Bitno je da peru ruke: Otkrili da djeca dotaknu 186 stvari u danu

Djeca istražuju svijet rukama, a koliko je važno njih redovito prati otkriva nova studija prema kojoj oni diraju nevjerojatno puno stvari, čime mogu doprinijeti širenju Covida-19, ali i drugih izvora bolesti te sami oboljeti

<p>Od početka izbijanja pandemije neprestano slušamo jednu te istu preporuku - perite ruke što češće, a to činite i djeci, a za to postoji vrlo dobar razlog. Naime, nedavno je utvrđeno kako djeca svojim ručicama od trenutka kad se probude sve dok ne legnu dotaknu nevjerojatnih 186 stvari u prosjeku, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8842843/Everything-child-touches-day-revealed.html">Daily Mail.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ruke se peru barem jednu minutu</strong></p><p>Upečatljiva slika, čiji je autor britanska marka sapuna Lifebuoy u povodu Globalnog dana pranja ruku, naglašava zašto je važno da djeca redovito peru ruke tijekom dana, posebno tijekom pandemije Covid-19.</p><p>Evo što djeca sve diraju kroz dan:</p><p>Od plišanaca do obuće, studija je pratila djecu u svakodnevnom životu i bilježila što sve diraju, a pokazuje kako mališani doista diraju sve - od opreme igrališta do WC daske. </p><p>Pranje ruku fizički uklanja virus Covid-19 s njih. Sapun pomaže u otpuštanju klica, a ručno ribanje dodatno ih uklanja. </p><p>- Pranje ruku postalo je sve važnije tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, jer se pokazalo da je jedan od najučinkovitijih načina sprječavanja širenja koronavirusa, kao i sezonskih prehlada i gripe, pa nisam iznenađen što roditelji mole da se u školama i vrtićima ističe važnost higijene djeci - kaže dr. Ranj Singh.</p><h2> Kako pravilno oprati ruke?</h2><p>Brzo ribanje i ispiranje nije dovoljno za uklanjanje svih tragova virusa s ruku. U nastavku su koraci za učinkovito pranje ruku.<br/> • 1. korak: smočite ruke pod tekućom vodom,<br/> • 2. korak: nanesite dovoljno sapuna da prekrijete mokre ruke,<br/> • 3. korak: protrljajte sve površine ruku – uključujući nadlanice, prostore između prstiju i ispod<br/> noktiju – najmanje 20 sekundi,<br/> • 4. korak: temeljto isperite tekućom vodom,<br/> • 5. korak: osušite ruke čistom krpom ili papirnatim ručnikom.</p><h2>Koliko dugo trebam prati ruke?</h2><p>Ruke treba prati najmanje 20-30 sekundi. To je vrijeme trajanja dvije pjesme “sretan rođendan” od početka do kraja. Isto vrijedi za dezinficijens: koristite dezinficijens koji sadrži najmanje 60% alkohola i trljajte ga u dlanove najmanje 20 sekundi kako biste ih potpuno prekrili. </p><h2>Kada trebam prati ruke?</h2><p>Za sprječavanje zaraze COVID-19 trebate prati ruke:</p><p>• nakon puhanja nosa, kašljanja ili kihanja,<br/> • nakon boravka u javnim prostorima, uključujući javni prijevoz, tržnice i vjerske objekte,<br/> • nakon diranja površina izvan kuće, uključujući novac,<br/> • prije, tijekom i nakon pružanja skrbi bolesnoj osobi,<br/> • prije i poslije jela.<br/> Općenito, uvijek trebate prati ruke:<br/> • nakon korištenja toaleta,<br/> • prije i poslije jela,<br/> • nakon bacanja smeća,<br/> • nakon diranja životinja i kućnih ljubimaca,<br/> • nakon mijenjanja dječjih pelena ili pomaganja djetetu da koristi toalet,<br/> • kada su ruke vidljivo prljave. </p><p> </p>