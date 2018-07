Bik je opsesivno posesivan, a Škorpiona uzbuđuju tabu teme

1. Ovan

Ovnovni očajnički trebaju naučiti upravljati svojim bijesom. Jednako ste tvrdoglavi i odvažni kao i vaš vatreni kolege Lav i Strijelac, ali za razliku od njih, vaša energija i entuzijazam mogu se u sekundi pretvoriti u eksplozivno nasilje.

Vi ste tempirajuća bomba, a što više to pokušavate potisnuti, to se češće događa da u sekundi izgubite kontrolu nad sobom. Učinite si uslugu i uložite u teretanu ili meditaciju, u nešto gdje ćete se moći riješiti bijesa ili ga naučiti kontrolirati.

2. Bik

Svima oko vas je jasno da imate potrebu u potpunosti kontrolirati svoju okolinu do te mjere da svako malo to prelazi u opsesiju. Vaša upornost, materijalizam i sentimentalnost vas mogu spriječiti da ikad pustite te stvari, a što više brinete o njima, tvrdoglavo ćete braniti svoje pravo da ih zauvijek zadržite.

Postoje neke stvari, poput uspomena i voljenih ljudi, koje jednostavno ne možete prisvojiti ni posjedovati, a pokušavajući ih "prisvojiti" samo ćete se ljudima činiti neuravnoteženo i jezivo. Isto tako, vjerojatno se ništa loše ne bi dogodilo kad bi prestali skupljati toliko smeća.

Foto: themoviedb.org

3. Blizanac

Vaši prijatelji su svjesni da ih tračate iza leđa. Znaju da to ne radite jer ste zločesta osoba, nego zato što se jednostavno ne možete suzdržati a da ne komentirate neke lude stvari koje su vaši bližnji rekli ili učinili. Nažalost, toliko često pričate i prepričate stvari koje se događaju ljudima oko vas da s vremenom su vam se prestali povjeravati.

I što je najgore, svjesni ste toga da vam ljudi ne žele pričati o svojem životu jer to prepričavate drugima, ali i dalje to radite. I koliko god željeli biti lojalni, jednostavno ne možete zatvoriti usta. barem ste dovoljno šarmantni da lako stvarate nova prijateljstva koja će zamijeniti ona koja ste izgubili.

4. Rak

Vi jako puno pružate ljudima koje volite, i iako to ne želite priznati, smatrate da vam se to dovoljno ne vraća. I još teže priznajete da jedina stvar koju više volite od brige za svoje bliske je vlastiti osjećaj mučenika koji tako dobro nosite.

Vi ste uvjereni da ste uvijek na zadnjem mjestu, a to znanje samo ojačava percepciju sebe koju imate, a to je da ste dovoljno jaki da to izdržite, da i dalje pružate sve što možete usprkos nepravdi koju osjećate. Istina je da ste previše zaokupljeni sami sobom i idejom da ste potrebni drugima, a istovremeno hranite svoje kompleks manje vrijednosti.

5. Lav

Vi ste najbolji, zar ne? Gdje god se nalazili vi ste uvijek u centru pažnje. Vaši prijatelji su itekako svjesni vaše darežljive prirode... ili vi barem tako sami sebe uvjeravate. istina je da ste darežljivi, entuzijast po prirodi i jako zabavni, stoga ako kompulzivno kradete drugima centar pažnje, to nitko neće zamjerit.

Činjenica je da ste poput tragičnog lika iz grčke drame. Volite razmišljati o sebi kao nekome koga drugi obožavaju, na koga se ugledaju, čak znate i zamišljati svoj sprovod i vaše bliske kako vas u nedogled opisuju kao sveca. Istina je da ste umišljeni.

6. Djevica

Briga za ljude i svoju okolinu baš i nije to što si vi zamišljate. Toliko vam je bitno da je sve oko vas savršeno da ni ne pitate svoje bliske što bi oni željeli, već pretpostavljate i pritom kontrolirate svaku sitnicu kako bi dostigli svoj ideal. To opravdavate uvjeravajući se da nikog oko sebe ne opterećujete dodatnim poslom, jer sve vi odrađujete, piše portal Ranker.

Pokazujete pretjeranu posvećenost i pažnju svemu oko sebe. Planirate, kontrolirate, pretpostavljate i planirate... konstantno. i to nazivate posvećenosti... Ali ste u krivu. U pitanju je potreba da kontrolirate sve oko sebe i često ju miješate s povezanošću. A to nije baš kvaliteta koja se traži kod prijatelja, ali je kod serijskog ubojice...

7. Vaga

Svima je jasno koliko težine pridajete svojem osjećaju za poštenje i koliko truda ulažete da svaka vaša odluka bude rezultat dugotrajnog promišljanja. Takvo ponašanje vam je donijelo reputaciju mekušca, ali i simpatične, ljubazne i pravedne osobe. Sviđa vam se što vas ljudi tako vide jer želite živjeti pošten i miran život.

