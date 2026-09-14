Best Design days: Studente čekaju dizajn, tehnologija i stvarni poslovni izazovi

Studentska udruga BEST Zagreb, odnosno Board of European Students of Technology, najavila je novo izdanje projekta BEST Design Days (BDD), koji će ove godine okupiti studente zainteresirane za razvoj praktičnih znanja i vještina.

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Ovogodišnji program održavat će se od 19. do 23. listopada, dok će završne prezentacije rješenja Case Study zadatka biti 7. studenog 2026. godine. Program uključuje predavanja i radionice, a naglasak će biti na praktičnom radu i komunikaciji između sudionika i predavača.

Ovogodišnja tema je vizualni identitet, pa će studenti kroz radionice imati priliku učiti kako vrijednosti nekog projekta pretvoriti u prepoznatljive oblike, simbole i jasnu vizualnu poruku.

Poseban dio projekta je Case Study, odnosno konkretan dizajnerski izazov koji se sudionicima predstavlja već prvoga dana. Na njemu mogu raditi individualno ili u timu, a završna rješenja potom predstavljaju stručnom žiriju sastavljenom od predstavnika partnera i predavača.

Žiri pritom ocjenjuje kreativnost, izvedivost i jasnoću prezentacije, a najboljim timovima dodjeljuju se i nagrade. Među partnerima ovogodišnjeg projekta navedeni su 404 Agency i Regular.Company.

Studenti će tijekom projekta imati priliku povezati teoriju i praksu. Dio znanja prenosit će im profesori, dok će im predstavnici tvrtki kroz konkretne primjere približiti profesionalno okruženje i aktualne trendove u industriji.

Sudjelovanje je za studente potpuno besplatno, a organizatori ističu da projekt nije namijenjen samo onima koji već imaju iskustva s dizajnom.

– Ne moraš biti dizajner da bi počeo razmišljati kao dizajner. Dođite s idejom, znatiželjom ili bez ikakvog predznanja – s BDD-a ćete otići s novim vještinama, iskustvom timskog rada i projektom koji možete predstaviti kao svoj – poručila je prof. dr. sc. Jesenka Pibernik.

Da prethodno iskustvo nije nužno, pokazuje i iskustvo bivše natjecateljice Leonarde.

– Prije BDD-a nikad nisam koristila Figmu. Zadatak me toliko motivirao da sam u svega dva tjedna savladala alat koji mi je kasnije postao i full-time posao – ispričala je.

Natjecateljica Petra istaknula je pak da ju je rad na Case Study zadatku naučio suradnji i važnosti detaljnog istraživanja.

– Da bi nešto bilo prezentativno i zanimljivo tržištu, treba uložiti puno truda – poručila je.

Organizatori kao jednu od najvećih vrijednosti BDD-a izdvajaju upravo povezivanje različitih pristupa dizajnu, ali i izravan kontakt studenata s ljudima iz industrije.

– Jedan od dražih trenutaka svakog BDD-a je svjedočiti raspravama o mogućnostima rada u industriji i doživjeti kako se studenti povezuju s profesionalcima i rade prve korake u budućoj karijeri – istaknula je Jelena iz organizacijskog tima.

Profesorica Maja Brozović smatra da upravo uključivanje ljudi iz tvrtki studentima omogućuje realniji pogled na ono što ih očekuje nakon fakulteta.

– Uključivanje predavača iz tvrtki doprinosi realnijem sagledavanju situacija s kojima će se studenti susresti kada dođu na tržište rada te načinima njihova rješavanja – navela je.

Iza projekta stoji BEST Zagreb, lokalna grupa međunarodne studentske organizacije BEST. Zagrebački BEST već više od 25 godina studentima Sveučilišta u Zagrebu pruža prilike za dodatno stručno obrazovanje, rad u međunarodnim timovima, razvoj vlastitih vještina te povezivanje s budućim poslodavcima.

Sam BEST osnovan je 1989. godine, neprofitna je i nepolitička organizacija, a prema podacima iz press kita danas djeluje u 29 država.

Ovogodišnji BEST Design Days tako će ponovno pokušati spojiti akademsko znanje, kreativnost i iskustvo iz industrije, a završnica slijedi 7. studenog, kada će studenti pred stručnim žirijem predstaviti svoja rješenja dizajnerskog izazova.