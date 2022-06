Bieber se oporavlja od paralize lica: Naš neurolog otkriva kako dolazi do pojave ovog sindroma

Justin Bieber ne može trepnuti, niti se nasmijati, zbog stanja koje mu je paraliziralo polovicu lica. Pjevač je objasnio kako mora otkazati nastupe zbog toga. Radi se o Ramsey Hunt sindromu.

Bieber, u sklopu turneje 'Justice World Tour' mora odgoditi nekoliko nastupa, zbog zdravstvenog problema s licem. Na Instagramu je objavio da mu je dijagnosticiran Ramsay Hunt sindrom - koji mu je pogodio živce lica i uha. Naš neurolog je objasnio o kakvom sindromu je riječ.

- To je rijedak sindrom, ja sam se samo jednom u životu susreo s tim. To je paraliza cijele jedne strane lice. Najčešće za ovu bolest nema nikakve terapije, samo vježbe. To se zove mimična muskulatura mišića lica i lice se samo od sebe oporavi u roku od dva do tri tjedna - rekao nam je neurolog, prof. dr. Hrvoje Hećimović.

- To je upala živca, recimo ako stojite pokraj klime ili vozite otvorenog prozora, zna se nahladiti živac. To se događa naročito u ljetnim mjesecima kada su ljudi pod klimom - rekao je Hećimović.

Pjevač desnim okom ne može treptati, ni nasmijati se na jednoj strani lica, a i nosnica mu se ne miče.

- Ovim okom ne mogu treptati. Ne mogu se nasmijati na ovoj strani lica. Nosnica mi se ne miče. Ova strana lica mi je paralizirana. Onima koji su ljuti zbog otkazivanja sljedećih nastupa, ja jednostavno fizički nisam u stanju za njih. Ovo je prilično ozbiljno kao što vidite. Volio bih da nije tako, ali očito mi tijelo govori da moram usporiti - rekao je Bieber.

Pjevač se želi što prije oporaviti, radi vježbe za lice i sve što je potrebno kako bi ozdravio.

- Nadam se da ćete me razumjeti. Sve će biti u redu, moram se odmoriti. Bit ću bolje, treba mi samo vremena, ne znam točno koliko - kaže popularni pjevač.

Poručio je obožavateljima da ih voli te da će malo odmoriti i opustiti se kako bi bio potpuno spreman za povratak.

