnika za svoju naklonost, osjećam se zamijenjeno. Razumijem da su se stvari radikalno promijenile. Na početku, kad sam se zaželio seksa, bilo mi je pogrešno čak i predložiti ga. Moja žena je sada bila majka mog djeteta. Druga osoba. Kad sam provizorno rekao da su prošla tri mjeseca od poroda i da je možda vrijeme da počnemo ispočetka, ljutito me pogledala. Znao sam da je mislila da sam bezosjećajan. Stvar je u tome da sam razumio i ono što sam stvarno želio bila je njezina pozornost. Osjećam kao da sam izgubio najboljeg prijatelja i ljubavnika. Više nisam ni siguran da joj se sviđam. Prošlo je 18 mjeseci otkako smo zadnji put imali odnos - iskreno kaže Myles.

Pokušao je razgovarati o nedostatku seksa sa suprugom, ali ona je nezainteresirana.

- Rekla mi je da se više ne osjeća privlačno, ali ne vidim da joj se tijelo toliko promijenilo. Pitam se je li ikada stvarno uživala u seksu, a ovo je samo dobar izgovor da ga izbjegne. Ne vidim nijednu drugu opciju nego čekati i vidjeti je li to nešto što će jednostavno proći. Neću varati, ali nedostaje mi seks i nedostaje mi da je imam za sebe. Osjećam se ogorčeno što se moram zadovoljavati samo kroz pornografiju. Razgovarao sam s drugim novim očevima i čini mi se da je ovo uobičajen scenarij. Svi se osjećamo krivima jer osjećamo kao da se naše potrebe ne uzimaju u obzir, ali tako se osjećamo - zaključuje on.

Vratite se u 'život' - pojačajte seksualni nagon

To se može učiniti uz malo truda.

- Imajte realna očekivanja. Roditeljstvo je sveobuhvatna aktivnost, nema puno mjesta za bilo što drugo. Očekujte da će seks biti rijedak barem prve dvije godine. Nemojte se natjecati za nagradu 'Meni je gore'. Oboma je teško pa nemojte glumiti mučenika ili pokušavati skupiti bodove. Umjesto toga, radite zajedno kao tim. Razgovarajte o tome što se događa. To će vas oboje spriječiti u panici - objašnjava Cox.

Vezama prijeti prekid kada seks prestane. Postavite si kratke, dostižne ciljeve. Počnite se ponovno ljubiti. Pokušajte s neseksualnim dodirivanjem ili 'maženjem bez namjere'. To znači međusobno se milovati, uz razumijevanje da to neće dovesti dovesti do seksa. Činite to jednostavno da biste se povezali i zato što se osjećate lijepo.

S obzirom na to da osjećate da je vaš stari seksualni život nestao, stvorite novi. Nijedan par više nije isti nakon djeteta. Ali seksualni se životi uvijek mijenjaju kao odgovor na životne događaje. Gledajte na to kao na priliku da obrišete sve i počnete iznova.

Udvarajte se jedno drugom - kao na početku.

Morate prestati razmišljati o seksu kao o snošaju. Ako je bolno, prestanite to činiti glavnim događajem. Doživite orgazme oralnim seksom ili uz pomoć vibratora. Žene se rado prilagođavaju ovoj promjeni, muškarci se protiv nje bore. Za muškarce, seks znači staviti svoj penis u nešto. Seks najbolje funkcionira nakon poroda ako se više kreće prema 'ženskom' modelu seksualnog zadovoljstva, objašnjava stručnjakinja.

Cox preporučuje više fokusa na 'putovanje' i predigru, manje na penetraciju i orgazam.

Također, oboje trebate vrijeme zajedno bez djeteta. To znači ostaviti ga roditeljima, drugim prijateljima s djecom, dadilji; i to ne samo za 'posebne prilike', već nekoliko sati svaki tjedan ili dva. Nemojte to vrijeme trošiti pričajući o svojoj djeci. Večerajte vani. Podijelite malo vina. Gledajte film. Nakon što se ponovno povežete, bit će prirodnije provesti to vrijeme u seksu.

Imajte neku vrstu seksualnog kontakta, čak i ako vam se to ne da. Seks je navika. Vratite se tome seksom bez napora, čak i ako vam je to posljednja želja. Gledajte ga kako masturbira. Koristite vibrator na sebi. Zapamtite, seks ne znači snošaj i seks ne mora imati početak, sredinu i kraj, donosi Daily Mail.