Recepti za kampiranje: Uživajte u nevjerojatno ukusnim jelima koje možete spraviti u prirodi

Okupljanje obitelji za kamp-vikend može biti zabavno sve dok ne dođe vrijeme ručka. Ali to ne mora biti problem, uz malo kreativnosti, kampiranje može otvoriti niz mogućnosti za ukusna jela

<p>Kuhanje kada kampirate je zapravo ograničeno samo alatima koje ponesete sa sobom, zato na kampiranje ponesite štapiće za roštilj, foliju, rešetku za roštilj, tavu od lijevanog željeza, a možete čak i veliki lonac ako imate mjesta u autu. Također, planiranje obroka unaprijed pomoći će vam da se pripremite kako biste imali sve potrebne alate i sastojke. U nastavku otkrijte kakva sve raznolika jela možete pripremiti na kampiranju u vrlo kratkom vremenu. A uz to su vrlo ukusna i zdrava.</p><h2>1. 'Omlet' s jajima, lukom i rajčicom</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: U malu zdjelu ubacite cherry rajčice s octom i stavite na stranu. Sa stabljike uklonite listove blitve. Listove nasjeckajte, stavite u veliku zdjelu s hladnom vodom i promiješajte da se isperu. Operite, osušite i tanko režite stabljike. U velikoj tavi od lijevanog željeza na srednje jakoj vatri propirjajte stabljike blitve i luk na maslinovom ulju dok ne omekšaju, oko 10 minuta. Smanjite toplinu i dodajte češnjak te pirjajte 1 minutu. Dodajte listiće blitve, sol i papar. Uključite visoku temperaturu i miješajte dok lišće ne uvene.</p><p>Koristeći poleđinu žlice, napravite četiri udubine ili 'gnijezda' u blitvi. Razbite jedno jaje u svako gnijezdo. Pokrijte tavu, malo smanjite vatru i kuhajte dok žumanjci ne budu srednje tvrdi, oko četiri minute. U tavu dodajte cherry rajčicu i ocat, a zatim poslužite.</p><h2>2. Začinjeni patlidžan na žaru sa salatom od svježe rajčice</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: Zagrijte roštilj. Patlidžane premažite s 3 žlice ulja, a zatim začinite korijanderom i soli. Stavite na roštilj dok ne omekša, 10 do 12 minuta. U međuvremenu, u zdjeli umutite limunov sok, ocat, preostalu žličicu ulja i 1–2 žličice soli; prepolovite rajčicu te stavite čili i mentu. Na veliki tanjur rasporedite patlidžan sa salatom od rajčice. Umutite jogurt i mlijeko te prelijte preko povrća. Po želji pospite listovima metvice.</p><h2>3. Pečene jabuke s grčkim jogurtom</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: Zagrijte pećnicu na 220°C. Mali lim za pečenje premažite maslinovim uljem. Stavite unutra izrezane jabuke, pospite timijanom i pržite dok ne omekšaju, oko 15 minuta. Stavite ih u zdjele i prelijte grčkim jogurtom. Na vrhu stavite ostatke soka iz tave.</p><h2>4. Piletina sa roštilja - souvlaki</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: Zagrijte roštilj. U veću zdjelu ubacite piletinu s 1 žlicom ulja, zatim stavite korijander, origano i 1–4 žličice soli i papra. Nabodite ju na štapiće. Stavite rajčicu i češnjak na veliki komad folije. Začinite s 1 žicom ulja i pospite 1–4 žličice soli i papra. Preklopite i složite foliju tako da formirate vrećicu. Stavite vrećicu i ražnjiće na roštilj i pecite, povremeno miješajući foliju i okrećući ražnjiće, sve dok se piletina ne skuha, 8-10 minuta. Neposredno prije uklanjanja s roštilja, piletinu premažite sokom od 1 žlice limuna. U međuvremenu u veliku zdjelu ubacite salatu, mladi luk i kopar s preostalim sokom od 2 žlice limuna i žličicom ulja, plus dodajte malo soli i papra. Možete ispeći i kruh na roštilju, oko jedne minute po strani. Po želji pospite kruh jogurtom, kao i piletinu, rajčicu i salatu.