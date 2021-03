Francisca Franken je na web stranici skloništa vidjela mačku po imenu Bean i odmah ju je poželjela udomiti. Kasnije je saznala da je mačić bio na web stranici više od mjesec dana, a u skloništu gotovo godinu dana. Iz skloništa su rekli da je ljudima mačka izgledala ‘mrzovoljno’ i ‘ružno’ i da ga zato nitko ne želi. To je Franciscu jako pogodilo i znala je odmah da će Bean odvesti kući.

- Preselila sam se u veći stan kako bih mogla ponovno imati mačku. Kad sam živjela s roditeljima, imali smo mačka. Zvao se Joker i jako sam ga voljela. No, kad sam se odselila od njih, nešto mi je nedostajalo. Joker je mačak za otvoreno, ruralno područje, a moj je stan bio poprilično malen, pa je jednostavno bilo nepravedno uzeti ga samo zato da bih se ja osjećala bolje. On tu ne bi bio sretan. Živjela sam godinu dana bez mačke, a zatim sam se preselila u veći stan s balkonom kako bih ju mogla udomiti. Nisam planirala uzeti je odmah, jer to je ipak obaveza. No, to je bilo tako sve do onog trenutka dok nisam vidjela Beaninu sliku na web stranici lokalnog skloništa - ispričala je vlasnica.

'Izgledala je poput pravog gangstera'

- Vidjela sam njezinu fotografiju i zaljubila se čim sam je vidjela. U početku sam se smijala jer su slike bile tako smiješne i nikada prije nisam vidjela ovakvu mačku. Izgledala je kao da ima više od 9 kilograma i djelovala je poput pravog uličnog gangstera. Zatim sam skloništu poslala e-mail s osobnim podacima. Zaista sam se potrudila kako bi me izabrali da je posvojim. Nisam mogla spavati cijelu noć jer sam bila toliko nervozna, a poslala sam i sliku mačke svojim prijateljima. Iz skloništa su ju opisali kao vrckavu malu divu koja je imala nekih zdravstvenih problema - ispričala je vlasnica mačke Bean.

Sutradan ju je nazvala ljubazna žena iz skloništa i pitala je je li Bean stvarno mačka koju želim udomiti jer nitko prije nije bio zainteresiran za nju, iako je već mjesec dana bila na njihovoj web stranici u skloništu.

Inače, Bean je pronađena u prikolici i imala je jaku infekciju oka kao i kamence. Nije bila kastrirana, čipirana niti je ikad bila medicinski liječena. U skloništu su joj spasili život.

- Žena koja me nazvala bojala se da sam samo pritisnula pogrešan gumb ili nešto slično i da me zapravo uopće nije zanimala. Rastužila sam se pri pomisli da jadna Bean nema nikoga tko bi je želio udomiti pa sam izravno dogovorila sastanak s njima za 8. siječnja. Bila sam jako nervozna - rekla je Francisca.

- Tako sam 8. siječnja odjenula najljepšu bluzu i hlače i otišla je posjetiti. Bila sam apsolutno previše sređena, ali željela sam ostaviti dobar prvi dojam. Svi su bili tako ljubazni - rekla je.

Jedna žena ju je odvela do sobe gdje je bila Bean i ono što je vlasnica vidjela bilo je puno ljepše nego na slikama. Bean je bila sićušna i malena, imala je vrlo zdepaste noge i kratak rep. Francisca je počela plakati kada je ušla u njezinu sobu jer je bila prezadovoljna. Bean uopće nije bila ono što je zamišljala, već puno bolje od toga.

- Pitala sam radnike skloništa mogu li je odvesti kući i pustili su me jer su vidjeli koliko je volim. Opskrbili su me osnovnim alatima i odvela sam je kući. Nisam mogla provesti još jednu noć bez nje. Bila je tako umiljata - tvrdi.

Bean se vrlo brzo prilagodila svom novom domu i sada ima brižnu vlasnicu

- Dovela sam je kući sa sobom i ona je odmah otišla na kauč i spavala nekoliko sati kao da se nikad prije nije odmarala. Tek nakon toga krenula je u istraživanje. Prvu noć provela je u krevetu sa mnom i to čini od tada - priča Francisca.

Francisca je također ispričala kako se Bean nakon duljeg vremena prilagodila svom novom domu. Naime, ljudi iz skloništa su joj rekli da je prva dva dana drži u jednoj sobi, kako bi se mogla prilagoditi bez stresa. Kad joj je kupila grebalicu i pokušala je unijeti u sobu, ona je samo pobjegla i započela istraživanje stana. Nikako je nije mogla zadržati samo u toj jednoj sobi nekoliko dana jer je cijelo vrijeme pokušavala pronaći izlaze iz nje.

- U početku je bila malo pretjerano vezana. Ni sekunde me ne bi napustila. Mislim da je to zato što se bojala da ću je vratiti u sklonište ako se ne bude mazila, ali ubrzo je shvatila da može jednostavno biti svoja i počela je sve prihvaćati svoju pomalo 'drsku' osobnost dive. Tada sam znala da se napokon opustila - zaključila je vlasnica Bean, piše Bored Panda.