Ofucane i neuredne: Kako se zvijezde odnose prema svojoj vrtoglavo skupoj Birkinici

Razna oštećenja, oguljena boja, istrošenost i općenito rastureni izgled ne smeta zvijezdama, pa čak ni kad se radi o najpoznatijoj torbi svijeta. Birkinicu mnoge slavne dame ne štede, u nju trpaju razne stvari, radi čega ona zna izgledati ne tako luksuzno, dobiva izgled potpuno potrošenog modnog dodatka. Iako se radi o dizajnerskom predmetu koji ima status ikone u čitavom svijetu, tog 'pravila' ne drže se svi.

Od Jane Birkin, po kojoj je ta kreacija dobila ime, do sestara Olsen, Kate Moss i Marca Jacobsa, mnogi znaju čemu torba služi. Nema veze što je skupa, pa nije sveta, glavno je da ima funkciju. Društvene su mreže otkrile čari torbe koja je nekad imala status ljepotice, no sada je očito da je mnogi uistinu troše, odnosno ponašaju se prema njoj kao da je sasvim obična.

POGLEDAJTE VIDEO: Torbe od drva

Ova kreacija ima posebnu priču, kad je 1984. godine Jane Birkin u avionu upoznala tadašnjeg izvršnog direktora Hermèsa, Jean-Louisa Dumasa. Malo su popričali te se ona požalila kako ne može nabaviti torbu za putovanja, a da je stylish. Ostalo je povijest - no, s vremenom je torba putem limitiranih edicija i lista čekanja, došla do posebnog statusa.

Od raznih je materijala, skupih koža te joj to dodatno diže cijenu. No, svakodnevni dojam daje joj taj rastureni izgled, nisu sve lijepe kao nove. Radi se o pravoj koži koja s vremenom dobiva patinu te je osjetljiva na habanje, radi čega poprima rokerski look.

Ovo posebno upada u oči kad se slavne dame sakrivaju iza svoje Birkinice, po aerodromima, tulumima i nakon izlaska.

Osim što ih uništavaju, ljudi ih ukrašavaju na razne načine, vješaju ukrase, apliciraju detalje i slično.

Zato Birkinica postaje super fora torba, daleko od one luksuzne, nedostižne, vidi se njezino zanimljivo, realno lice - za neke je ona samo modni dodatak za nužne stvari. Uostalom, to je torba za putovanja, tako je i stvorena.

