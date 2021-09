Ostavljanje beba da plaču ponekad može biti korisno i nije tako strašno kao što se čini na prvu. Evo koje su sve koristi navedenog:

1. Nema štetnih posljedica

Studija koju je proveo 'The Journal of Child Psychology and Psychiatry' pokazala je da ako ostavite bebu da plače to neće imati negativnih posljedica. Tijekom eksperimenta nisu pronađeni učinci ponašanja na razvoj bebe. Osim toga, to ni na koji način nije pogoršalo privrženost djeteta i majke.

2. Bolje će spavati

Studija je otkrila da bebe koje su ostavljene da plaču noću pokazuju bolje obrasce sna. U eksperimentu su istraživači dojenčad podijelili u dvije skupine: one koji su ostavili da plaču i one koje su smirivali. Kako se pokazalo, dojenčad iz prve skupine probudila se manje puta i općenito brže zaspala.

4. Grade samokontrolu

Ako ne reagirate odmah na potrebe bebe, učite ih da se smire same. Dieter Wolke, profesor koji je vodio prvo istraživanje, kaže kako je dojenčadi potrebno neko vrijeme da se nauče smiriti. Kad se naviknu na to, mogu se kontrolirati ne samo danju nego i noću.

5. Bit će manje nervozna

Vjeruje se da tehnika dopuštanja da se isplaču pomaže djeci da budu manje prevrtljiva i zločesta. Budući da metoda zahtijeva od njih da se umire bez vanjske pomoći, vjerojatno će imati manje ispade bijesa kao mala djeca. Osjećat će se sretnije tijekom dana, a vrijeme za spavanje više neće biti problem.

6. Uče sami zaspati

Nakon što su neko vrijeme vježbali samosmirivanje, više neće imati poteškoće s ponovnim spavanjem kada se probude tijekom noći. Neće imati potrebe za maženjem, ljuljanjem ili roditeljskom pomoći, piše Bright Side.