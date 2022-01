Issa Ismail (26) radi kao brijač u Detroitu u SAD-u i tu ništa ne bi bilo čudno da se u muškom tijelu ne krije žena. Sa 19 godina je prošla kroz transformaciju, objavila da je transrodna osoba i počela se uhodavati u ulogu muškarca.

POGLEDAJTE VIDEO o transrodnoj Romani koja se rastala od muža:

Uzimala je pripravke hormona testosterona šest godina, što joj je promijenilo tijelo te je počela nalikovati muškarcu. Počele su joj rasti dlake po licu, glas je postao grublji, mišići izraženiji, masnoća s bokova je nestala kao i menstruacija. Grudi je uklonila kirurški 2016. godine.

Ali, u veljači lanjske godine crv sumnje se uvukao u nju - poželjela je ponovno biti žena, nije se više osjećala ugodno u tijelu muškarca. Pala je u depresiju pa krenula u ponovnu transformaciju, natrag u ženu. Prestala je piti testosterone i sad čeka da poprimi ženstvenija obilježja.

Prisjetila se kako je sve počelo

Živjela je kao normalna, pomalo muškobanjasta djevojčica se do 12 godina, a onda je tijekom puberteta 'procvjetala'. Postala je 'hiper-ženstvena' i do 19 godine je radila sve što su radile i njezine vršnjakinje - od zabavljanja s dečkima do šminkanja.

Tad je prestala biti zadovoljna ulogom žene pa je obitelji saopćila da je transrodna osoba i krenula sa tranzicijom u muškarca. Sreća je kratko trajala. Počele su joj se po glavi motati misli o tome kako će morati uzimati hormonsku terapiju do kraja života.

- Nakon prvotnog šoka, osjetila sam olakšanje, iako nikad od sebe nisam očekivala da ću se vratiti na staro - rekla je.

Izašla je, kaže, sa svojom pričom u javnost kako bi potaknula druge ljude, koji se bore sa svojim rodnim identitetom, neka dobro razmisle prije promjene spola - je li to doista ono što žele.

- Samo zato što hormoni nisu bili životni put za mene, ne znači da nisu za neku drugu osobu. Najbolji savjet koji vam mogu dati o tranziciji ili detranziciji je istinski slušati sebe i slijediti svoju intuiciju, srce, onaj osjećaj u svojoj nutrini. To će vam uistinu pružiti sve znakove koji su vam potrebni. Želim pomoći transrodnim osobama da se osjećaju čvrstima u svojem identitetu i, također, želim im pomoći da se osjećaju ugodno i sa propitivanjem svojeg identiteta - rekla je, a prenosi Daily Mail.