'Bio sam siguran da sam gay sve dok se nisam zaljubio u svoju najbolju prijateljicu'

Sam Wilkinson je sa svojih 18 godina priznao svojoj obitelji i prijateljima da je gay. Međutim, jedna pijana noć promijenila je sve i on se iznenada zaljubio u svoju najbolju prijateljicu i cimericu

<p>Nakon što je otkrio da je panseksualac,<strong> Sam Wilkinson </strong>odlučio je svoju priču podijeliti s javnošću i time im poručiti kako ne trebaju ograničavati svoju seksualnost. Njegova priča slijedi u nastavku:</p><p>'Ova priča započela je jedne kišne noći u veljači, kada smo moja cimerica Esther i ja bili pozvani u izlazak u istočni London. Dvoje prijatelja s kojima smo išli su popili previše votke, pa ih je zaštitar odmah izbacio iz kluba. Zajedno su otišli u noć, ostavivši Esther i mene same i pomalo razočarane zbog prekinutog izlaska. Krenuli smo kući, popili neko staro bijelo vino, jeli kebab i na kraju se srušili na kauč gledajući televiziju. I prije nego što sam to shvatio, sljedećeg smo se jutra Esther i ja probudili goli u krevetu. Vodili smo ljubav. Sve mi je to bilo prilično zbunjujuće jer je Esther tri godine moja najbolja prijateljica te ujedno i cimerica. Zatim tu dodajte i činjenicu da sam otvoreno, glasno i ponosno govorio da sam homoseksualac.

Jutro nakon prethodne noći je moglo biti neugodno, ali ispalo je blaženo jednostavno: odmah sam znao da sam zaljubljen u tu djevojku i to već dugo vremena. Prvi smo se put sreli na poslu prije nekoliko godina i sigurno mogu reći da nismo kliknuli odmah. Mislio sam da je lijepa, ali malo previše drska, plus njezin se engleski jezik još uvijek razvijao, pa se trudila držati korak s mojim mumljavim naglaskom iz Essexa. Jednom kad smo se upoznali, počeli smo se više družiti, jesti zajedno, odlaziti u pub i ubrzo smo se preselili zajedno sa zajedničkim prijateljem. Oduvijek je među nama postojala 'energija' - ali ta je noć promijenila stvari. U tako blistavoj jasnoći vidio sam koliko sam se zbog nje osjećao posebno svakog dana, i ako bih se tako mogao osjećati do kraja života, onda sam pronašao pravu ljubav. Jednostavno je sve došlo na svoje mjesto.</p><p>Esther se probudila i bila je skroz opuštena oko cijele te situacije, pa smo prirodno opet imali spolni odnos (samo da provjerim da nije sve bio san). Sve se odvilo vrlo prirodno, što je bio i produkt Estherine osjetljivosti te razumijevanja moje situacije. Iako mi je trebalo nekoliko dana da promislim što se točno događa, nisam mogao poreći da iznutra osjećam leptiriće, imam znojne dlanove, ne mogu se koncentrirati i slično. Odmah sam napustio tipa s kojim sam se viđao, odlučivši se za apsolutnu iskrenost, što je stvorilo jednu vrlo neugodnu situaciju.</p><p>Esther i ja odlučili smo u roku od dva tjedna pravilno razmotriti stvari. Napravio sam kaos kada sam rekao prijateljima i obitelji što se dogodilo. Moji su roditelji bili iznenađeni, ali i podrška kao i uvijek. S vremenom su se pojavila očita pitanja o mojoj seksualnosti, na koja u početku nisam baš znao odgovoriti. Jedino što sam znao je bilo da volim Esther i to je bilo to. Apsolutno nisam mogao poreći kako sam se osjećao, pa je označavanje sebe kao ovog ili onog bilo na drugom mjesto. Jednom kad smo bili zajedno nakon nekoliko mjeseci i pričali tijekom karantene, došli smo i do teme razgovora o seksualnosti. Esther me uvjeravala da moja istospolna privlačnost nije bila faza i apsolutno nije bilo razloga da se označim kao bilo što.</p><p>Ona je nepopravljivi romantik, pa me potaknula da poslušam svoje srce umjesto glave. Bila mi je podrška, i kao i uvijek, učinila da se osjećam potpuno lagodno. Iako je za mene još uvijek postojalo jedno mučno pitanje koje se jednostavno nije micalo, a to je: Zašto Esther prije nisam vidio u romantičnom svjetlu? Je li to bilo zato što smo bili tako dobri prijatelji? Je li to samo bilo pravo mjesto i pravo vrijeme? Ili sam poricao svoje osjećaje prema njoj zbog dublje suzdržanosti u vezi sa svojom seksualnošću?</p><p>Prvotno sam priznao da sam gay svojoj obitelji i prijateljima kad sam imao 18 godina i odlazio na sveučilište. To je bio ogroman kliše, ali odlazak od kuće dao mi je prostora da se prvi put otvorim i prigrlim svoju seksualnost. Odlučio sam da mi se sviđaju muškarci i to je to. To je jednostavno imalo smisla. U školi sam se razlikovao od ostalih dječaka, a prijateljstva sam mogao održavati samo s djevojčicama. Bio sam ​​štreber, zabrinut i izbjegavao sam sportove.</p><p>Tijekom sljedećih nekoliko godina imao sam pregršt veza s muškarcima, nekih dobrih, nekih loših, nekih užasnih i nekih uobičajenih. Jednom kad sam diplomirao i preselio se u London, bilo sam pomalo ošamućen nedostatkom bliskosti prema bilo kojem od njih - i kao i većina ljudi koji su se zabavljali u ranim 20-ima, i ja sam preispitivao vlastitu sposobnost voljenja. To je bila suština problema. Još uvijek sam gledao na ljubav unutar ograničenja, pogotovo jer sam se nedvosmisleno označio kao homoseksualac.</p><p>Do 21. godine počeo sam privatno preispitivati ​​ta ograničenja, ali pokušavao sam ignorirati te misli i suzdržavati se toliko da sam bio spreman dati zeleno svjetlo blago privlačnoj osobi s istaknutom osobnošću i penisom. Ali netko tko bi moje dane i noći ispunio beskrajnom radošću, i da slučajno ima vaginu, nikada se nije ni pojavio na mom radaru.</p><p>Da sam malo prije bio spreman preispitati vlastitu seksualnost, shvatio bih da sam panseksualac. Dao sam si malo vremena za razumijevanje bogate LGBTQ zbirke pojmova, a ideja panseksualnosti nekako mi je pobjegla. Panseksualnost je seksualna, romantična ili emocionalna privlačnost prema ljudima bez obzira na njihov spol ili rodni identitet. Mislio sam da završavam svoj osjećaj usamljenosti priznanjem da sam homoseksualac, da napokon pronalazim svoje mjesto na svijetu. No to nije bilo ni približno tako.</p><p>Trebale su mi tri godine prijateljstva s Esther da sruše te barijere i vječno sam zahvalan na okolnostima zbog kojih sam se zaljubio u nju i proširio parametre svoje seksualnosti. Esther i ja upravo smo zajedno proslavili sedam mjeseci veze i znam da ćemo ih slaviti još puno, puno više. Jednom kad se koronavirus malo smiri, planiramo proputovati svijet, počevši od njezinog rodnog grada Pariza. Nikad nisam mislio da će me zaljubljivanje u nekoga naučiti da se volim sebe, a sada, potpuno mirno, mogu biti ponosan na put koji me odveo do nje', piše <a href="https://metro.co.uk/2020/09/26/gay-man-fell-in-love-with-female-friend-13319531/" target="_blank">Metro</a>.</p>