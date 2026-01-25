Biste li ih nosili? LEGO lansirao klompe u suradnji s Crocsom

Ove cipele izgledaju poput ogromnih LEGO ciglica s četiri karakteristična ispupčenja na gornjem dijelu, izrađene od Crocsove poznate mekanog Croslite materijala. Osim neuobičajenog dizajna, svaki par dolazi i s LEGO minifiguricom koja nosi četiri mini-Crocs u različitim bojama, crvenoj, crnoj, bijeloj i ružičastoj.

Na tržištu će biti dostupne od 16. veljače 2026., a cijena im se na europskom tržištu kreće oko 199,99 eura.

Reakcije javnosti i LEGO fanova su podijeljene i prilično glasne. Dok neki oduševljeno komentiraju da bi kupili par samo da iritiraju prijatelje, drugi su uvjereni da su ove cipele modna katastrofa i praktički nehodljive.

Foto: LEGO

Iako su ove Crocse nazvali "najluđim cipelama godine", mnogi modni stručnjaci i fanovi ističu da nisu dizajnirane za svakodnevnu upotrebu. LEGO i Crocs sami kažu da su prvenstveno zamišljene kao kolekcionarski ili statement komad, a ne kao obuća za maratonsko hodanje gradom.

Dio komentatora pak vidi u tome briljantnu marketinšku ideju: svaka nova suradnja stvara viralnu priču, govori o kreativnosti i potiče samopouzdanje u odabiru modnih komada koji nisu standardni.

Foto: LEGO

Pa, biste li ih vi nosili? Na papiru, cool ideja, razgovorotvorni komad, savršen za Instagram story. U praksi, možda malo nezgrapno za šetnju gradom.

I dok jedni kažu da bi ih nosili "unironically", drugi smatraju da je bolje ostaviti ih kao kolekcionarsku zanimljivost u ormaru.