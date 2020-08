Bicikliranje može štetiti ženi? Moguće su ozljede ali i infekcije

Žene koje vole biciklizam često se mogu naći u problemu jer prečesto sjedenje na neudobnom sicu može uzrokovati razne probleme koji se tiču zdravlja ženskog reproduktivnog sustava

<p>Jedno je istraživanje pokazalo da 91 posto biciklista ima urogenitalne probleme. Djelomično je to posljedica osnovnog dizajna bicikla, a posebno sica, koji je u početku zamišljen kao način prijevoza, no nije se baš marilo na njegovu ergonomiju. Iako se to s vremenom razvijalo, a izumljeni su čak i 'ženski' sicevi, oblik ipak stvara probleme vozačima.</p><p>Najbolji sic ovisi o brojnim čimbenicima, uključujući tip tijela i trajanje vožnje. Biciklisti ili fizioterapeuti koji su specijalizirani za biciklističku biomehaniku mogu vam pomoći identificirati najbolje za vaše potrebe. Dok muškarci i žene imaju zdravstvene probleme uzrokovane biciklizmom, razlika u anatomiji i načinu na koji tijelo stane na sic znači da ženske biciklistice imaju svoj jedinstveni skup problema.</p><p>Fizioterapeutkinja<strong> Bianca Broadbent</strong> iz bolnice Spire Parkway u Solihullu, koja se posebno zanima za biciklizam, rekla je da su najčešće zahvaćena područja vulva kao i meka tkiva oko stidnih kostiju. Problemi se mogu kretati od iritacije kože i probadanja do boli, oticanja tkiva, čireva pa čak i infekcija'.</p><p>Problemi mogu biti toliko ozbiljni da je British Cycling pokrenuo program za istragu kako se nositi s ozljedama od sica. U najekstremnijim slučajevima problemi mogu dovesti do operacije. Biciklistica <strong>Jasmijn Muller</strong>, iz Belgije, rekla je kako je prošla dvije operacije na stidnim usnama.</p><h2>'Imala sam operaciju bolne ciste na vulvi'</h2><p>Biciklistica <strong>Jasmijn Muller</strong>, iz Belgije, izjavila je da je dobila 'užasne infekcije' i da je bila prisiljena otići na dvije operacije vulve zbog ljubavi prema biciklizmu.</p><p>- Između 2013. i 2018. nikad nisam sjela na udoban sic. Nastavila sam to raditi jer uživam u biciklizmu, ali na kraju sam završila s užasnim infekcijama i dvije operacije na stidnim usnama'.</p><p>Objasnila je: 'Prva operacija u 2013. godini je bila akutna operacija. Bilo je to nakon 24-satnog biciklističkog događaja na jugu Francuske. Infekcija je bila na lijevoj usni, koja je postala veličine nečega što bi moglo pripadati slonu, a ne čovjeku. Rekli su da je to bila Bartholinova cista'. Za oporavak joj je trebalo pet tjedana. Ostavili su joj otvorenu ranu koja se polako zatvorila, a nakon operacije nije mogla sjediti niti se tuširati. No, dodala je da su operacije bile vrijedne muke i da posljednjih 20 mjeseci nije imala nijednu bol zbog sica.</p><h2>Bolni sicevi</h2><p>- Tijekom vožnje možete osjetiti pritisak na Ischial Tuberosities - poznatiju kao 'sitbone' (kost na kojoj sjedite) - a bol ide niz stražnji dio bedara. To bi obično moglo biti zato što je vaš sic ili previsoko ili nedovoljno širok da podupre vaše stidne kosti, što dovodi do pritiska oko mekih tkiva. Na kraju, bitan je vaš sic i položaj u kojem se on nalazi. Što ste više uspravni na biciklu, to vam je potrebna veća potpora za vaše kosti, a široki sic bi mogao bolje funkcionirati - objašnjava Bianca.</p><p>Međutim, ako vozite na agresivniji način i naginjete gornji dio tijela prema upravljaču, možda ćete trebati uzeti u obzir sic drugačijeg oblika, koje podupire zdjeličnu kost i smanjuje pritisak na meka tkiva.</p><h2>Vaginalne infekcije</h2><p>Najčešći problem s kojima se biciklistice suočavaju su vaginalne infekcije, najčešće gljivične. Dok sve žene doživljavaju takve infekcije, biciklistice su više izložene riziku, jer se bakterije mogu umnožiti na sicu zahvaljujući znojenju i uskoj odjeći. Ovo vruće i vlažno okruženje može pokrenuti prekomjerni rast gljivica.