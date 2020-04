Na struku se najbrže skupljaju masne naslage, a teško se gube

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: NIKAKO SE NE MOŽETE NATJERATI VJEŽBATI KOD KUĆE? OVO POMAŽE

Ako pitate gotovo bilo kojeg fitness stručnjaka kako da izgubite masne naslage sa struka, odgovorit će vam: Nijedna količina trbušnjaka neće ništa značiti ako prvo ne poboljšate način prehrane i režim vježbanja, piše CNN.

Kada je u pitanju gubitak masti, ne možete se fokusirati samo na to određeno područje kako bi ste što prije skinuli masne naslage s tog dijela. Masno tkivo koje se nakupilo u predjelu struka jako je teško izgubiti, a vrlo lako dobiti. To područje ne reagira tako brzo na promjene prehrane i tjelovježbe.

Ako ste žena i struk vam je veći od 35 centimetara ili ste muškarac sa strukom većim od 40 centimetara, prije ćete izgubiti masne naslage s trbuha nego sa struka. To je zapravo bolje za vaše zdravlje, jer su visceralne masti povezane s brojnim medicinskim problemima, uključujući visoki krvni tlak, visoki kolesterol, dijabetes i upale.

Da biste izgubili potkožnu masnoću s vašeg struka (ili višak masnoće na bokovima, bedrima i stražnjici), trebat će vam još više vremena i truda.

Koja je najbolja 'dijeta' za gubitak masnih naslaga sa struka?

Ona koja se možete držati dugoročno, jer većini ljudi to neće biti brzo ili jednostavno. To se posebno odnosi na muškarce, jer je to često posljednje mjesto na njihovom tijelu gdje gube kilograme. U smislu konkretnih preporuka vježbanja, tri vrhunska trenera podijelila su savjete koje daju svojim klijentima.

Gunnar Peterson koji trenira holivudske glumce i profesionalne sportaše, zalaže se za sveobuhvatni način života koji uključuje zdravo i 'čisto' jelo, adekvatan san, upravljanje stresom, puno hidratacije, kardio što češće i vježbe za sagorijevanje masti.

Intervalni trening visokog intenziteta, uključuje naizmjeničan maksimalni napor s 'oporavkom' (ne miješajte to s odmaranjem). Trajanje treninga može se povećati, a razdoblja oporavka može se smanjiti kako se poboljšava razina vaše kondicije.

Jedna vježba koju Peterson ne preporučuje za smanjenje struka je 'side bend' s velikim utezima. Ova vrsta vježbanja može zapravo pogoršati pojavu masnih naslaga na struku. Umjesto toga, on preporučuje da radite sve vježbe za trbušne mišiće.

Trenerica iz San Francisca Ami Jampolis preporučuje trening visokog intenziteta nekoliko puta tjedno za izgradnju ili održavanje mišića koji sagorijeva kalorije, zajedno s nekoliko dana stalnog kardiovaskularnog treninga.

Trening visokog intenziteta uključuje izmjenične vježbe snage (kao što su sklekovi) i kratke vježbe (poput skakanja odnosno 'jumping jacksa'), s minimalnim odmorom između. Ova vrsta treninga postaje sve popularnija zbog svog brzog tempa i vremenske učinkovitosti, a može se izvoditi kod kuće ili u teretani koja je specijalizirana za tu vrstu treninga.

Jampolis se slaže s Petersonom da izbjegavate 'side bends' bočne vježbe s utezima. Umjesto toga, ona predlaže dvije vrlo jednostavne, ali učinkovite vježbe za koje se ne čini da imaju veliki učinak na trbušne mišiće: bočni izdržaj i bicikl. Oba se mogu obaviti bilo gdje i ne zahtijevaju nikakvu opremu.

Trener slavnih i nutricionist Harley Pasternak zauzima još jednostavniji pristup gubljenju masnih naslaga sa struka. Osim prehrane, preporučuje 12.000 koraka dnevno i sedam sati sna dnevno. Otkriva kako treninzi većeg intenziteta često mogu povećati apetit, što otežava pridržavanje dijeta, pa je bolje jednostavno hodanje, zajedno s redovitim treninzima snage koji uključuju rad svakog dijela tijela barem jednom tjedno.

Iako se njihovi pristupi mogu razlikovati, profesionalci se slažu s popularnom izrekom 'trbušni mišići se rade u kuhinji, a ne u teretani'. Ako zaista želite izgubiti masne naslage sa struka i trbuha, počnite s pronalaženjem idealne prehrane koja će vam odgovarati i koje se možete držati dugoročno, a zatim izgradite program vježbanja s vašom trenutnom razinom kondicije, budžetom i rasporedom

