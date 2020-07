Želite da vam se ruž duže održi na usnama? Isprobajte ovaj trik

Iako danas postoje brojne formule koje će se duže zadržati na usnama, iako pijemo i jedemo, činjenica je da neki od trikova produljuju njegovo trajanje tijekom dana

<p>- Usne prije šminkanja, barem desetak minuta ranije, treba dobro hidratizirati. Što bolje mi njegovali usne, to će se bolje ruž na njima ponašati - ističe vizažistica Ena Čavlović iz make-up studija EnArt.</p><p>Vizažistica otkriva i prednosti pilinga na usnama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Art make-up</p><p>- Dobar je trik i piling prije nanošenja ruža, kako bi usne bile super čiste i glatke. Često ruževima smetaju čestice suhe kože na usnama, pa oni opadaju zajedno s njima, a piling je način da ih očistimo do kraja. Za to možete koristiti maslinovo ulje i šećer. Nakon toga obavezno usne treba dobro hidratizirati, predlažem balzame ili maslace u debljem sloju, pričekajte da dobro upije - savjetuje Ena.</p><p>Tu su i primeri za usne, posebne formule koje čine usne glatkima i pripremaju ih za ruž. Ipak, sama koža usana je baza i njihova čistoća je prvi uvjet da ruž bude postojan. Drugi, odmah nakon je - hidratacija.</p>