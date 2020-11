Biste li ostali u vezi bez ljubavi? Ovo su dobri razlozi za odlazak

Britanska stručnjakinja za seks i veze, Tracey Cox, analizirala je razne razloge zbog kojih se ljudi odlučuju ostati u vezi bez ljubavi te savjetovala kako postupiti u raznim situacijama

<p>Iako je važan sastojak, ljubav nikako nije jedina stvar koja ljude drži u vezama. Sigurnost, financijska potpora, roditeljstvo i potreba za društvom neki su od bitnih razloga zbog kojih se ljudi odluče ostati zajedno. U dobrim vezama, uz sve ove razloge postoji i ljubav, ali ponekad ljudi trebaju odvagnuti jesu li neki od tih razloga dovoljni za ostanak u vezi u kojoj je nestalo ljubavi.</p><p>Najčešći razlozi zbog kojih parovi ostaju zajedno kada nestane ljubavi:</p><h2>Zbog djece</h2><p><strong>Dilema:</strong> 'Prestala sam voljeti supruga prije puno godina, ali moja bi djeca bila shrvana da ga ostavim. On nije baš dobar prema meni, ali je dobar otac našim kćerima. Ostat ću zbog djevojaka, ali čim budu dovoljno stare, planiram odseliti'</p><p>Istraživanje objavljeno prošli tjedan pokazalo je da 47% parova u Velikoj Britaniji ostaje u braku samo zbog djece.</p><p>To je zato što nam je svima rečeno da rastava šteti djeci. Mogla bi osjećati krivnju, imati problema u školi i ponašanju...</p><p>- Djeca napreduju kada imaju dva roditelja koji se vole, a rastava neupitno pogađa djecu te ih čini tjeskobnima i pod stresom. No u nekim slučajevima rastava može djecu učiniti sretnijima na duge staze. Ako se stalno svađate i ljuti ste te tjerate djecu da odabiru strane u vašim svađama, onda ona svjedoče verbalnom i fizičkom nasilju i moraju živjeti u jadnom, depresivnom okruženju, a u tom slučaju djeci nikako ne pomaže ako ostajete zajedno - kaže Cox i dodaje da je razvod tada dobra opcija.</p><p>U tom slučaju djeca razvod mogu doživjeti kao olakšanje, a i naučit će važne lekcije o životu i rješavanju problema.</p><p>- Čak i ako se ne svađate, ostajanje u braku bez ljubavi šalje krivu poruku vašoj djeci. Djeca o vezama uče gledajući svoje roditelje, a ako su imali zdravu vezu za primjer, težit će tom da imaju takve veze u životu - kaže Cox.</p><p><strong>Presuda: </strong>Ako je vaša veza toksična, za djecu je bolje da se rastanete.</p><h2>Financijski je isplativije ako ostanete zajedno</h2><p><strong>Dilema:</strong> 'Imamo troje djece, ja zarađujem puno, a on malo. Odvjetnik mi je rekao da ću u slučaju razvoda morati plaćati alimentaciju, a to bi me financijski uništilo'</p><p>Već spomenuto istraživanje također je pokazalo kako jedna šestina Britanaca misli kako im veza funkcionira samo zato jer si netko od partnera ne može priuštiti razvod.</p><p>Prilično je depresivno ostajati u vezi u kojoj ne želite biti zbog financijskih razloga. </p><p>Postoje i drugi ljudi s kojima možete dijeliti troškove stanovanja, poput prijatelja, cimera ili obitelji. </p><p><strong>Presuda: </strong>Zapitajte se zbog čega ste nesretniji pa ćete shvatiti koja je prava odluka za vas - je li vam gore biti u vezi bez ljubavi ili vam je gore živjeti nižim standardom?</p><h2>Bolje je nego biti sam</h2><p><strong>Dilema: </strong>'Svi moji prijatelji imaju partnerice i djecu, a ja sam postao usamljen i osjećam kao da zaostajem. Lijepo je biti sam kada su ti i prijatelji samci, ali nije tako zabavno kada si ti ostao posljednji samac. Moja djevojka nije savršena, ali je bolje je imati nekoga nego nikoga.'</p><p>Istraživanje je također pokazalo i kako čak četvrtina ostaje u vezi jer se boje da će ostati sami.</p><p>Može biti teško biti samac, pogotovo tijekom lockdowna, ali karantena je dovela i do zanimljivog fenomena.</p><p>Mnogi su, zbog karantene prisiljeni da odustanu od potrage za partnerom, odlučili da će se napokon bez grižnje savjesti posvetiti sebi te su shvatili da mogu biti jednako sretni izvan veze, kao i u njoj.