Biljka koja vam može pomoći da zaspete, čak i smanjuje plijesan

Radi se o uobičajenoj kućnoj biljci koja ima mnoge tajne zdravstvene prednosti. Jo Lambell iz Beards & Daisies zagovara mirovni ljiljan, ne samo zbog njegove zapanjujuće vizualne privlačnosti koja može transformirati svaki prostor, već i zbog značajnih dobrobiti koje pruža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Salma Hayek | Video: KanalRi

Pročišćivač zraka

Mirni ljiljan djeluje kao prirodni pročišćivač zraka filtriranjem uobičajenih kućnih toksina poput benzena, formaldehida, trikloretilena, amonijaka i ksilena, tvari koje se često nalaze u proizvodima za čišćenje i namještaju.

Prisutnost tih ljiljana može značiti manje glavobolja i manje respiratorne nelagode koja se pripisuje lošoj kvaliteti zraka.

Regulira vlagu

Reguliraju razinu vlage u domu. Njihovi listovi upijaju višak vlage što može spriječiti pojavu plijesni u vlažnim okruženjima kao što su kupaonice.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Nasuprot tome, u sušnijim uvjetima mogu otpustiti vlagu natrag u atmosferu, održavajući optimalnu vlažnost, posebno tijekom isušenih zimskih mjeseci.

Mentalno zdravlje

Mentalne dobrobiti vrtlarstva, poput terapeutskog učinka brige o biljkama i radosti promatranja prekrasnog cvijeća, još jedna su pozitivna stavka.

Mirni ljiljani idu korak dalje svojim mirisom za koji je dokazano da smanjuje stres i poboljšava raspoloženje, poput biljaka lavande ili eteričnih ulja.

Foto: Andrii Borodai

Poboljšava san

Mogu pozitivno utjecati na vaše obrasce spavanja poboljšavajući kvalitetu zraka i vlažnost u vašem domu. Postavljanje jednog u svoju spavaću sobu moglo bi vam pomoći da spavate čvršće.

Njihova elegantna, ali jednostavna estetika i sposobnost da cvjetaju u zatvorenim prostorima tijekom cijele godine učinili su ih omiljenim u domovima i uredima.

Nadalje, to su robusne biljke "koje mogu podnijeti malo zanemarivanja" i obično zahtijevaju vodu samo jednom tjedno i položaj pri slabom do srednjem svjetlu. To ih čini idealnim izborom za vlasnike početnike ili iskusne vrtlare s brojnim drugim biljkama koje moraju njegovati, piše Express.