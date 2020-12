Ipak, ove godine Božić je za sve drugačiji. Ograničen je na manja, intimnija okupljanja što je kod nekih pojačalo tjeskobu. Kod drugih, pandemija i ograničenje okupljanja pružili su predah, omogućujući im pomak u perspektivi.

Andrew Steel (32) preselio se iz Walesa u Južni London 2012. godine i od tada je uglavnom samac. Imao je on nekoliko kratkoročnih veza ali nijedna se nije poklopila s Božićem. Svake godine kada se blagdani bliže Andrew se osjeća pomalo 'tužno'. Nažalost, ni ova godina za njega nije drugačija.

- Vidjet ću se s roditeljima na nekoliko dana i znam da će me pitati viđam li se s nekim i razočarat će se odgovorom. Svi su moji prijatelji oženjeni ili su s nekim, pa se zbog ove situacije osjećam prilično nezrelo i neuspješno u tom polju. S obzirom na to da bih doista volio imati nekog kraj sebe, ovo vrijeme za mene je baš tužno - rekao je Andrew.

Andrewu je Božić uvijek težak, ali ove godine mu je, kako kaže, najteže.

- Ove godine sam tako usamljen, baš je tužna godina, većinom zbog pandemije. Živim sam i nisam imao baš puno fizičkog kontakta s nekim - rekao je Andrew.

Godina je bila teška i za Jennie (39) iz Londona, koja je sama dvije godine i kojoj će razvod biti riješen prije kraja 2020.

- U prošlosti sam dobrovoljno volontirala u krizi ili bih odlazila na meditacije između Božića i Nove godine, tako da uklonim strah od novogodišnjeg razgovora, prekrasnih ljubavnih parova na svakom koraku i osjećaja usamljenosti - rekla je Jennie.

Usredotočujući se na obitelj, Božić predstavlja poseban izazov za Jennie. Ona i njezin bivši partner nekoliko su godina pokušavali zatrudnjeti umjetnom oplodnjom i pretrpjeli su dva pobačaja prije nego što su se razdvojili. S razvodom i 40. rođendanom na pomolu, osjeća da su se ta vrata za nju sada zatvorila.

- Za mene je vjerujem prošlo vrijeme kada su djeca u pitanju. Ne znam bih li mogla iznijeti dijete cijelu trudnoću. Tugujem za Božićem kojeg nikada neću imati: kćer koja toliko vjeruje u Djeda Mraza da ne može spavati, kupujući joj poklon koji će je toliko nasmijati, slavljenju Božića kod mene s mojom sestrom i obitelji, slatke prepirke u kuhinji s mužem koji mi prigovara kako sam napravila previše hrane. Nažalost, takvo što se meni neće dogoditi - rekla je Jennie.

Cecilie Harris, koja ima 46 godina i živi u Londonu, može se s tim povezati.

- Božić je za mene obično još jedan snažan podsjetnik da se moja priča nije odigrala onako kako sam željela i da su mi se snovi o djeci izmaknuli - kaže Cecilie.

Za nju biti samac obično pruža osjećaj slobode i neovisnosti, no tijekom prosinca je tužna. Ova će godina biti još teža, jer ne može posjetiti obitelj u Norveškoj.

- Vaš jedini izbor ako želite ostati zdravi je preoblikovati svoju stvarnost, pronaći alternativni put koji vam daje svrhu i čini vas sretnim. Da biste pronašli prihvaćanje da je vaša priča krenula u drugom smjeru i da je i ova u redu. U suprotnom, možete se razbiti na milijun komada - rekla je Cecilie.

Nije neobično da Božić pojačava osjećaje usamljenosti ili čežnje, zbog čega razmišljamo o onome što je 'moglo biti'. Blagdani su test za sve samce koji su inače sretni tijekom cijele godine.

Ako razmišljate o marketingu oko Božića, to je u velikoj mjeri usmjereno na povezanost s bližnjima, ostanak kod kuće tijekom hladnih, mračnih zimskih noći, a novac se troši na iskazivanje predanosti, ljubavi i zajedništva. Za nekoga tko je samac to može biti porazno i ​​dovesti do osjećaja usamljenosti ili osude.

Kako se bližimo kraju još jedne godine, Božić može biti događaj za preispitivanje vašeg života, pogotovo ako se počnete uspoređivati ​​s braćom i sestrama, članovima obitelji ili prijateljima koji su se 'skrasili'.

To može biti bolno i može dovesti do pomiješanih osjećaja usamljenosti, bijesa, tuge, zavisti, srama i dovesti do toga da se teško osjećate na takav način i da zapravo ne možete uživati ​​u blagdanskoj sezoni, piše Huffington post.