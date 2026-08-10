DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernji list zabilježio je dobre i loše strane naše turističke ponude u ljeto 1984. godine: Uz konobare koji goste dočekuju s osmijehom u Puli, Opatija produljila radno vrijeme trgovina
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Trgovine u Opatiji u ljeto 1984. prvi put su radile do 22 sata
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Ljeto 1984. godine donijelo je brojne promjene na Jadranu. Dok su se turistička mjesta natjecala u kvaliteti usluge, Večernji list je kroz svoju tradicionalnu Patrolu obilazio obalu i bilježio dobre, ali i loše primjere ugostiteljske i turističke ponude.
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