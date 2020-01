Izađite na hladan zrak! Veće su šanse od viroze u zatvorenom

Savjete kako u hladnim zimskim danima treba što više biti u toplom i zatvorenom prostoru ne bi trebalo slušati jer takvo ponašanje može povećati rizik od zaraze virusima, objasnio je profesor Peter Collignon sa Sveučilišta Canberra u Australiji. Mnogi ljudi vjeruju da će se razboljeti brže ako provire iz kuće i izađu na hladan zrak, ali zapravo je to bolji izbor - želite li ostati zdravi.

Boravak u zatvorenom prostoru pogoduje širenje zaraze, jer osim što ljudi ne dobivaju dovoljno vitamina D od to malo sunca što proviri kroz oblake, koncentracija virusa u zatvorenim prostorima zna biti velika pa su šanse od zaraze veći, posebno ako u malom prostoru boravi više ljudi.

- To što je vani hladno ne znači da ćete se razboljeti, boravak u zatvorenim prostorima je daleko rizičnija odluka - dodao je njegov kolega profesor David Isaacs. On se pozvao na istraživanje u kojemu su se dobrovoljci usred zime kupali u vanjskom bazenu - i niti jedan se nije razbolio.

Osim toga, važno je redovito provjetravati prostorije u kojima se boravi jer i tako se rizik od viroze smanjuje.

Važno je paziti na imunitet

Pazite da dovoljno spavate jer neispavanost iscrpljuje vaš organizam, a tada je podložniji bolestima. Potrebno je piti i dovoljno vode jer ona ispire tijelo od štetnih tvari. Češnjak je od davnina poznat kao odlična namirnica za jačanje otpornosti.

Koliko god je to mnogima teško, dobro je smanjiti konzumaciju slatkiša jer šećer slabi imunitet. On izaziva to da energija u tijelu naglo poraste, ali isto tako naglo i pada, a to iscrpljuje organizam. Pokušajte izbjegavati stres koliko je moguće jer je i on 'ubojica' zdravlja.

Također, posegnite što češće za đumbirom u obliku napitaka. Na primjer, izribajte korijen đumbira i skuhajte kao čaj. Nakon što se malo ohladi, dodajte med i sok od limuna, naranče ili grejpa. Ili, naribani đumbir prokuhajte u vodi, ostavite da odstoji pet minuta pa dodajte čaj od kamilice. Procijedite i dodajte sok od limuna i med.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: