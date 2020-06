Znakovi da ste upoznali srodnu dušu i najčešće greške zbog kojih je neki nikad ne pronađu

Ukoliko panično tražite partnera strahujući da ćete dočekati starost sami, tada su veće šanse da ćete pristati na kompromisnu vezu nego pronaći nekoga tko vam savršeno odgovara

<p>Ljudi ponekad griješe kada grčevito tragaju za srodnom dušom, a zapravo nisu svjesni što im u životu treba. Potraga za srodnom dušom je želja za rastom i razvojem svijesti, a upornim traganjem za njom se zapravo blokira energija potrebna da bi takvu osobu pronašli.</p><p>Važno je proviriti u dubinu samoga sebe - shvatiti što zaista želimo i trebamo, jer tek tada se stvaraju prave vibracije potrebne za privlačenje idealnog partnera. I treba biti svjestan toga da se kroz život mijenjamo, a time se mijenjaju i naše potrebe. To je još jedan razlog zašto trebamo uvijek osluškivati svoju dušu i što joj je potrebno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Trikovi kako unijeti više osjećaja sreće u život:</p><p>Veliki su sretnici ljudi koji u današnje vrijeme uspiju pronaći savršenog partnera, svoju srodnu dušu. Po nekim znakovima i situacijama je moguće znati da takva osoba upravo stoji pred vama:</p><h2>Znakovi da ste pronašli srodnu dušu:</h2><p>1. Kada nekoga pogledate prvi put u oči, u njima vidite nešto što niste vidjeli kod nikoga drugoga. Iako to ne možete točno definirati, to što vidite djeluje vam poznato i ugodno. Kao da se poznajete.</p><p>2. Ponekad se događa da se srodne duše nađu pa raziđu, a kasnije kroz život opet spoje. Razlog tome može biti što je prvi susret bio previše intenzivan i morali su se razdvojiti na neko vrijeme. Ili, možda taj prvi susret nije bio pravi trenutak za povezivanje, već su se neke stvari morale riješiti.</p><p>3. Kada se nađete uz osobu koja je vaša srodna duša, tada vas ona mijenja na bolje. To je netko tko ima jako dobar utjecaj na vas, i sva ta promjena se događa nekako prirodno.</p><p>4. Ponekad se dogodi da ljudi u srodnoj duši na prvu vide neke sličnosti sa određenim članom obitelji, na jedan dobar i pozitivan način.</p><p>5. Važni datumi u vašim životima mogu se nekako preklapati ili biti povezani čudesnim sinkronitetom. Na primjer, razmak između vaših rođendana je točno devet mjeseci.</p><p>6. Srodne duše osjećaju jedna drugu, pa čak i ako po prirodi nisu previše empatične osobe. Osjećaju što partnera brine čak i kada o tome uopće nisu razgovarali, kao da si međusobno mogu čitati misli.</p><p>7. Prvi susret protekao je tako da ste oboje shvatili kako to nije samo prolazan romantični susret, već nešto dublje i trajnije, kao da vas neka nevidljiva sila vuče jedno drugome i ispunjava mirom.</p><p>8. Nakon prvog susreta postali ste opčinjeni jedno drugim onako kako niste mislili da je moguće. Vaša veza kao da je odmah postala vrlo ozbiljna, bez klasičnih izlazaka i upoznavanja, prenosi <a href="https://atma.hr/13-totalno-cudnih-znakova/" target="_blank">Atma</a>.</p><h2>Očajnički traže partnera</h2><p>Ako panično tražite partnera strahujući da ćete dočekati starost sami, tada su veće šanse kako ćete pristati na kompromis nego pronaći nekoga tko vam savršeno odgovara.</p><p>Osim toga, ljudi osjete kada je netko očajan, kada nešto forsira i često bježe od toga. Srodna duša pojavi se najčešće kada se ljudi najmanje nadaju, kada o tome ne razmišljaju i kada su usredotočeni na druge stvari u životu. </p><h2>Zanemaruju sebe i svoje potrebe</h2><p>Ne trošite energiju na traženje nekoga već je preusmjerite na sebe i vlastiti razvoj. Družite se, izlazite, putujte, razvijajte nove hobije itd. Na taj način ćete biti sretniji, opušteniji, imat ćete više samopouzdanja, a ljudi to itekako osjete - to ih zapravo privlači nekome.</p><p>Trošenjem energije u vlastiti razvoj - duhovni, materijalni i fizički - postajete najbolja verzija samoga sebe. Osim toga, na taj način ćete misli zaokupirati drugim stvarima, a ne time kako ste sami i usamljeni.</p><p>Osim toga, putem ćete upoznati mnoštvo ljudi. Tko zna, možda se upravo među njima krije vaša srodna duša.</p><h2>Očekuju da partner popuni praznine u njima</h2><p>Ne ulazite u vezu razmišljajući kako vam partner treba da bi se osjećali sretno, potpuno, kako bi imali ravnotežu i mir u životu. Partner vam ne treba da bi se napokon osjećali ispunjeno - ako osjećate prazninu u sebi sada, osjećat ćete je i kasnije.</p><p>To je nešto što jednostavno trebate riješiti sami sa sobom. Tko ne može biti sretan kada je sam, neće to biti ni s partnerom.</p><h2>Sjede kod kuće i čekaju da se dogodi čudo</h2><p>Nemojte očekivati da će vam savršen partner pasti s neba ravno u krilo, dok sjedite kod kuće ili samujete negdje u šumi. Za to su šanse vrlo male, jednake dobitku na lotu.</p><p>Umjesto toga, izađite među ljude, družite se. Dajte priliku drugima da vas upoznaju, a i vi njih. Šanse za pronalazak savršenog partnera tada su puno veće.</p><h2>Ne vjeruju svojoj intuiciji</h2><p>Ako osjetite nevjerojatnu privlačnost s potpunim strancem, nekime koga ste prvi put vidjeli, možda ste naišli na srodnu dušu. Tada vas u nekoliko minuta mogu preplaviti osjećaji kao da se poznajete dugi niz godina.</p><p>Možda, kada vas pogleda u oči, osjetite kao da vidi dubinu vaše duše. Vjerujte intuiciji, ona je tu kako bi nam pomogla u puno stvari i riješila mnoge dileme, piše <a href="https://www.lifehack.org/392952/5-rules-to-find-your-dream-partner-without-even-looking" target="_blank">Lifehack</a>.</p>