</p><p>- Ostajanje u vezi s nekim samo zato jer se bojite biti sami nikada ne funkcionira. Cijeli život ćete s ljubomorom gledati u druge sretne partnere, a zbog toga ćete još više zamjerati svom partneru - kaže Cox.</p><p><strong>Presuda: </strong>Ništa vas neće učiniti tako usamljenima kao provođenje vremena s krivom osobom.</p><h2>Seks je odličan, ali ništa drugo ne funkcionira</h2><p><strong>Dilema:</strong> 'Moj partner je prvi s kojim sam ikad doživjela orgazam. Zajedno smo dvije godine i seks je odličan. Problem je što mi je dosadan izvan spavaće sobe. Što ako odem i više me nitko ne uspije dovesti do orgazma?'</p><p>Od svih razloga za ostanak u vezi bez ljubavi, seks ima najmanje logike.</p><p>- Nemojte me krivo shvatiti. Seksualna kemija je jako moćna stvar i zbog nje se mnogi odlučuju za preljub ili drugo riskantno ponašanje. No požuda rijetko kada traje dulje od 'perioda medenog mjeseca'. Ako je seks jedini razlog zašto ste zajedno, ovako i onako ćete otići kada se požuda smanji. Uostalom, seks je nešto što se može naučiti. Ako nekog volimo, možemo mu dati upute kako da nas zapali u krevetu i ne postoji razlog zašto ne bismo imali dobar seks s različitim ljudima - govori Cox.</p><p><strong>Presuda:</strong> Otiđite. Seks nije baza za dugoročnu vezu.</p><h2>Ne želim nikoga uznemiriti razvodom</h2><p><strong>Dilema:</strong> 'Svoju suprugu volim platonski, ali ne želim ju ni povrijediti. Blizak sam s njezinom obitelji i svi bi bili shrvani da se rastanemo. Žalim zbog toga, jer na poslu postoji žena prema kojoj sam razvio osjećaje. Ne želim ništa poduzeti jer sam oženjen, ali znam da bi me ona mogla usrećiti.'</p><p>- Ovo mi je jedan od najtužnijih razloga zbog kojih ljudi ostaju u vezi zato što znači da još imaju osjećaje prema partneru. Stavljanje potreba svog partnera i obitelji ispred svojih je jako lijepo, ali dok je motivacija možda čista, ipak ustvari s nekim ostajete samo iz sažaljenja. Ljudi žele iskrenu ljubav, a ne biti s nekim tko se pravi da ih voli. Ako ostajete u takvoj vezi, oduzimate sebi i svom partneru šansu za pravu ljubav - objašnjava Cox.</p><p><strong>Presuda:</strong> Ostajanje nije pošteno ni prema vama ni prema partneru/ici.</p><h2>Najbolji ste prijatelji, ali niste zaljubljeni</h2><p><strong>Dilema:</strong> 'On mi je bliži od bilo koga na svijetu i bez sumnje mi je najbolji prijatelj na svijetu. Da li sam zaljubljena u njega kao prije? Ne. Ponekad me brine što ga više doživljavam kao brata nego kao ljubavnika.'</p><p>- Pogledajte istini u oči. Ako ste već dugo zajedno, vjerojatno nećete i dalje biti zaljubljeni u partnera. Ono što većina nas smatra za zaljubljenost je onaj osjećaj koji imamo na početku veze, leptirići u trbuhu, znojni dlanovi i slično. No činjenica je da to nije ljubav, već zanesenost, stanje potaknuto mnogim snažnim hormonima koji su tu iz evolucijskih razloga u svrhu preživljavanja vrste. Nakon što se ti ljubavni hormoni istroše, parovi prelaze u druge vrste ljubavi. Doći će period kada ćete jedno drugo vidjeti takvi kakvi jeste i prihvaćanje toga će označiti početak brižnije, nježnije i dublje ljubavi. Tu se onda radi o onome što zovemo prava ljubav, i nije jako različita od snažnog prijateljstva - objasnila je Cox.</p><p>Zaljubljivanje i ljubav nisu isto, a ljubav je binija.</p><p>- Ukoliko pak nemate baš nikakvih seksualnih osjećaja prema svom partneru i bilo bi vam svejedno ako on spava s nekim drugim, tada je odlazak nešto o čemu bi trebali razmisliti, ali ako ste zabrinuti samo zato jer su 'leptirići' nestali, prestanite vjerovati u mitove o ljubavi koje gledate u filmovima i ostanite baš tamo gdje jeste - savjetuje Tracey Cox za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8955397/Tracey-Cox-ponders-sticking-relationship-kids-money-right-thing-do.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p><strong>Presuda:</strong> Prava ljubav je poput prijateljstva.</p>