Vikend u Krapinskim Toplicama često je bio zamjena za more

Lječilište Krapinske Toplice tijekom 70-ih i početkom 80-ih godina bilo je i svojevrsno kontinentalno ljetovalište, odnosno termalno kupalište, lječilište i izletište za brojne Zagrepčane koji nisu mogli na more ili prije nego što bi otišli ili se vratili s mora, a fotografija s naslovnice Večernjeg lista od 11. kolovoza 1980. zorno pokazuje koja je gužva vladala u bazenu u nedjelju, dan ranije.