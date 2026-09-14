Beograđanka čula čudan zvuk iz klime, a onda ugledala nešto crno: Uslijedio je užasan šok

Običan dan podstanarke Ivane u Beogradu pretvorio se u prilično neugodno iskustvo kada je iz klima-uređaja začula neobičan zvuk. Pogledala je prema uređaju i kroz rešetke ugledala nešto crno, no u tom trenutku nije mogla shvatiti o čemu je riječ.

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U strahu je izašla iz stana i pozvala susjeda da joj pomogne. On je pregledao uređaj i uspio iz njegove unutrašnjosti izvući neobičan predmet. Ispostavilo se da se u klimi nalazio potpuno osušen uginuli miš.

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Situacija je dobila dodatni nastavak kada je stigao serviser kako bi pregledao i očistio klima-uređaj. Objasnio je da ovakvi slučajevi nisu toliko rijetki te da serviseri nerijetko pronalaze različite životinje i druge neobične stvari unutar uređaja.

Kako životinje uopće završe u klima-uređajima?

Jedan od mogućih načina su otvori u zidu kroz koje prolaze cijevi i električni kabeli. Ako prostor oko instalacija nakon montaže nije dobro zatvoren, kroz njega se mogu provući sitni glodavci i dospjeti do unutarnje jedinice.

Problem može nastati i kod vanjske jedinice. Tijekom hladnijeg i kišovitog vremena njezina unutrašnjost može životinjama poslužiti kao zaklon, pa se ondje mogu pokušati skloniti miševi ili ptice. Kroz otvore zatim mogu dospjeti dublje u sustav.

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Još jedan mogući ulaz predstavlja odvodno crijevo za kondenzat. Kroz njega u sustav mogu ući kukci, pauci i druge sitne životinje, osobito ako je njegov završetak blizu tla, trave ili grmlja.

Zbog toga stručnjaci savjetuju redovitu kontrolu i održavanje klima-uređaja. Posebnu pozornost treba obratiti ako uređaj iznenada počne proizvoditi neuobičajene zvukove ili se iz njega širi neugodan miris, tvrdi Telegraf.

