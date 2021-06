Od paprati do fikusa, različite sobne biljke imaju različite potrebe za vodom. Sukulenti, recimo, vole suhu zemlju dok paprat žudi za vodom. Previše ili premalo vode neke će biljke ubiti pa budite oprezni i pratite kako izgledaju jer, one će vam same 'reći' da nešto ne radite kako treba.

Pretjerano zalijevanje može prouzročiti truljenje kroijena, a kad je korijen posve uništen, tad vašoj biljci više nema spasa. Stoga, važno je reagirati na prve znakove upozorenja koje vam vaša biljka šalje.

Postoji pet znakova da biljkama dajete više vode ne go je potrebno:

1. Tlo je uvijek mokro na dodir

Zemlja u kojoj je cvijeće na prvi se pogled može učiniti suhom, ako gledate samo površinu. Međutim, gurnete li prst u nju i osjetite da je iznutra vlažna, nema potrebe ulijevati vodu jer biljka još nije potrošila svu vlagu od vašeg posljednjeg zalijevanja. Također, imajte na umu da biljke uvijek, ali baš uvijek, moraju biti u teglama koje imaju rupe na dnu kako bi višak vode mogao izaći.

2. Listovi su žuti

Žuto lišće jedan je od glavnih znakova prekomjernog zalijevanja, no listovi znaju požutjeti i ako biljka nema dovoljno vlage. I u ovom slučaju će vam test prstom otkriti pravu istinu - ukoliko je zemlja iznutra vlažna, tad su listovi žuti zbog previše vode, a ako je suha i rahla ispod površine, tad vaša biljka žudi za malo vode.

3. Stabljika je mekana

U tom slučaju svakako odmah prestanite sa zalijevanjem jer je biljka na rubu truljenja. Mekana i pomalo gnjecava stabljika siguran je znak da joj više neće biti spasa nastavite li joj davati vodu.

4. Listovi imaju smeđe rubove ili mrlje

Ponekad, ako lišće uzima previše vode, njegove stanice postaju prezasićene vlagom i pucaju, a to pak uzrokuje stvaranje smeđih mrlja. No, i u ovom slučaju tamne mrlje na lišću znaju ukazivati na manjak vode pa provjerite kakva je zemlja iznutra - suha ili vlažna.

- Smeđa boja po rubovima lišća obično upućuje na premalo vlage dok mrlje u sredini lista često signaliziraju prekomjerno zalijevanje - kaže Rebecce Bullene, cvjećarka iz SAD-a.

5. Tlo privlači kukce

Komarci i drugi kukci obožavaju vlažno tlo pa ukoliko primijetite da se motaju oko vaših biljaka, možda je vrijeme da smanjite doživljaje s vodom i zalijevanjem.

- Bilo koju sumnju na možete potvrditi nježnim vađenjem biljke iz tegle i protresanjem. Tad pogledajte kako korijen izgleda. Ako je problem u prekomjernom zalijevanju, korijenje će na dodir biti gnjecavo i izgledat će tamnije, Također, tlo takve biljke može ispuštati čudan kiselkast miris zbog bakterija koje vole vodu i razmnožavaju se oko korijena, savjetuje cvjećarka.

Kako spasiti biljku?

Ukoliko ste sigurni da vaša biljka umire zbog previše vlage, svakako uklonite mekane i oštećene dijelove korijena pa biljku odmah presadite u novu, suhu zemlju. Potom je stavite na osunčano mjesto s dobrim protokom zraka i ne zalijevajte je neko vrijeme.

Kad vidite da se oporavila, a to bi se trebalo dogoditi za nekih tjedan dana, počnite je pomalo zalijevati, ali ne nikako s količinama vode kao prije. Uvijek joj je bolje dati premalo nego previše vode. Također, prije svakog zalijevanja obvezno napravite test prstom - gurnite ga u zemlju i zalijete samo ako je zemlja iznutra posve suha.

- Moj savjet je da, svaki put kad nabavite neku novu biljku, dobro se raspitajte što ta biljka voli - koliko svjetlosti, kakvu zemlju, koliko često je treba zalijevati i s kolikom količinom vode - napomenula je cvjećarka, a prenosi mindbodygreen.com.