Problem je u tome što Vage daju jednaku važnost svim mišljenjima koje dobiju, bez obziran a izvor samog mišljenja. A to znači da ponekad se nađete u cipelama nekoga tko živi život koji je za vas jako uznemiravajući. Bilo daje u pitanju ponašanje, moral ili stavovi, to vas užasava. Sva vaša dobrota, poštenje i sloboda koju želite je izgrađena na sposobnosti da simpatizirate čak i s najgorima. Možete se praviti da vam je strašna mržnja i nasilje koje neki ljudi pokazuju, ali to ne znači da ne možete shvatiti zašto rade to što rade, pa čak ih i razumjeti i suosjećati.

8. Škorpion

Kod Škorpiona postoji problem s unutarnjim moralnim kompasom, koji utječe i na interese i požude koje osjećate. Vaše strasti nisu kao kod drugih znakova - vi ste mračni i uzbuđuju vas inače uznemirujuće, nemoralne, pa čak i tragične taboo stvari o kojima drugi ljudi rijetko pričaju, a kuda da se usude s njima baviti ili ih proučavati kao vi.

Kriminal, tragedije, horori iz ljudske povijesti, to su sve teme koje vas strašno privlače i kojima ste voljni posvetiti puno pažnje. Čak ni vi sami niste sigurni što bi to trebalo značiti, ali ste dovoljno pametni da znate da se o tome ne priča. Svjesni ste da ak pokrenete tu temu da će i drugi otkriti da interes za tamo mračne stvari ostavlja na vas ozbiljne posljedice.

9. Strijelac

Vi ste inspirativni prijatelj i rođeni vođa, i toga ste svjesni. Vaša optimistička, avanturistička, maštovita osobnost vam je priuštila prijatelje iz raznih sfera života koje magnetski privlačite te su za vas spremni i na kraj svijeta. Vama je jako teško voditi "običan svakodnevni" život i najradije bi sve ostavili i počeli "propovijedati" svoja načela cijelom svijetu.

Dobra vijest je da imate jaki karakter i da bi kad bi si tako nešto zacrtali stvarno biste to i ostvarili. Loša vijest je da postoji ime za to što biste vi radili - vođa kulta, a rijetko tko o njima razmišlja na pozitivan način.

10. Jarac

Što vi ne biste napravili da postignete svoje ciljeve? Vaši poznanici se dive vašoj ambiciji i odlučnosti, a vi ne možete ni zamisliti svijet u kojem bi te kvalitete mogle za vas mogle biti teret. Ali dok vas vaš žestoki fokus može daleko odvesti, isto se ne može reći za one koji vam se nađu na putu.

Ali, zašto bi to bio vaš problem? Uostalom, oni su odgovorni za svoje okolnosti, kao što ste vi za svoje. Svi rade najbolje što mogu - za sebe. Točno? Vaša ambicija vas ne čini uzorom ni vođom, već bezosjećajnim lovcem na nagrade koji će bez sekunde promišljanja pregaziti sve koji mu se nađu na putu.

11. Vodenjak

Ljudskom stanju u svijetu treba lijek, i vi ste stvoreni za to hvalevrijednu potragu, ali to ne znači da ćete se obazirati na ičije osjećaje. Empatija, bez veze... Vi imate posla i taj posao ćete odraditi, koristeći sve vaše mnogobrojne talente kako bi postigli ono o čemu drugi mogu samo sanjati.

Vaša bezosjećajnost vam dopušta da idete prema cilju bez ikakvih ometanja, a usmjerenost graniči sa sociopatijom. Imate toliko puno posla da jednostavno nemate vremena razmišljati kako vaši postupci utječu na ljude oko vas. Svaki uspjeh ima svoje žrtve, a činjenica da svojim ponašanjem šokirate sve oko sebe vas uopće ne zabrinjava jer smatrate da će sve biti oprošteno i zaboravljeno kad ostvarite cilj.

12. Ribe

Vi ste emotivno nestabilna noćna mora. Vas kroz život vodi srce i ponekad to nije toliko romantično i lijepo kako vam se čini. Točno je da vas u stvaranju vode srce i osjećaji, i dok god vas ti osjećaji vode u pravom smjeru, sposobni ste ostvariti nevjerojatne uspjehe.

Ali, osjećaji nisu uvijek lijepi, čak ni ugodni. To znate bolje od svih drugih znakova, jer vaši osjećaji, oni isti koji vas tjeraju da radite u cilju zamjeničkog boljitka svih ljudi, ponekad vas odvedu na jako mračna mjesta pogotovo ako mislite da je subjekt vašeg gnjeva pokazao neopravdanu okrutnost prema vama ili nekome koga volite. Znate da vaši osjećaji nisu nužno racionalni, ali to vas ne sprječava da dramatično krivite druge ljude zbog toga što ste vi nesretni.