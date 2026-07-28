Besplatan Wi-Fi na aerodromu? Ovaj trik mnogi putnici ne znaju

Dok se tehnologija razvija nevjerojatnom brzinom, pa je WiFi signal poslan čak i na Mjesec, čini se da su aerodromi ostali zarobljeni u prošlosti. Većina nudi besplatan pristup, ali on je često ograničen na 30 ili 60 minuta, nakon čega se od vas traži plaćanje. Srećom, iskusni putnici godinama koriste jednostavan, ali iznimno učinkovit trik koji rješava ovaj problem.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 ‘Mačak je uvjeren da je pas, kada vidi mačke sakrije se od njih’: Henry i Baloo s vlasnicima putuju svijetom | Video: 24sata/pixsell

Problem s aerodromskim internetom je višeslojan. Prvo, mreže su gotovo uvijek preopterećene. Tisuće ljudi istovremeno pokušava gledati videozapise, preuzimati datoteke i obavljati videopozive, što dovodi do drastičnog pada brzine i čestih prekida veze. Drugo, tu su spomenuta vremenska ograničenja. Taman kad se udobno smjestite i započnete s radom ili gledanjem serije, vaša besplatna sesija istječe. Sustavi prate vaše korištenje putem jedinstvenog identifikatora vašeg uređaja, takozvane MAC adrese, i nakon isteka zadanog vremena blokiraju vam pristup.

Mnogi putnici tada posežu za svojim mobilnim podacima, što u inozemstvu može rezultirati astronomskim računima. Drugi se odlučuju platiti za premium pristup, no cijene su često neopravdano visoke za uslugu koja i dalje nije na razini kućnog interneta. No, postoji elegantnije rješenje koje ne zahtijeva nikakvo tehničko znanje niti novac.

Rješenje koje je osmislio inženjer i putnik

Ključ za besplatan i neograničen internet na gotovo svakoj zračnoj luci na svijetu osmislio je Anil Polat, inženjer računalne sigurnosti i strastveni putopisac. Frustriran stalnom potragom za lozinkama i borbom s nepouzdanim mrežama, odlučio je iskoristiti svoje znanje i snagu zajednice kako bi stvorio jedinstven alat: interaktivnu kartu s Wi-Fi lozinkama zračnih luka diljem svijeta.

Foto: 123RF

Ova genijalna Google karta funkcionira na principu prikupljanja podataka od samih korisnika. Putnici iz cijelog svijeta unose i redovito ažuriraju imena mreža i lozinke za zračne luke, restorane unutar terminala, pa čak i ekskluzivne salone zrakoplovnih kompanija. Rezultat je nevjerojatno bogata i ažurna baza podataka koja putovanja čini neusporedivo lakšima. Karta je postala svojevrsna javna tajna među iskusnim putnicima i digitalnim nomadima.

Korištenje je jednostavno. Dovoljno je otvoriti kartu, kliknuti na ikonu zrakoplova na lokaciji na kojoj se nalazite i pojavit će se prozorčić s detaljnim uputama, imenom mreže i potrebnom lozinkom. Najveća prednost je što karta postoji i u izvanmrežnoj (offline) verziji, kao i u obliku mobilne aplikacije. To znači da je možete preuzeti prije putovanja i pristupiti svim lozinkama čim sletite, bez potrebe za spajanjem na mobilne podatke.

Foto: Ihor Pukhnatyy

Alternativne metode zaobilaska ograničenja

Iako je interaktivna karta najpouzdanije rješenje, postoji još nekoliko trikova koji vam mogu pomoći da zaobiđete ograničenja. Jedna od najučinkovitijih tehničkih metoda jest promjena MAC adrese vašeg uređaja. Kao što je spomenuto, mreža vas identificira putem te jedinstvene adrese.

Korištenjem besplatnih alata poput Technitium MAC Address Changer za Windows ili LinkLiar za macOS, možete "maskirati" svoj uređaj. Svaki put kad vam istekne besplatno vrijeme, jednostavno generirate novu, nasumičnu MAC adresu i mreža će vas prepoznati kao potpuno novog korisnika, dodjeljujući vam novu besplatnu sesiju. Postupak traje svega nekoliko sekundi.

Foto: 123RF

Postoje i stariji, manje pouzdani trikovi. Jedan od njih je dodavanje nastavka `?.jpg` na kraj URL adrese koju želite posjetiti. Ovaj trik ponekad uspijeva prevariti sustav da misli kako učitavate sliku, zaobilazeći tako stranicu za prijavu ili plaćanje. Drugi jednostavan pokušaj je ručno vraćanje sata na vašem računalu ili mobitelu unatrag netom prije isteka vremena. Učinkovitost ovih metoda je upitna na modernim mrežama, ali ne košta vas ništa da probate ako su sve druge opcije propale.

Ne zaboravite na sigurnost

Bez obzira na to kako se spajate na internet, ključno je imati na umu da su javne Wi-Fi mreže, poput onih na zračnim lukama, izrazito nesigurne. Hakeri ih često koriste za postavljanje lažnih pristupnih točaka (hotspotova) s imenima sličnim službenoj mreži kako bi presreli vaše podatke. Jednom kada se spojite na takvu mrežu, vaši osobni podaci, lozinke i bankovni podaci postaju im dostupni. Zbog toga se preporučuje korištenje VPN-a (Virtualne privatne mreže). VPN stvara šifrirani tunel između vašeg uređaja i interneta, čineći vaše podatke nečitljivima trećim stranama. Također, izbjegavajte obavljanje osjetljivih radnji poput internetskog bankarstva ili kupovine dok ste spojeni na javnu mrežu.