</p><h2>5. Grčki pureći burgeri</h2><p>Sastojci:</p><p>Serviranje:</p><p>Upute: Mljevenu puretinu, orahe, češnjak, tikvice, bjelanjak, mentu, mljeveni kumin, sol i papar zajedno pomiješajte. Oblikujte u četiri pljeskavice debljine jednog centimetra. Pecite u tavi na maslinovom ulju na srednjoj vatri. Dok se hamburger peče, umiješajte rajčicu, slatki luk, maslinovo ulje i feta sir koji služi kao umak. Poslužite pljeskavice na burger pecivima sa zelenom salatom i rajčicom i fetom.</p><h2>6. Pileći ražnjići na žaru</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: U velikoj zdjeli umutite mljevenu papriku paprike s maslinovim uljem i medom; odložite pola smjese za posluživanje. Preostaloj smjesi dodajte pileća prsa i nabodite ih na štapiće za roštilj. Pecite na srednje jakoj vatri oko šest minuta. Skuhajte slanutak i pomiješajte ga s bulgurom, peršinom i 1–2 žličice soli. Piletinu poslužite s prilogom od slanutka i bulgura zajedno s umakom od mljevene paprike.</p><h2>7. Škampi pečeni u foliji</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: Zagrijte roštilj. U veliku zdjelu ubacite škampe sa začinima. Odvojite četiri komada folije i složite ih na 2 papira za pečenje. Izrežite svaki kukuruz na 6 komada. Kukuruz i jalapeño podijelite na listove folije, a zatim stavite škampe. Lagano podignite rubove folije i dodajte 1/4 šalice piva i 1/2 žlice limunovog soka u svaku foliju. Pokrijte drugom polovicom folije, preklopite je preko rubova i stavite da se peče pokriveno oko 10 minuta. Prenesite pakete na 4 tanjura. Da biste poslužili jelo, pomoću škara ili noža, izrežite 'X' u sredini svake folije i presavijte svaki trokut natrag.</p><h2>8. Pržena kobasica s kupusom i Pink lady jabukama</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: U velikoj tavi od lijevanog željeza zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte kobasicu i pecite, povremeno okrećući do zlatno smeđe boje, 6-8 minuta; pa stavite u tanjur. Smanjite toplinu i dodajte jabuke, prerezane i okrenute prema dolje. Nasjeckajte luk i kupus i stavite oko jabuka. Začinite solju i paprom. Kuhajte, povremeno miješajući luk, dok jabuke ne dobiju zlatno smeđu boju, 3-4 minute. Okrenite jabuke. Vratite kobasice u tavu među povrće. Dodajte jabukovaču i ocat. Povremeno polijevajte i okrećite kobasice, sve dok ne budu kuhane, a jabuke ne omekšaju, 18-20 minuta.</p><h2>9. Marinirana piletina s lukom</h2><p>Sastojci:</p><p>Upute: U zdjeli pomiješajte jogurt, češnjak, đumbir, garam masalu, kurkumu, limunovu koricu i sok, i 1/2 žličice soli i papra. Dodajte piletinu i promiješajte da se sve sjedini. Ostavite da se marinira 15 minuta. Zagrijte roštilj. Kada se zagrije lagano nauljite rešetke. Stavite piletinu i luk na šest velikih ražnjića. Roštiljajte i povremeno okrećite, dok se piletina i luk ne ispeku, 8 do 10 minuta. Pecite tortilje dok lagano ne porumene, oko jedne minute po strani. Uz to poslužite umak od krastavaca i korijandera s jogurtom.</p><h2>10. Avokado na žaru s Feta Tahini umakom</h2><p>Sastojci:</p><p>Za umak:</p><p>Upute: Zagrijte roštilj na srednje jakoj vatri. Izrežite avokado na pola i uklonite sjemenke. Ogulite češanj češnjaka i odrežite vrh. Utrljajte izrezani dio češnjaka po cijeloj odrezanoj strani avokada. Pomiješajte maslinovo ulje i limunov sok u maloj posudi i premažite avokado. Pospite solju. Stavite izrezanu stranu avokada dolje na rešetku i pecite otprilike 5-6 minuta.<br/> Stavite fetu u malu zdjelu i zagrijavajte dok ne omekša, otprilike 10-15 sekundi. Zatim upotrijebite mali procesor za hranu i sve sastojke za umak pomiješajte i miksajte sve dok smjesa ne postane glatka i kremasta. Začinite po ukusu solju. Umak stavite na avokado, iscijedite svježi limunov sok (neobavezno) i uživajte u jelu, piše <a href="https://www.prevention.com/food-nutrition/recipes/g32960928/best-camping-recipes/" target="_blank">Prevention</a>. </p>