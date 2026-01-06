VIDEO Stiže Lego Smart Bricks: Legendarne kockice za digitalni svijet. Kritičari ih već napali

Danski div igračaka Lego na sajmu potrošačke elektronike CES 2026 u Las Vegasu predstavio je "Smart Bricks" ili "pametne kockice", tehnologijom ispunjene verzije svojih klasika koje setovima donose zvuk, svjetlo i reakciju na pokret. Iako kompanija ovu inovaciju naziva svojom najvećom revolucijom u gotovo 50 godina, među stručnjacima za dječju igru javila se bojazan da bi ovakav korak mogao potkopati samu srž onoga što Lego čini posebnim.

Pokretanje videa... 04:44 LEGO predstavio novu kocku | Video: 24sata/Reuters

Što su zapravo pametne kockice?

U središtu novog "Smart Play" sustava nalazi se pametna kockica, dimenzijama identična klasičnoj 2x4 kocki, ali ispunjena senzorima, svjetlima, minijaturnim zvučnikom i posebno izrađenim čipom. U kombinaciji s pametnim minifigurama i pametnim oznakama, sustav omogućuje modelima da reagiraju na igru u stvarnom vremenu. Primjerice, Lego helikopter ispuštat će zvukove zujanja dok leti, a svjetlo na pametnoj kockici zasvijetlit će crveno prilikom "pada". Sustav je osmišljen tako da funkcionira bez ekrana, aplikacija ili vanjskih kontrolera.

Cilj je, kako navode iz Leginog Kreativnog laboratorija, da tehnologija odgovara na dječje akcije i nadopunjuje način na koji se prirodno igraju, bez digitalnih ometanja.

​- Gradimo platformu za koju želimo da traje dugi niz godina - izjavio je Tom Donaldson, voditelj Leginog laboratorija.

Foto: LEGO

Revolucija u igri ili prijetnja mašti?

Dok Lego vidi digitalnu tehnologiju kao priliku za "proširenje fizičke igre i gradnje", ne doživljavajući je kao prijetnju, kritičari nisu uvjereni. Josh Golin, izvršni direktor grupe za dobrobit djece Fairplay, smatra da pametne kockice "potkopavaju ono što je nekoć bilo sjajno kod Lega", a to je korištenje dječje mašte.

​- Svatko tko je gledao dijete kako se igra sa starim Lego kockicama zna da te kreacije već stvaraju zvukove i pokreću se snagom dječje mašte. Ovim potezom Lego oduzima igru iz ruku djece i stavlja je u sićušne senzore ovih takozvanih 'pametnih' uređaja - rekao je Golin za BBC.

S njim se slaže i Andrew Manches, profesor za djecu i tehnologiju na Sveučilištu u Edinburghu, koji ističe da ljepota Lega leži u "slobodi stvaranja i pretvaranja jednostavnih kockica u beskrajne priče". Ipak, pozdravlja napor kompanije da integrira fizički i digitalni svijet.

Sigurnost i cijena u prvom planu

Foto: David Becker

Odgovarajući na sve veću zabrinutost roditelja oko pametnih igračaka, iz Lega su naglasili kako njihov sustav ne sadrži umjetnu inteligenciju, kameru niti snima zvuk. Mikrofon u kockici služi isključivo kao senzor koji, primjerice, može prepoznati kada dijete puhne u svjećice na rođendanskoj torti od kockica.

Prvi setovi koji će se pojaviti u prodaji u ožujku bit će iz popularnog serijala Star Wars, a cijene se kreću od 70 eura za manji "Darth Vader’s TIE Fighter" do 160 eura za veliki set "Throne Room Duel". Visoka cijena i početni fokus na licencirane proizvode sugeriraju da je Smart Play zasad pozicioniran kao premium iskustvo, a ostaje otvoreno pitanje hoće li se tehnologija proširiti i na klasične, kreativnije Lego svjetove poput serija City ili Creator.

Smart Play je tehnološki ambiciozan iskorak koji pokazuje da Lego traži nove načine za povezivanje fizičke igre s digitalnim dobom. Hoće li ove kockice uistinu obogatiti igru ili je ograničiti, pokazat će vrijeme i, što je najvažnije, dječja reakcija. Odlučujući faktor bit će hoće li tehnologija uspjeti potaknuti maštu, a ne je zamijeniti.