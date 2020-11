Bila s više od 130 muškaraca: Tvrdi da je prekršila lockdown kako bi viđala svoje ljubavnike

Bogata britanska udovica i ljubavnica otkrila je kako planira nastaviti svoje višestruke veze sa bogatim oženjenim muškarcima tijekom lockdowna - jer odbija i ne želi živjeti bez seksa

<p>Financijska savjetnica <strong>Gweneth Lee</strong> (47) iz Chelseaja u zapadnom Londonu je izjavila kako se tijekom prvog lockdowna i dalje susretala s tuđim muževima i da se ne planira zaustaviti ni dok je Velika Britanija po drugi put u karanteni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Bivša manekenka prvu je vezu imala prije otprilike 15 godina, dok je bila u braku s nizozemskim izvršnim direktorom za naftu, a od tada tvrdi da je imala više od 130 veza s bogatim, atraktivnim muškarcima.</p><p>Objašnjavajući zašto krši vladina pravila - koja zabranjuju okupljanja različitih kućanstava, Gweneth je rekla da odbija biti bez seksa.</p><p>- Izložena sam vrlo niskom riziku da mi virus ozbiljno našteti, a u svakodnevnom životu nosim masku za lice i prakticiram socijalno distanciranje. Ja sam slobodna žena i neću živjeti u zatvoru godinu dana - ne viđati se ni s kim ili uživati ​​u seksualnim radostima. Ako bilo koja vlada misli da odraslima mogu zabraniti seks, oni su ludi - rekla je Gweneth i dodala kako do sada nije bila zaražena virusom, niti je bio netko blizak njoj ili bilo koji od ljubavnika.</p><p>Gweneth je prvi put počela spavati s oženjenim muškarcima nakon što ju je njezin vlastiti suprug prevario i predložio im da imaju otvorenu vezu.</p><p>- Bila sam u sretnom braku sa svojim suprugom, nizozemskim izvršnim direktorom nafte, i živjela u Londonu kada sam imala prvu vezu. Bračne zavjete shvatila sam ozbiljno i iako sam uvijek voljela seks i uzbuđenje zbog spavanja s nekim novim, očekivala sam da ću biti vjerna svom suprugu. Nažalost, moj suprug nije osjećao isto i imao je nekoliko afera. Otkrio sam da me vara i on je to priznao. Rekao je da voli viđati druge žene i da bi radije imao otvorenu vezu. Pomislila sam: 'ako ga ne možeš pobijediti, pridruži mu se' - prisjetila se.</p><p>Gweneth se odlučila pridružiti IllicitEncounters.com, web mjestu na kojem se oženjeni mogu povezati kako bi varali svoje partnere. Iako je suprug poslovne savjetnice umro prije deset godina, ona je nastavila s tim i ne planira se zaustaviti. Gweneth primjećuje da je božićno razdoblje ujedno i 'najbolje doba godine za afere' i uživa kako su je ljubavnici istinski razmazili.</p><p>Dodala je: 'Da, moji ljubavnici će biti sa svojim suprugama, ali također će odvojiti vrijeme za mene, a pokloni koje daju ljubavnicima uvijek su raskošniji od onih kupljenih za njihove žene.</p><p>- Trenutno imam tri veze i viđat ću sve svoje ljubavnike od sada do Božića. Razdoblje od otprilike 22. prosinca do Nove godine je razdoblje kada se obično ne viđamo. Iako se sjećam kako sam jednom na Štefanje imala prekrasno popodne u krevetu s ljubavnikom nakon što se zasitio svoje obitelji tijekom Božića i rekao da ide na konjske utrke u Kempton Park, a zapravo se sastajao sa mnom - priča.</p><p>Gweneth se trenutno viđa s Dancem koji radi u brodarstvu i za kojeg kaže da je 'uvijek vrlo darežljiv s poklonima' i uživa u tome da je vodi na raskošna šoping putovanja u dizajnerske trgovine.</p><p>Dodala je: 'Oženjen je i supruga zatvara oči pred njegovim aferama. Sigurna sam da ona zna za mene, ali ne doživljava me kao prijetnju jer zna da se ne želim ponovno udavati. ' Zatim postoji financijski direktor koji radi u gradu i Gweneth kaže da ima brojne ljubavnice, uključujući i nju.</p><p>Rekla je: 'On je otkačen - poput stvarnog Christiana Greya iz Pedeset nijansi sive. Ima kovčeg pun bičeva i udarajućih lopatica te ostalog pribora.</p><p>- Igramo puno dominacijskih i submisivnih igara, a ja sam obično glavna. Rezervirali smo si dva termina u prosincu - tvrdi ona.</p><p>Na kraju, postoji glavni kuhar koji je oženjen i ima djecu, ali s njim se Gweneth redovito sastaje u hotelima.</p><p>- On je samo za seks. Nije bogat kao druga dvojica, pa božićni pokloni nisu tako velikodušni, ali seks je bolji. '</p><p>Iako nosi titulu 'najplodnije britanske ljubavnice', Gweneth se ne plaši te etikete.</p><p>Dodala je: 'Ne smeta mi što ću biti etiketirana kao najplodnija ljubavnica Britanije jer je to istina. Volim seks i volim imati afere. Ne bih se iznenadila da sam najplodnija ljubavnica i na svijetu'.</p><p>- Neću se više skrasiti. Bilo bi mi nemoguće biti vjerna bilo kojem čovjeku nakon svih ovih godina - zaključila je, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8965849/Mistress-Gweneth-Lee-says-having-affairs-married-men-lockdown.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>