</p><p>Vaginalne infekcije obično su prisutne kao neobičan iscjedak ili promjena mirisa, svrbež ili peckanje, osobito kod mokrenja. Biciklistice mogu poduzeti neke korake kako bi smanjile šanse za razmnožavanje bakterija mijenjajući kratke hlače čim vožnja završi, objasnila je <strong>Pradnya Pisal</strong>, ginekologinja iz Londonske ginekologije. Ako se infekcija već razvila, pokušajte s lijekovima bez recepta ili potražite savjet liječnika.</p><h2>Infekcija uzrokovana uraslim dlačicama</h2><p>Urasle dlačice mogu izgledati kao crvene mrlje na koži koje svrbe i vjerojatnije je da će se pojaviti ako imate grubu ili kovrčavu dlaku. Kako je dlaka na intimnim mjestima gušća i grublja od dlake na ostalim dijelovima tijela, to je područje sklonije uraslim dlačicama. Brijanje povećava rizik od uraslih dlačica, kao i druge tehnike uklanjanja dlačica, poput depilacije voskom.</p><p>- Ženama biciklisticama koje uklanjaju stidne dlake to ne bih preporučila. Dlake u toj regiji postoje radi zaštite kože, a uklanjanje dlačica moglo bi uzrokovati iritacije na tom području - savjetuje Bianca. Općenito, savjetuje se obrezati stidne dlake, ali ne ih uklanjati jer djeluju kao zaštita. </p><h2>Gubitak osjećaja</h2><p>Stručnjaci su podijeljeni oko toga da li vožnja biciklom uzrokuje gubitak osjeta. Jedno istraživanje iz 2016. na Medicinskoj školi s Yalea objašnjava da vožnja biciklom dulje od 100 sati tjedno može uzrokovati začepljenje genitalija, trnce ili bol.</p><p>Malo istraživanje objavljeno 2006. godine u časopisu Journal of Sexual Medicine potvrdilo je da su biciklistice koje se natječu imale smanjeni genitalni osjet. Međutim, drugi stručnjaci smatraju da tvrdnje nisu dovoljno potkrijepljene i kažu da nema dugoročnog učinka. Bianca je objasnila da je ovo problem koji se može riješiti podešavanjem vašeg bicikla.</p><p>Rekla je: 'Gubitak osjeta gotovo uvijek ukazuje na preveliki pritisak na pogrešnom mjestu. Razgovarajte s lokalnim biciklista ili fizioterapeutom koji je specijaliziran za biomehaniku bicikala, kako bi vam pomogli u pronalaženju najboljeg položaja sica ili bicikla'. Iako je sic važan, presudno je provjeriti i ručice te visinu sjedala kako biste olakšali pritisak.</p><h2>Infekcija urinarnog trakta </h2><p>Iako mokraćni putevi ne mogu biti oštećeni od bicikliranja, okoliš stvoren bicikliranjem može dovesti do razvoja bakterija koje uzrokuju takve infekcije. Kao i kod vaginalnih infekcija, bakterije odgovorne za infekciju mokraćnog mjehura uspijevaju u toplom i vlažnom okruženju poput one stvorene u znojnim biciklističkim kratkim hlačama nakon duge vožnje. Operite odjeću čim završite s vožnjom kako biste smanjili količinu vremena da se bakterije umnože. Pijenje više tekućine također može pomoći.</p><h2>Natečena stidnica</h2><p>Oticanje se može javiti na unutarnjim, vanjskim usnama stidnice ili na obje. To može biti posljedica nedostatka limfne drenaže koja nastaje kao posljedica dugotrajnog pritiska. Jednom kada se pojavi oticanje, može se uspostaviti začarani krug i više oteklina. Najbolji način da se tog riješite je uklanjanje neželjenog pritiska novim sicem i prilagođavanjem bicikla.</p><h2>Nadraženost kože i bol</h2><p>Rane od sica uključuju infekciju folikula dlake (zvane folikulitis), nadraženost kože i otvorene čireve bilo gdje u preponskoj regiji. Dosljedni pritisak i trenje na istom mjestu s vremenom će se iziritirati i upaliti, što može dovesti do infekcije. </p><p>Najbolji način za izbjegavanje ovih čireva je poduzimanje preventivnih mjera, poput nanošenja guste kreme od divokoze na pogođeno područje i redovito održavanje njege.</p><p>Bianca je dodala: 'Krema od divokoze, antibakterijska, viskozna supstanca može vam pomoći smanjiti trenje kože i odjeće. Bilo bi dobro i da potražite stručni savjet od dermatologa ili ginekologa', piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8568885/Doctors-say-thousands-keen-women-cyclists-blighted-genital-injuries.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p>