Biste li pristali? Mladenka goste traži da napišu esej o tome zbog čega ih treba pozvati na svadbu

Zbog pandemije kapacitet gostiju na vjenčanju mora smanjiti na pola, a kako bi odabrala koga pozvati, mladenka je zamolila sve goste koji su potvrdili svoj dolazak da napišu dva eseja

<p>Buduća mladenka šokirala je sestru 'ludim' zahtjevom u kojem je od svih gostiju traži da joj predaju dva eseja od 250 riječi u kojima objašnjavaju zašto žele prisustvovati njezinom vjenčanju, objavljeno je na Redditu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dušan iz Ljubav je na selu</p><p>Sestra je objasnila da je vjenčanje odgođeno za veljaču 2021. zbog pandemije koronavirusa i da je mladenka bila prisiljena skratiti popis gostiju. Kako bi shvatila koga pozvati, a koga ne, zamolila je sve goste koji su potvrdili svoj dolazak da napišu dva eseja od po 250 riječi koji odgovaraju na dva pitanja: 'Zašto još uvijek želite proslaviti ovaj dan s nama?' i 'Što za vas znači prisustvovanje našem vjenčanju?'.</p><p>Sestra je također rekla da će oni koji uopće ne napišu esej biti 'automatski diskvalificirani'.</p><p>Ona se uvrijedila zbog toga i rekla je sestri da neće pisati esej o tome zašto treba prisustvovati njenom vjenčanju. No ova joj je na to odgovorila kako stvari trebaju biti pravedne i da joj mora dostaviti pisani esej, inače neće biti na njenom vjenčanju. </p><p>Sestra mladenke prvo nije htjela napisati esej, ali popustila je na nagovor roditelja.</p><p>Potom je na Redditu pitala tko je u krivu što se tiče ove situacije, a mnogi su pružili kreativne odgovore.</p><p>'Definitivno bih poslala dva eseja. U prvom bi napisala 'Mama / tata su rekli da moram doći ili sam u velikim problemima' iznova i iznova dok ne dođem do 250 riječi. Drugi, 'ja sam ti sestra.'</p><p>'Recite svojim roditeljima da ako žele da prisustvujete, neka oni napišu eseje za vas.'</p><p>Jedna se osoba našalila da bi trebala ponoviti riječ 'vrlo', tako da ispunjava ograničenje teksta.</p><p>'Želim doći na vaše vjenčanje vrlo jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako vrlo jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako jako ', piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8584857/Bride-asks-guests-including-family-write-250-word-essay-invite-wedding.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>