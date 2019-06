Bila je manja od mamine ruke, a danas je zdrava djevojčica

Danas dvogodišnja Edie Madoc-Jones, koja s roditeljima živi u Cardiffu, rodila se s otprilike 460 grama, cijela je stala u jednu majčinu ruku, a koža joj je bila gotovo prozirna. U prva dva tjedna borila se s krvarenjem u mozgu, bolesti pluća i njihovim kolapsom te upalom, kao i sepsom. Imala je nisku razinu trombocita i manjak željeza te rupicu na srcu.

Liječnici su upozorili njenu mamu Nicolu (38) i tatu Davida (37) da će možda biti u situaciji da joj moraju isključiti aparate, no Edie se borila kao lavica i danas je zdrava djevojčica.

Foto: Instagram/Nicola Madoc Jones

Iako je manja od svojih vršnjaka, pa s dvije godine nosi odjeću kao bebe s 12 mjeseci, vesela je i živahna curica. I velika inspiracija svojoj mami da na svome blogu podijeli priču o najmanjoj djevojčici koja je ikada rođena i boravila na Odjelu za neonatalnu skrb u Sveučilišnoj bolnici u Walesu.

Blog je objavila neposredno nakon što je objavljeno da je ovih dana u San Diegu rođena malena Saybie, djevojčica koja je u majčinom trbuhu provela cijeli jedan dan kraće nego što je to uspjelo Nicoli s Edie.

- Kad se rodila Edie, to je bilo najteže razdoblje u mom životu i točno znam kako se osjećaju roditelji te djevojčice. Znam i koliko je snage potrebno da bi se majka prerano rođene bebe izborila za to da njeno dijete preživi. Liječnici su mi rekli da moje dijete neće preživjeti, no Edie je dokaz da se i najsitnije bebe mogu izboriti za zdrav i sretan život - poručuje Nicola.

Inače, sve do 23. tjedna trudnoće kod nje je sve bilo normalno i kad su je pozvali iz bolnice da dođe na razgovor nakon pregleda, bila je posve opuštena.

- Sjećam se da je babica rekla: 'Sve je normalno, no vi se otvarate'. I to je bio početak pakla - kaže majka. Liječnici su pokušali učiniti sve da Edie izdrži u trbuhu do 24 tjedna, što se smatra minimum potrebnim za to da dijete ima šanse za preživljavanje, no Nicola je hitno završila u rađaoni i rodila.

- Paničarila sam jer je rođena tako rano. Sjećam se da je liječnik rekao da fetus nije u stanju preživjeti do 24. tjedna. Osjećali smo se bespomoćno i posve slomljeno. Pričao je o mome djetetu i za mene to nije bio fetus, bila je to naša mala curica - priča majka te dodaje kako se teško nosila s time što ju nije uspjela iznijeti do 24. tjedna.

No liječnici su učinili sve što su mogli da im pomognu u najtežim trenucima u njihovim životima i nakon 109 dana borbe, Edie je napokon mogla kući, priča majka.

Osim što svojim iskustvima kroz blog nastoje pomoći drugim roditeljima prerano rođene djece, roditelji se nadaju i da će malena Edie dobiti mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda, kao najmanja rođena beba na svijetu, piše The Sun.