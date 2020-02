Biste li izdržali kampiranje na najudaljenijoj točki na Zemlji?

- Sve je ovdje užasno teško. Večeramo meso iz konzerve i kobasice. Ustajemo u tri ujutro da bismo osigurali šator zbog vjetra od 80 čvorova (oko 150 kilometara) na sat. Svaki dan zovemo bazu i oni kažu 'dolazimo po vas', no na kraju razgovora zaključimo da ipak ne idemo odavde - kažu znanstvenici koji su 'zapeli' u kampu na Antarktici, na neobično širokom ledenjaku Thwaites, koji se ulijeva u dio Amundsendskog mora.

- To je jedno od najudaljenijih mjesta na zemlji. Posao koji ti ljudi tamo rade pomoći će da bolje razumijemo kako se razina mora diljem svijeta podiže, pojašnjava se u kratkom dokumentarcu BBC-a u kojem je predstavljena ekspedicija. Nekoliko šatora postavljenih na nekoliko metara razdaljine predstavljaju 'rezidencijalni dio' kampa, u kojem se živi i spava. Sve je za njih velika borba s hladnoćom: od pitanja kako ugrijati stopala, do toga kako obaviti nuždu, priča BBC-ev reporter Justin Rowlatt.

- Ovdje imamo sve što bi moglo trebati u šatoru u kojem se boravi dugo vremena, kaže James Smith, sedimentolog u ekspediciji, dok BBC-evoj ekipi pokazuje grijalicu, koja je ujedno i kuhalo i izvor svjetla. Sve je posloženo tako da bi članovi ekspedicije mogli preživjeti nekoliko dana potpuno zameteni. Na primjer, u normalnim okolnostima u kutijama u kampu spremljena je hrana za 20-ak dana, pa bi u slučaju jakog vjetra zalihe bile dovoljne.

Poseban je izazov obavljanje nužde - možete piškiti vani, u rupu u ledu, ili se zbog velike nužde povući u šator koji je toalet. U njemu je velika rupa u ledu, iznad koje je postavljena daska iznad koje se može čučnuti. Iz nekog razloga koji ni ekipa ne može objasniti, ta se 'instalacija' naziva 'Johnsonova kutija'.

- Kad trebamo vode, samo odlomimo koji komad arktičkog leda i zagrijemo ga do otapanja. Sva hrana je u konzervama, pa kad otvorimo mesnu konzervu, često nam je najjednostavnije dodati malo suhog biskvita i jednostavno tako pojesti, priča James. Kako su ih novinari 'uhvatili' i za lošeg vremena, ekipa je pokazala i kako se sakrivaju od oluje: zavuku se, dobro odjeveni i u nepromočivim vrećama za spavanje, u rupu u snijegu koju su iskopali.

Iako je teško živjeti na taj način, članovi ekspedicije kažu kako ne žale ni dana, jer na takvom mjestu se razviju predivna prijateljstva i čovjek može beskrajno uživati u tišini i miru i beskrajnom ljepoti.

Što treba spakirati u koferu za put na Antarktiku?

Za slučaj da poželite na takvu avanturu, portal NoadaSaurus nudi nekoliko savjeta. Kažu kako se za putovanje od 10 do 21 dan i nije teško spakirati, a najvažnije je voditi računa da ne pretjerate, odnosno da ne pretrpate torbe. Ako se pitate koliko je hladno i kakvu odjeću ponijeti, sve ovisi o sezoni. Naime, tijekom zime u tom dijelu svijeta može biti ekstremno hladno, dok ljeta mogu biti ugodnija, s temperaturom koja je na granici smrzavanja.

- Kad smo mi bili tamo, najniža temperatura bila je -5 stupnjeva, no i preko ljeta može pasti i do - 20 stupnjeva, s tim da jaki vjetar može dovesti do toga da se osjećate kao da je i hladnije, kaže autor bloga. No, ne treba strahovati, nećete se smrznuti ni za takvog vremena, jer voditelji ekspedicije znaju kako se zaštititi od hladnoće na siguran način.

- Najbolje je odijevati se slojevito, pa umjesto jedne debele i tople veste, ponesite nekoliko termo majica koje zadržavaju toplinu,te jaknu koju možete odjenuti na nekoliko slojeva odjeće. Tako ćete moći skinuti sloj odjeće ako vam je pretoplo dok planinarite, ili pojačati zaštitu ako mirujete u kampu.

- Nabavite vodootporne hlače i jakne, a posebno čizme. Odjeća koju nosite na vrhu obavezno treba štititi od vlage. Srećom, ako putujete organizirano, preko agencija, one obično osiguravaju vodonepropusnu odjeću, pa ne trebate time opterećivati kofer. Ako vam to agencija neće osigurati, dobro je raspitati se hoćete li moći unajmiti takvu opremu, jer je jako skupa i kupovina se ne bi isplatila.Ako ne, ponesite takvu odjeću.

- Ponesite termo donje rublje. Preporuka je da to budu duge donje gaće i potkošulja s rukavima od merino vune.

- Na putu, na brodu ili u autobusu, važno je odjenuti se udobno, pa svakako spakirajte jedan do dva para udobnih sportskih hlača ili traperica. Sportske hlače bit će dobar izbor za planinarenje, a traperice za večere u hotelu i slično.

- Ne zaboravite termo čarape, barem dva para, kako biste se mogli preodjenuti kad jedne operete. Uz to potrebna su vam barem tri para toplih čarapa od merino vune, koje dobro griju.

-.Vodonepropusne čizme za planinarenje, barem jedan par. Uz to, trebate i obuću za manje ekstremne uvjete.

- Četiri obične majice - ponekad je dovoljno odjenuti samo jednu takvu majicu ispod vodonepropusne trenirke. Preporuka je opet merino vuna, jer se brzo suši i dobro grije.

- termo pulover dugih rukava, koji možete odjenuti ispod vodonepropusne odjeće. Svakako će dobro doći tijekom hodanja i planinarenja.

- Džemper s kapuljačom također može dobro doći kao jedan od slojeva odjeće dok ste vani, ili kao gornji sloj odjeće dok ste na putu, u autobusu ili na brodu.

- Topla vjetrovka - to je must have komad na ovakvom mjestu, iako nerijetko zauzima pola kofera.

- Po želji - tanka vjetrovka koju možete nositi ako deblja jakna baš nije potrebna, kao zaštitu od vjetra i vlage.

- Obične rukavice i skijaške rukavice, barem po jedan par.

- Marama za prekivanje lica, dva komada i dvije vunene kape.

- Ne zaboravite sunčane naočale,ili skijaške naočale, kao zaštitu za oči od vjetra.

