Beroš čestitao medicinskim sestrama: Hvala vam na trudu!

Zahvaljujem svima koji se ponašaju odgovorno. Danas je Svjetski dan zdravlja, zahvaljujemo svim našim zdravstvenim djelatnicima na trudu, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare i dodao kako je ove godine Svjetski dan zdravlja posvećen medicinskim sestrama.

Zahvalio im se u ime cijelog stožera. Jutros im se obratio i putem Twittera:

- Rade danonoćno, ne staju....na prvoj su crti i čine sve da bismo mi bili sigurniji. Zahvaljujemo za svaki dan, ali posebno danas, na Svjetski dan zdravlja, moram opet reći: hvala Vam na požrtvovnosti, trudu i radu. Bravo.

- Medicinske sestre i primalje čine više od polovice radne snage u zdravstvu i pružaju usluge počevši od promocije i prevencije do liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi tijekom cijelog našeg života – od rođenja do smrti. U ovoj Međunarodnoj godini medicinskih sestara i primalja, Svjetski dan zdravlja 2020. godine ima za cilj skrenuti pozornost javnosti na vitalnu ulogu koju one igraju u pružanju kvalitetne zdravstvene i socijalne skrbi pod sloganom 'Podržite medicinske sestre i primalje'. Kampanja će se koristiti za pokretanje djelovanja i poticanje investiranja za jačanje kapaciteta medicinskih sestara i primalja - stoji u priopćenju HZJZ.

Dodaju kako na svjetskoj razini, 70% zdravstvene i socijalne radne snage čine žene. Medicinske sestre i primalje čine veliki dio toga.

One igraju ključnu ulogu u brizi za ljude posvuda, uključujući i u razdobljima epidemija, u osjetljivim okruženjima i u ratovima.

Postizanje zdravlja za sve ovisit će o dovoljnom broju dobro obučenih i obrazovanih i adekvatno podržanih medicinskih sestara i primalja, koji primaju plaću i priznanje razmjerno uslugama i kvaliteti skrbi koju pružaju.

- Veće ulaganje u primalje, koje su ključne za zdravlje majki i novorođenčadi, kao i za planiranje obitelji, moglo bi spriječiti preko 80% svih smrti majki, mrtvorođenih i smrti novorođenih. Kada babica ili skupina primalja pruža skrb od trudnoće do kraja postnatalnog razdoblja, može se spriječiti gotovo četvrtina prijevremeno rođenih - kažu iz HZJZ.

Izdvojili su i pet ključnih područja ulaganja:

1. Ubrzati ulaganja u obrazovanje medicinskih sestara i primalja

2. Zaposliti više medicinskih sestara

3. Uložiti u voditeljske vještine medicinskih sestara i primalja.

4. Učiniti primalje i medicinske sestre srcem primarne zdravstvene zaštite

5. Podržati medicinske sestre i primalje u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti.

