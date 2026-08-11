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Vikend u Krapinskim Toplicama često je bio zamjena za more

Piše Marijana Matković,
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Vikend u Krapinskim Toplicama često je bio zamjena za more
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Običaj je bio krenuti iz Zagreba u nedjelju dosta rano, s torbom punom sendviča ili pohanaca i zrelim rajčicama koje su klinci uz bazen jeli iz ruke

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Lječilište Krapinske Toplice tijekom 70-ih i početkom 80-ih godina bilo je i svojevrsno kontinentalno ljetovalište, odnosno termalno kupalište, lječilište i izletište za brojne Zagrepčane koji nisu mogli na more ili prije nego što bi otišli ili se vratili s mora, a fotografija s naslovnice Večernjeg lista od 11. kolovoza 1980. zorno pokazuje koja je gužva vladala u bazenu u nedjelju, dan ranije.

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