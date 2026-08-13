DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U noći na 13. kolovoza u gradu su osvanule ograde s bodljikavom žicom. Sljedeće jutro Berlin se probudio kao podijeljeni grad
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Berlinski zid podijelio je preko noći tisuće njemačkih obitelji
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Na današnji dan 1961. godine započela je gradnja jednog od najpoznatijih simbola podjele Njemačke na dva bloka, Istočni i Zapadni. Berlin je, naime, to jutro osvanuo kao podijeljeni grad, nakon što su istočnonjemački vojnici i policija počeli postavljati bodljikavu žicu, barikade i zapreke na granici između Istočnog i Zapadnog Berlina. Betonski zid doći će nešto kasnije, ali tog je dana počela njegova gradnja.
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