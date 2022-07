Bili smo zajedno, a nisam znala da on živi odvojeno sa ženom

Poštovani Mevludine,

bila sam u vezi s čovjekom više od pola godine, a onda saznala da navodno živi sa suprugom u njenoj kući, ali već sedam godina odvojeno. Počeo se mijenjati u zadnje vrijeme, postao je agresivan i shvatila sam da manipulira sa mnom. A onda se počeo i sve manje viđati sa mnom. Kad sam mu rekla da tako više ne mogu dalje, zaprijetio mi je, a onda i prekinuo svaki kontakt. Nisam sigurna vrijedi li se boriti za njega jer je očito da ni on sam zapravo ne zna što želi. Hvala na odgovorima.

šifra: Beba67

Odgovor:

Gospođo, ja vidim da vi potječete iz jedne skromne obitelji. Imali ste vrlo teško djetinjstvo, život vam nije uvijek bio lak. Kao osoba ste pozitivni i energični, ali uvijek naivni u ljubavi. Uvijek ste vi nekog vodili, nekog željeli, a malo tko je vas. A nažalost ste se uvijek vezali za pogrešne muškarce. Ovaj čovjek jednostavno nije iskren prema vama. On i dalje živi u kući sa svojom suprugom i ne pada mu na pamet da je ostavi i živi s vama. Dakle, nije istina ništa što vam je cijelo vrijeme govorio. Nije razveden i to niti ne želi. S vama je htio avanturu i to je to. Definitivno sve ovo trebate zaboraviti, ne vidim vas zajedno. Vidim da će uskoro početi izbjegavati svaki kontakt i susret te vas blokirati na mobitelu. To znači da on ne želi ugroziti svoj brak, dakle ništa od njega. No ja vama tijekom iduće godine vidim novu vezu i poboljšanje na polju ljubavi. Vidim vas u vezi koja će napokon potrajati. Gospodin će biti slobodan, vedrog duha, razuman. Po vašim aspektima da se primijetiti da ćete tijekom idućeg ljeta biti ispunjeni na svim poljima. Što se zdravlja tiče, vidim malo nervoze, napetosti i kostobolje, no uz adekvatnu terapiju bit ćete sasvim dobro. Iduće vam godine slijedi stabilizacija na svim poljima, sretno.

Najčitaniji članci