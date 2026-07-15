Cristiano Ronaldo svoju dugovječnost na nogometnom vrhu ne prepušta slučaju - prehrana, trening, oporavak i san podređeni su maksimalnim sportskim performansama. Navodno prakticira polifazni san...
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Bebe tako spavaju do tri mjeseca! Ronaldo isti obrazac koristi da ostane na vrhu
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U više navrata se izvještavalo da Cristiano Ronaldo prakticira oblik polifaznog sna. Pod vodstvom trenera za spavanje Nicka Littlehalesa, Ronaldo navodno dijeli svoj odmor na pet do šest ciklusa od 90 minuta spavanja tijekom dana i noći, umjesto da spava osam sati u kontinuitetu. Čak prije važnih utakmica spava odvojeno od svoje partnerice Georgine Rodriguez.
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