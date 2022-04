Mladi vizažist bez ruku i nogu zadivio svijet svojom vještinom

Zahvaljujući društvenim mrežama i prilici koju one pružaju ljudima da pokažu svoje talente i dobiju povratnu informaciju ljudi diljem svijeta, vječno nasmijani Gabe Adams (23) je ušao u živote mnogih ljudi snimajući tutoriale o šminkanju. Njegovi zabavni videi su osvojili srca mnogih.

Gabe Adams-Wheatley rođen je u Sao Paolu s Hanhartovim sindromom, rijetkim genetskim stanjem koje često karakterizira nedostatak udova. Gabe nema ni ruke ni noge, ali to ga nije spriječilo da radi ono što voli.

Kad je prvi put počeo objavljivati ​​videe u stilu selfija, Gabe nije očekivao da će njegov sadržaj postati viralni uspjeh. Pa kad je imao samo par pregleda, to ga nije razočaralo ni obeshrabrilo.

Gabe je svejedno nastavio objavljivati sadržaj o šminki, pokazujući kako stvara svoj svakodnevni, nježni glam look ili hrabru vamp stil.

Vizažist iz Utaha je dokazao da svladavanje umjetnosti šminkanja dolazi iz srca.

Iako živi bez ruku i nogu, u videima je pokazao svoju nevjerojatnu sposobnost šminkanja. Stručnjak za ljepotu, kojeg je američka obitelj posvojila kad je bio jako mali, a sada živi sa suprugom, ima 2 milijuna pratitelja na video platformi, a njegovi videi skupili su dosad skupili više od 60 milijuna lajkova.

U listopadu 2020. Adamsovi pregledi na TikTok-u porasli su s tisuća na milijune.

- Tek kad sam se tako snimio da je vidljivo da nemam ruke i noge i što zapravo radim da bih se našminkao su me ljudi za Internetu zapazili - Taj video je sve pokrenuo - kaže on.

U jednom od svojih najnovijih tutorijala o šminkanju, Gabe stvara glam look, koji uključuje smokey eyes i niz dugačkih trepavica.

Video prikazuje kako Gabe koristi razne proizvode koje je postavio na stol u ravnini s licem. Vidimo kako se naginje nad štapić za korektorom koji je postavljen uspravno te na taj način maže kuteve očiju. Majstor zatim koristi kistove za šminkanje koje je stegnuo između ramena i ruba stola.

- Kao mlađi sam teško prihvaćao svoj fizički izgled iako sam bio svjestan da je to nešto što ne mogu promijeniti. Ali osjećam da je jedina stvar koju mogu promijeniti to kako se osjećam iznutra. Kad sam se počeo šminkati, to mi je donijelo novo samopouzdanje, promijenio sam način an koji se držim, na koji promatram samog sebe i kako razmišljam o sebi. To je stvarno pomoglo da se probudi puno više samopouzdanja nego što sam imao prije nekoliko godina - kaže Gabe.

- Kad sam se tek počeo šminkati, moji su roditelji govorili: 'Dečki i muškarci se ne šminkaju.', a ja sam si mislio 'Zapravo, to je laž. Svaki muškarac i dječak koje gledate na televiziji je našminkan.' - ispričao je za Allure.

Korisnici TikToka su često zaprepašteni njegovim vještinama i sposobnostima.

- Ne mogu vjerovati kako lagano izgleda kad ti stavljaš trepavice. Meni treba puno duže to napravim - komentirala je jedna gledateljica.

- Ti si nevjerojatan! Ti si uistinu primjer toga da je sve moguće! Ne mogu opisati koliko poštovanja i imam prema tebi. Divim ti se! Nadam se da ćeš nastaviti objavljivati videe jer su jako inspirativni i zanimljivi - napisala je druga gledateljica.

- Nevjerojatno, ti bez ruku se šminkaš deset puta bolje od mene s dvije! To je prava vještina! - komentirala je gledateljica.

Gabe je nedavno ostvario još jedan od svojih snova, a to je da je ušao u bračne vode sa svojim partnerom.

