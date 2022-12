Bieber nije odobrio H&M odjeću s njegovim likom: 'Napravili su to bez dopuštenja'

- H&M-ova roba s mojim likom je smeće i ja to ne odobravam. Nemojte to kupovati - izjavio je Bieber na svom Instagramu.Odjeća koju pjevači rade s brendovima čest je slučaj, a i sami potpisuju vlastite kolekcije. Prodaju stvari sa svojim likom, no ovoga puta riječ je o krađi, ako je suditi po riječima samog autora.

Foto: H&M

Istaknuo je kako nije odobrio niti jednu stvar koju H&M prodaje s njegovim likom, iako kompanija tvrdi da je išla svim legalnim putevima, piše People.

Međutim, Bieberove riječi su potaknule H&M da najavi uklanjanje linije i artikli su već nestali iz njihovih online trgovina.

- H&M je slijedio valjane procedure, no iz poštovanja prema saradnji i Justinu Bieberu, maknuli smo svu odjeću - izjavili su.

Bieber pridaje vlastiti 'merch' na svojoj web stranici, a njegova kolekcija sadrži hoodice, trenirke i majice, koje su i inače dio njegova stila.

Često ga možemo vidjeti u širokoj robi, njegova brenda - prije tri godine pokrenuo je modnu liniju imena Drew. I dok njegova Hailey nosi razne kreacije, Justin uglavnom nosi casual robu inspiriranu sportskim linijama.

Foto: H&M

Često slavne osobe imaju kreacije na prodaju - ljudi se žele s njima poistovjetiti te je 'merch' unosan biznis. No, isto tako česte su i situacije kad kompanije koriste nečiji lik kako bi zaradili na istom, no bez odobrenja ili pitanja.

To prolazi kod manjih brendova koji idu 'ispod radara', pa i kod nas često vidimo majice s likom poznate osobe, tko zna jesu li tu plaćena autorska prava. No velike kompanije si to ne mogu dopustiti.

Foto: H&M

