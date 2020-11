Evo kako možete lako saznati vara li vas partner na Tinderu

Jedna je žena otkrila svoju metodu uz pomoć koje se može utvrditi je li nečiji stari profil na dating aplikaciji Tinder još uvijek aktivan - pa samim time i znati je li i dalje zainteresiran za upoznavanje drugih žena

<p>Danas je postalo prilično uobičajeno da se parovi sastaju u aplikacijama za spojeve - pa ne bi trebao biti toliki šok ako otkrijete da vaš partner u mobitelu još uvijek ima najpopularniju aplikaciju za dejtanje, Tinder. Ili ipak ne?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ona testira odanost muškaraca na internetu</p><p>Pa, jedna pametna dama na svom je TikToku profilu otkrila 'svoje znanje' o aplikaciji Tinder kako bi razjasnila neke stvari, a među ostalim kako saznati vara li vas partner na njoj, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13220325/man-secretly-cheating-tinder-old-profile-tiktok-tip/">The Sun</a>.</p><p>U isječku koji je pregledan više od 2,4 milijuna puta, TikTok korisnica Trinity tvrdi da će se profili prestati prikazivati ​​u aplikaciji Tinder ako nisu bili aktivni tjedan dana.</p><p>Drugim riječima, ako uočite partnerov profil na Tinderu i on kaže da je 'star', onda vjerojatno laže.</p><p>Trinity je napisala 'Samo za slučaj ako vam dečko kaže nešto poput - oh da, to je stari Tinder račun koji nisam odavno vidio'.</p><p>- Tinder prikazuje samo profile koji su bili aktivni u roku od 7 dana - istaknula je.</p><p>Videozapis je prikupio preko 405 tisuća lajkova, a gledatelje je zapanjio.</p><p>Jedan je napisao: 'Dakle, moje sumnje su cijelo vrijeme bile točne'.</p><p>Druga je dodala: 'Tako sam uhvatila svog dečka."</p><p> - Ja sam mislila da sam luda, a on je imao hrabrosti da mi bestidno laže u lice - komentirala je jedna žena.</p><p>U međuvremenu, netko je na Twitteru objavio: 'Također, Tinder ne 'prenosi automatski nove slike s Facebooka'. Budite pametniji, molim vas'.</p><p>- Vaš profil nastavlja kružiti, samo je premješten u neaktivnu hrpu. Neaktivnost samo znači da je manja vjerojatnost da će ljudi naići na vaš profil, osim ako nisu postavili vrlo ograničene mogućnosti pretraživanja i ako se vi uklopite u njih ili provuku kroz puno ljudi - objasnio je netko.</p><p>Međutim, drugi su tvrdili da je jedini način da zaustavite prikazivanje svog profila za druge ljude njegovo deaktiviranje u aplikaciji, što ne bi trebao biti problem napraviti ako ste sretni u vezi.</p>