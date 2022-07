Nakon smrti oca obitelj mi je okrenula leđa. Zanime me, hoće li se išta promijeniti nabolje?

Poštovani Mevludine,

ove godine nakon očeve smrti njegova rodbina okrenula mi je leđa i o mom ocu od dobrog promijenila mišljenje u loše. Uza sve to, nikako ne uspijevam dobiti stalno i sigurno zaposlenje, kao ni naći stalnog partnera. Trudim se maksimalno, ali mi ne ide. To mi znatno utječe i na samopouzdanje. Hoće li se išta promijeniti nabolje? Hvala.

Odgovor:

Vi na cijeli svoj život gledate poprilično pesimistično, a onda kao da sami sebe kočite i sabotirate. Negativno gledate na stvari i situacije, no više umišljate nego što je takvo pravo stanje stvari. Pomalo ste nesigurni i nemate dovoljno samopouzdanja, na tome trebate raditi.

Na rodbinu se ne trebate previše osvrtati, to vam je tako svugdje, loša su vremena, nitko nikoga ne gleda. No vi trebate obratiti pažnju na sebe, bez obzira na to što ste imali tako negativna i loša iskustva u malo svojih odnosa i veza. Nemojte brinuti toliko, vaše vrijeme tek dolazi, zaboravite na strah i godine, depresija vam ne treba.

Tijekom idućeg ljeta vidim vam novo i stalno zaposlenje. Bit ćete zadovoljniji, dobit ćete novi polet i više volje. Uz to vam vidim i vrlo finog, solidnoga gospodina, koji neće biti iz vašega mjesta, ali će stajati uz vas i biti vam podrška. Bit će požrtvovan, stabilan, siguran i vrlo predan te pažljiv prema vama. Upoznat ćete ga kroz posao, krenut će neobavezno druženje, a vi ćete se osjećati sretnije. Dopast ćete se jedno drugome i biti zadovoljni. Rodit će se tu ljubav, a čekaju vas i zajednički život te djeca. Vidim stabilizaciju i povoljne aspekte. Mislite više o sebi i ne opterećujte se rodbinom. Sretno!

